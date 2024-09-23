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отличный транспорт. Тур-лидер - отличный организатор. Все не только прошло без запинок, но и получилось организовать дополнительные активности, несмотря на напряженную программу тура. В общем, все получилось, и эмоции до сих пор зашкаливают. И еще спасибо группе. Она была замечательной. Надеюсь, встретимся еще в следующих путешествиях.