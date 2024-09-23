5 дней
Коломбо, Канди, Сигирия и дикая природа: индивидуальный тур
Погрузиться в культуру на мастер-классе и в храмах, отправиться на сафари и навестить слонов-сирот
Начало: Г. Коломбо, место по договорённости, 12:00
11 ноя в 12:00
14 ноя в 12:00
$790 за человека
5 дней
Индивидуальный тур в Шри-Ланку: по главным локациям Цейлона
Подняться на скалу Пидурангала, понаблюдать за слонами и посетить храмы, водопады и плантации
Начало: У любого отеля от Негомбо до Тангалле или в любом ...
$1 830 за всё до 2 чел.
5 дней
По стране слонов, цейлонского чая и впечатляющей архитектуры: индивидуальный тур по Шри-Ланке
Прокатиться на поезде по живописному маршруту, покорить Малый пик Адама и отправиться в джип-сафари
Начало: Аэропорт/ваш отель в Коломбо, утро, точное время -...
11 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
$650 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина23 сентября 2024Прекрасный тур! Дикая природа, настоящие джунгли, животные в естественной среде, - все это поражает. И при этом комфортные условия проживания,
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «5-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Коломбо в ноябре 2024
Сейчас в Коломбо в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 650 до 1 830. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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