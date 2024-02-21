Туры с животными в Коломбо

Найдено 3 тура в категории «Животные» в Коломбо на русском языке, цены от $1 600. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
2 отзыва
10 дней
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Покататься на слонах, поплавать с черепахами среди коралловых рифов и побывать на фабрике чая
Начало: Аэропорт Коломбо
«На катамаране, автомобиле, поезде, внедорожниках и даже на слонах — отправляемся изучать Шри-Ланку во всех красках»
23 сен в 08:00
21 окт в 08:00
$1 750 за человека
Прелести Цейлона: большое путешествие по достопримечательностям Шри-Ланки и пляжный отдых
10 дней
Прелести Цейлона: большое путешествие по достопримечательностям Шри-Ланки и пляжный отдых
Покататься на телеге, запряженной буйволами, посетить черепашью ферму и порелаксировать у океана
Начало: Аэропорт Бандаранаике, 12:00
2 дек в 12:00
23 дек в 12:00
$1 600 за человека
Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
На машине
Джиппинг
7 дней
Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
Прокатиться на джипах по нацпарку, посмотреть на слонов и увидеть Сигирию и древний Канди
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
Завтра в 08:00
2 сен в 08:00
1 700 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    21 февраля 2024
    По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
    Всем привет, кто читает этот отзыв. Случайные стечения обстоятельсв занесли меня в путешествие. Ответственно заявляю можете смело отправляться с ними в
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    путешествие. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы до путешествия, а во время путешесивмя старались сделать, так чтбы всем попутчикам было комфортно. Кто-то мечтал поплавать с акулами, а мне хотелось белоснежный песок и бюрюзовый океан, научиться кататься на сапе. Все получили желаемое. Если вы хотите классных эмоций и запоминающегося отдыха, тогда берите смело тур и отправляйтесь в путешествие. Бонусом можете получить новых друзей, как я. Еще раз огромное спасибо ребятам за то, что сделали одно из самых ярких моих путешествий. Буду с нетерпением ждать новых!

  • Ю
    Юлиана
    13 февраля 2024
    По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
    "Благодарю за организацию моего путешествия в Шри - Ланку! Продуманный, насыщенный впечатлениями маршрут, профессиональный подход даже к мелочам)) Отличное питание, внимательный персонал
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    на яхте и в гостиницах по маршруту сделали мой отдых комфортным, а океан впечатлений- незабываемым! Большое спасибо лично Дон Чангу за отзывчивость, интересные поездки и профессиональный подход во всём)) Благодарю, буду рекомендовать Всем удачи и интересных путешествий

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Животные»

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  3. Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
Сколько стоит тур в Коломбо в августе 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Животные" можно забронировать 3 тура от 1 600 до 1 750. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Туры на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Животные», 2 ⭐ отзыва, цены от $1600. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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