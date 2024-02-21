10 дней
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Покататься на слонах, поплавать с черепахами среди коралловых рифов и побывать на фабрике чая
Начало: Аэропорт Коломбо
«На катамаране, автомобиле, поезде, внедорожниках и даже на слонах — отправляемся изучать Шри-Ланку во всех красках»
23 сен в 08:00
21 окт в 08:00
$1 750 за человека
10 дней
Прелести Цейлона: большое путешествие по достопримечательностям Шри-Ланки и пляжный отдых
Покататься на телеге, запряженной буйволами, посетить черепашью ферму и порелаксировать у океана
Начало: Аэропорт Бандаранаике, 12:00
2 дек в 12:00
23 дек в 12:00
$1 600 за человека
7 дней
Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
Прокатиться на джипах по нацпарку, посмотреть на слонов и увидеть Сигирию и древний Канди
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
Завтра в 08:00
2 сен в 08:00
€1 700 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ММарина21 февраля 2024Всем привет, кто читает этот отзыв. Случайные стечения обстоятельсв занесли меня в путешествие. Ответственно заявляю можете смело отправляться с ними в
- ЮЮлиана13 февраля 2024"Благодарю за организацию моего путешествия в Шри - Ланку! Продуманный, насыщенный впечатлениями маршрут, профессиональный подход даже к мелочам)) Отличное питание, внимательный персонал
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Животные»
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