6 дней
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/ме...
10 сен в 08:00
17 сен в 08:00
$900 за человека
7 дней
Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
Прокатиться на джипах по нацпарку, посмотреть на слонов и увидеть Сигирию и древний Канди
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
€1 700 за всё до 2 чел.
скидка
10%
10 дней
Йога-тур на островах: осознанное путешествие по Шри-Ланке
Понежиться на пляже под солнцем, попрактиковать разные виды йоги и увидеть знаковые локации
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
15 ноя в 10:00
1100$990 за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина15 июля 2024Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге! Гид - позитивный и очень компетентный человек. Видно, что ему нравится
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Слоновий питомник Пиннавела»
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