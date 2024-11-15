Побываем в древнем пещерном монастыре Пидурангала, куда в 5 веке переселили монахов из Сигирии. Затем поднимемся на вершину горы Пидурангала. Придётся преодолеть 500 ступеней, но вид с самого верха будет того стоить!

Дальше побываем в племени аборигенов. Мы встретимся с вождём, увидим ритуальные танцы местных жителей. А ещё вас научат разжигать костёр и стрелять из лука.

Переедем в город Нувара-Элия. Заселимся в роскошный 5-звёздочный отель, построенный в здании старой чайной фабрики и окружённый плантациями.