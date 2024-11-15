Тур-погружение на Шри-Ланку: главные локации, секретные места и необычные приключения

Искупать слона, собрать чай на плантации и научиться стрелять из лука в племени аборигенов
Приглашаем отправиться в необычный тур по Шри-Ланке. Вас ждёт не просто путешествие по знаковым достопримечательностям, но и уникальный опыт.

Вы сможете примерить на себя роль волонтёра в слоновьем питомнике, где с
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животными хорошо обращаются.

Затем побудем настоящими сборщиками чая, а после, на фабрике, будем наблюдать за тем, как листья превратятся в будущий напиток.

Вы познакомитесь с вождём местного племени, отправитесь в сафари на джипах, сможете получить предсказание от шамана и провести ночь в отеле посреди джунглей.

Оставили 4 дня для неспешного пляжного отдыха — программу вы сможете придумать сами, а мы поможем реализовать ваши идеи.

Тур-погружение на Шри-Ланку: главные локации, секретные места и необычные приключения
Тур-погружение на Шри-Ланку: главные локации, секретные места и необычные приключения
Тур-погружение на Шри-Ланку: главные локации, секретные места и необычные приключения
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Участие возможно с 12 лет.

Проживание. Будем жить в отелях 5* по маршруту, 2-местное размещение: отель с видом на океан, эко-отель в джунглях, отель в здании чайной фабрики.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.

Дети. Участие возможно с 12 лет.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Toyota с кондиционером и Wi-Fi.

Виза. Оформляется по прилёте.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Коломбо

Встретим вас в аэропорту Коломбо и отвезём в отель на первой линии с панорамным видом на океан и бассейном на крыше. Сегодня не запланировано никаких экскурсий — вы сможете отдохнуть, восстановить силы и насладиться лежанием на пляже.

Добро пожаловать в КоломбоДобро пожаловать в КоломбоДобро пожаловать в Коломбо
2 день

Отдыхаем и набираемся сил

Утром продолжим отдых от перелёта. По желанию и за доплату после обеда можем поехать на каналы Негомбо, чтобы увидеть следы цунами, побывать в рыбацкой бухте и полюбоваться мангровой лагуной. Ещё заглянем в дом рыбака и понаблюдаем за тем, как живут местные.

Отдыхаем и набираемся силОтдыхаем и набираемся силОтдыхаем и набираемся сил
3 день

Башня Амбулувава и слоны

Сегодня поднимемся на знаменитую башня Амбулувава, её высота 48 метров. Вид с неё открывается невероятный! Дальше отправимся в Фонд Защиты слонов — мы против питомников, где с животными обращаются плохо. Здесь на слонах не зарабатывают, но можно по желанию оставить пожертвование на их содержание. Вы сможете покормить слона, помыть его в речке и сделать милые кадры.

Заселимся в концептуальный эко-отель, расположенный прямо в диких джунглях.

Башня Амбулувава и слоныБашня Амбулувава и слоныБашня Амбулувава и слоныБашня Амбулувава и слоныБашня Амбулувава и слоны
4 день

В гости к аборигенам

Побываем в древнем пещерном монастыре Пидурангала, куда в 5 веке переселили монахов из Сигирии. Затем поднимемся на вершину горы Пидурангала. Придётся преодолеть 500 ступеней, но вид с самого верха будет того стоить!

Дальше побываем в племени аборигенов. Мы встретимся с вождём, увидим ритуальные танцы местных жителей. А ещё вас научат разжигать костёр и стрелять из лука.

Переедем в город Нувара-Элия. Заселимся в роскошный 5-звёздочный отель, построенный в здании старой чайной фабрики и окружённый плантациями.

В гости к аборигенамВ гости к аборигенамВ гости к аборигенамВ гости к аборигенамВ гости к аборигенам
5 день

Сбор чая, чайная фабрика и Нувара-Элия

Сегодня облачимся в сари и саронг и отправимся на чайную плантацию. Вместе со сборщицей чая, которая трудится здесь уже 25 лет, научимся правильно собирать листья. Урожай отнесём на фабрику и понаблюдаем за тем, как из них будут делать уже привычный нам чай.

Погуляем по городку Нувара-Элия. Покажется, будто мы вдруг оказались не на Шри-Ланке, а в Англии. Ощущение это возникнет неслучайно — город был британской колонией, поэтому многие дома здесь построены в европейском стиле. Отправим открытки со старинной почты и устроим чайную церемонию в отеле, где когда-то жил Юрий Гагарин!

Сбор чая, чайная фабрика и Нувара-ЭлияСбор чая, чайная фабрика и Нувара-ЭлияСбор чая, чайная фабрика и Нувара-ЭлияСбор чая, чайная фабрика и Нувара-Элия
6 день

Поездка на поезде, водопад Равана и священный город Катарагама

Утром сядем на поезд и прокатимся по одному из самых живописных ж/д маршрутов в мире. Мы обеспечим вам шикарные кадры. Вы увидите знаменитый Девятиарочный мост между городами Элла и Демодара, а мы расскажем его удивительную историю.

Отдохнём у водопада Равана, где можно не только скрыться от жары, но и покормить обезьян. Затем желающих мы познакомим с шаманом, который сделает вам прочтение по руке и расскажет про вашу судьбу.

Переедем в священный город Катарагама, место паломничества индусов, буддистов и мусульман. Здесь хранится волос Будды! Местные верят, что в городе можно попросить Будду о самом заветном — и мечта обязательно сбудется. Вы тоже сможете сделать божеству подношение и загадать желание.

Поездка на поезде, водопад Равана и священный город КатарагамаПоездка на поезде, водопад Равана и священный город КатарагамаПоездка на поезде, водопад Равана и священный город КатарагамаПоездка на поезде, водопад Равана и священный город КатарагамаПоездка на поезде, водопад Равана и священный город Катарагама
7 день

Сафари на джипах

Сегодня вас ждёт сафари на джипах. Из окна машины понаблюдаем за слонами, крокодилами, буйволами, павлинами и кабанами. А если повезёт, увидим даже леопарда.

Вечером переедем к океану. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть на пляже, проводить закат и сделать красивые фотографии.

Сафари на джипахСафари на джипахСафари на джипах
8 день

Отдых у океана

Продолжаем пляжный отдых. Желающие смогут заняться сёрфингом с инструктором (за доплату).

Отдых у океанаОтдых у океанаОтдых у океанаОтдых у океанаОтдых у океана
9 день

Отдых у океана

Шри-Ланка — родина аюрведического массажа. Советуем посетить SPA и насладиться расслабляющими процедурами. Если вы захотите попутешествовать по острову, мы поможем организовать ваш отдых.

Отдых у океанаОтдых у океанаОтдых у океанаОтдых у океана
10 день

Отдых у океана

Сегодня мы можем организовать для вас снорклинг с черепахами. Или отвезём вас в черепаший инкубатор, где животных лечат, помогают восстанавливать популяцию, выводят яйца и безопасно выпускают черепашат в океан.

Ещё один вариант активности — посещение города Галле, где сохранились сооружения колониальных времён и всё напоминает о Европе. Мы расскажем, куда лучше сходить, где перекусить и в каких локациях получатся самые эффектные кадры.

Советуем побывать в национальном парке «Лахугала Китулана». Здесь водятся обезьяны, можно увидеть крокодилов, оленей, водоплавающих змей, кабанов и зайцев. А ещё можно осмотреть старинные святыни: буддийский монастырский комплекс Кудумбигала и храм Мухуду Маха Вихара.

Отдых у океанаОтдых у океанаОтдых у океанаОтдых у океана
11 день

Отъезд

Организуем вам трансфер в аэропорт Коломбо.

ОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 890
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Бутилированная вода
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Услуги гида и водителя
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Мерч: майка и сумка
Что не входит в цену
  • Перелёт до Коломбо и обратно
  • Обеды и ужины
  • Страховка - $15
  • Виза (оформляется по прилёте, стоимость - $50)
  • Стоимость тура 16-26 августа - $1990
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Коломбо, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Коломбо

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