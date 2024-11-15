Вы сможете примерить на себя роль волонтёра в слоновьем питомнике, где с
Описание тура
Организационные детали
Участие возможно с 12 лет.
Проживание. Будем жить в отелях 5* по маршруту, 2-местное размещение: отель с видом на океан, эко-отель в джунглях, отель в здании чайной фабрики.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.
Дети. Участие возможно с 12 лет.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Toyota с кондиционером и Wi-Fi.
Виза. Оформляется по прилёте.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Коломбо
Встретим вас в аэропорту Коломбо и отвезём в отель на первой линии с панорамным видом на океан и бассейном на крыше. Сегодня не запланировано никаких экскурсий — вы сможете отдохнуть, восстановить силы и насладиться лежанием на пляже.
Отдыхаем и набираемся сил
Утром продолжим отдых от перелёта. По желанию и за доплату после обеда можем поехать на каналы Негомбо, чтобы увидеть следы цунами, побывать в рыбацкой бухте и полюбоваться мангровой лагуной. Ещё заглянем в дом рыбака и понаблюдаем за тем, как живут местные.
Башня Амбулувава и слоны
Сегодня поднимемся на знаменитую башня Амбулувава, её высота 48 метров. Вид с неё открывается невероятный! Дальше отправимся в Фонд Защиты слонов — мы против питомников, где с животными обращаются плохо. Здесь на слонах не зарабатывают, но можно по желанию оставить пожертвование на их содержание. Вы сможете покормить слона, помыть его в речке и сделать милые кадры.
Заселимся в концептуальный эко-отель, расположенный прямо в диких джунглях.
В гости к аборигенам
Побываем в древнем пещерном монастыре Пидурангала, куда в 5 веке переселили монахов из Сигирии. Затем поднимемся на вершину горы Пидурангала. Придётся преодолеть 500 ступеней, но вид с самого верха будет того стоить!
Дальше побываем в племени аборигенов. Мы встретимся с вождём, увидим ритуальные танцы местных жителей. А ещё вас научат разжигать костёр и стрелять из лука.
Переедем в город Нувара-Элия. Заселимся в роскошный 5-звёздочный отель, построенный в здании старой чайной фабрики и окружённый плантациями.
Сбор чая, чайная фабрика и Нувара-Элия
Сегодня облачимся в сари и саронг и отправимся на чайную плантацию. Вместе со сборщицей чая, которая трудится здесь уже 25 лет, научимся правильно собирать листья. Урожай отнесём на фабрику и понаблюдаем за тем, как из них будут делать уже привычный нам чай.
Погуляем по городку Нувара-Элия. Покажется, будто мы вдруг оказались не на Шри-Ланке, а в Англии. Ощущение это возникнет неслучайно — город был британской колонией, поэтому многие дома здесь построены в европейском стиле. Отправим открытки со старинной почты и устроим чайную церемонию в отеле, где когда-то жил Юрий Гагарин!
Поездка на поезде, водопад Равана и священный город Катарагама
Утром сядем на поезд и прокатимся по одному из самых живописных ж/д маршрутов в мире. Мы обеспечим вам шикарные кадры. Вы увидите знаменитый Девятиарочный мост между городами Элла и Демодара, а мы расскажем его удивительную историю.
Отдохнём у водопада Равана, где можно не только скрыться от жары, но и покормить обезьян. Затем желающих мы познакомим с шаманом, который сделает вам прочтение по руке и расскажет про вашу судьбу.
Переедем в священный город Катарагама, место паломничества индусов, буддистов и мусульман. Здесь хранится волос Будды! Местные верят, что в городе можно попросить Будду о самом заветном — и мечта обязательно сбудется. Вы тоже сможете сделать божеству подношение и загадать желание.
Сафари на джипах
Сегодня вас ждёт сафари на джипах. Из окна машины понаблюдаем за слонами, крокодилами, буйволами, павлинами и кабанами. А если повезёт, увидим даже леопарда.
Вечером переедем к океану. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть на пляже, проводить закат и сделать красивые фотографии.
Отдых у океана
Продолжаем пляжный отдых. Желающие смогут заняться сёрфингом с инструктором (за доплату).
Отдых у океана
Шри-Ланка — родина аюрведического массажа. Советуем посетить SPA и насладиться расслабляющими процедурами. Если вы захотите попутешествовать по острову, мы поможем организовать ваш отдых.
Отдых у океана
Сегодня мы можем организовать для вас снорклинг с черепахами. Или отвезём вас в черепаший инкубатор, где животных лечат, помогают восстанавливать популяцию, выводят яйца и безопасно выпускают черепашат в океан.
Ещё один вариант активности — посещение города Галле, где сохранились сооружения колониальных времён и всё напоминает о Европе. Мы расскажем, куда лучше сходить, где перекусить и в каких локациях получатся самые эффектные кадры.
Советуем побывать в национальном парке «Лахугала Китулана». Здесь водятся обезьяны, можно увидеть крокодилов, оленей, водоплавающих змей, кабанов и зайцев. А ещё можно осмотреть старинные святыни: буддийский монастырский комплекс Кудумбигала и храм Мухуду Маха Вихара.
Отъезд
Организуем вам трансфер в аэропорт Коломбо.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 890
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Бутилированная вода
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Услуги гида и водителя
- Трансфер из/в аэропорт
- Мерч: майка и сумка
Что не входит в цену
- Перелёт до Коломбо и обратно
- Обеды и ужины
- Страховка - $15
- Виза (оформляется по прилёте, стоимость - $50)
- Стоимость тура 16-26 августа - $1990