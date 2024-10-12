скидка
10%
3 дня
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Продегустировать чай, увидеть диких животных и прокатиться на поезде мимо плантаций и джунглей
Начало: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хикка...
12 окт в 05:00
13 окт в 05:00
813€732 за человека
скидка
15%
4 дня
Буддийская, чайная и дикая Шри-Ланка
Посетить пещерные храмы, погулять по плантациям и отправиться на джип-сафари
Начало: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хикка...
12 окт в 08:00
13 окт в 08:00
870€740 за человека
скидка
10%
10 дней
Прелести Цейлона: большое путешествие по достопримечательностям Шри-Ланки и пляжный отдых
Покататься на телеге, запряженной буйволами, посетить черепашью ферму и порелаксировать у океана
Начало: Аэропорт Бандаранаике, 12:00
2 дек в 12:00
23 дек в 12:00
1600$1 440 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Скидки»
Самые популярные туры этой рубрики в Коломбо
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Коломбо в октябре 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Скидки" можно забронировать 3 тура от 732 до 1 440 со скидкой до 15%.
Скидки в Коломбо на экскурсионные туры — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 15%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024