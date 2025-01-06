5 дней
Обзорный тур по Шри-Ланке: подъём на Сигирию, древняя столица Цейлона и загадочные руины и храмы
Покорить Львиную скалу, погулять по Королевскому ботаническому саду и увидеть храм Зуба Будды
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
6 янв в 10:00
13 янв в 10:00
$835 за человека
2 дня
Индивидуальный экспресс-тур по Шри-Ланке: Сигирия, Дамбулла, Канди
Подняться на вершину Львиной скалы, погулять по ботаническому саду и посетить древние храмы
Начало: Коломбо или любой другой город острова (забираем и...
21 дек в 06:00
28 дек в 06:00
$900 за всё до 2 чел.
2 дня
Цейлонское индивидуальное мини-путешествие: Канди, Нувара-Элия и Амбулувава
Попробовать разные сорта чая и погулять по ботаническим садам
Начало: Коломбо или любой другой город острова (трансфер и...
21 дек в 07:30
28 дек в 07:30
$900 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Ботанический сад»
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