Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Велигаме на русском языке, цены от $330. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

На машине Джиппинг 8 часов 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Джип-сафари в национальном парке Удавалаве Полюбоваться дикой природой Шри-Ланки и познакомиться с ее животным миром «Оцените фантастические пейзажи острова и понаблюдаете за дикими животными в естественной среде обитания» от $435 за всё до 10 чел. На машине 9 часов Индивидуальная до 2 чел. Сафари по национальному парку и слонятник Удавалаве Познакомиться с живой Шри-Ланкой, встретить диких слонов и трогательных малышей Начало: У вашего отеля (от Калутары до Унаватуны) «Вас ждёт насыщенная поездка вглубь острова — туда, где шум дорог сменяется пением птиц, а вместо туристических шоу — дикая природа» $390 за всё до 2 чел. На машине 7 часов Групповая до 20 чел. Из Велигамы - в уютную Эллу Must-visit в центре Шри-Ланки Начало: У вашего отеля в Велигаме «О быте местных жителей и богатой природе» Расписание: ежедневно в 08:00 $330 за человека Другие экскурсии Велигамы Последние отзывы на экскурсии А Алена Джип-сафари в национальном парке Удавалаве Всё понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Велигаме в категории «Природа и пейзажи»

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