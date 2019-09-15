21 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Появление городской скульптуры обычно подготовлено окружением, местом, временем, с тем, чтобы она гармонично вошла в пространство, стала его украшением и продолжением архитектуры. И как известно, возникающая к месту и ко времени городская скульптура способна преобразить самое заурядное пространство или же усилить существующие достоинства и расставить акценты в насыщенном историческом центре.

Стокгольм известен и славится своей городской скульптурой разных жанров, стилей и размеров, которые сочетаются и друг с другом, и с окружающей архитектурой. Городская скульптура создает, либо подчеркивает неповторимость и единственность каждого конкретного места, и будит воображение и эмоции. Ведь именно через нее идет связь архитектуры с изобразительным искусством, которое эстетизирует пространство, взывая к чувствам и размышлению одновременно, что вносит разнообразие и гармонию, столь необходимые человеку.

Скульптуры в Стокгольме необычайно оригинальны и выразительны, хотя иногда могут вызывать удивление у ценителей реализма. Порой они как будто неестественно вытянуты, пропорции смещены, и можно сказать, что такого в жизни не бывает. Но если всмотришься в них пристальнее, увидишь, что они полны очарования и глубокого жизненного смысла.

В Стокгольме можно увидеть не только отдельные скульптуры, но и целые скульптурные композиции. Среди городской архитектуры они постоянно меняются в зависимости от освещения и погоды, находясь как бы в естественном круговороте города. Скульптуры порой живут здесь совершенно особой жизнью, отличающейся от той, которая была бы у них в галереях или музеях.

Мы начнем нашу прогулку в Старом городе (Gamla Stan), пройдемся по его узким улочкам и познакомимся с его скульптурными обитателями. Затем переместимся на остров Рыцарей (Riddarholmen) и посмотрим, как органично заняли свои места скульптуры на этом острове. По мосту перейдем к Ратуше и заглянем на Королевский остров (Kungsholmen), чтобы обнаружить там присутствие оригинальных скульптур. Далее нас ждет деловой район Сити (Norrmalm), где нам предстоит убедиться что и среди офисных зданий есть место скульптурам. Аристократический Восточный район (Ostermalm) также не обошелся без оригинальных решений с присутствием скульптур. Ну а завершится наша скульптурная прогулка на Корабельном острове (Skeppsholmen), где нас ожидают, пожалуй, самые эксцентричные скульптуры.