21 отзыв оставили туристы

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Скульптуры Стокгольма

Увидеть современные творения и понять их взаимодействие с городом

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

46 за человека

У этой экскурсии21 отзыв
5
Гузель
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Гузель – Гид в Стокгольме
Скульптуры и скульптурные композиции, порой очень неожиданные и даже эксцентричные, органично вплетены в облик шведской столицы.

На прогулке по Старому Городу, острову рыцарей, Королевскому острову, деловому Сити, аристократическому Восточному району и Корабельному острову вы увидите самые интересные и оригинальные уличные скульптуры.

А я расскажу вам об их создании, символизме и жизни вне музеев.
Скульптуры Стокгольма
Скульптуры Стокгольма

Что вас ожидает

Появление городской скульптуры обычно подготовлено окружением, местом, временем, с тем, чтобы она гармонично вошла в пространство, стала его украшением и продолжением архитектуры. И как известно, возникающая к месту и ко времени городская скульптура способна преобразить самое заурядное пространство или же усилить существующие достоинства и расставить акценты в насыщенном историческом центре.

Стокгольм известен и славится своей городской скульптурой разных жанров, стилей и размеров, которые сочетаются и друг с другом, и с окружающей архитектурой. Городская скульптура создает, либо подчеркивает неповторимость и единственность каждого конкретного места, и будит воображение и эмоции. Ведь именно через нее идет связь архитектуры с изобразительным искусством, которое эстетизирует пространство, взывая к чувствам и размышлению одновременно, что вносит разнообразие и гармонию, столь необходимые человеку.

Скульптуры в Стокгольме необычайно оригинальны и выразительны, хотя иногда могут вызывать удивление у ценителей реализма. Порой они как будто неестественно вытянуты, пропорции смещены, и можно сказать, что такого в жизни не бывает. Но если всмотришься в них пристальнее, увидишь, что они полны очарования и глубокого жизненного смысла.

В Стокгольме можно увидеть не только отдельные скульптуры, но и целые скульптурные композиции. Среди городской архитектуры они постоянно меняются в зависимости от освещения и погоды, находясь как бы в естественном круговороте города. Скульптуры порой живут здесь совершенно особой жизнью, отличающейся от той, которая была бы у них в галереях или музеях.

Мы начнем нашу прогулку в Старом городе (Gamla Stan), пройдемся по его узким улочкам и познакомимся с его скульптурными обитателями. Затем переместимся на остров Рыцарей (Riddarholmen) и посмотрим, как органично заняли свои места скульптуры на этом острове. По мосту перейдем к Ратуше и заглянем на Королевский остров (Kungsholmen), чтобы обнаружить там присутствие оригинальных скульптур. Далее нас ждет деловой район Сити (Norrmalm), где нам предстоит убедиться что и среди офисных зданий есть место скульптурам. Аристократический Восточный район (Ostermalm) также не обошелся без оригинальных решений с присутствием скульптур. Ну а завершится наша скульптурная прогулка на Корабельном острове (Skeppsholmen), где нас ожидают, пожалуй, самые эксцентричные скульптуры.

Организационные детали

По вашему желанию завершить скульптурную экскурсию можно посещением Музея Современного искусства, в залах которого собраны скульптуры известных мастеров Modern Art (вход бесплатный).

Скульптуры Стокгольма
Скульптуры Стокгольма
Скульптуры Стокгольма
Скульптуры Стокгольма

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Гузель
Гузель
Живу в Стокгольме 15 лет и для меня он всегда разный, он может быть светлым и темным, средневековым и современным, оригинальным и простым, но при этом всегда привлекательным. Стокгольм может быть на любой вкус. Приезжайте, я с удовольствием покажу Вам Стокгольм!
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21 отзыв оставили туристы

15 сентября 2019
Мы гуляли с Гузель в конце августа. Заказали эту экскурсию для первого знакомства с городом и одновременно заинтересовала тема (довольно таки необычная). Было очень интересно, познавательно, а самое главное - рады знакомству с Гузель, приятному общению с интеллигентным, эрудированным и любящим свой город гидом. Спасибо большое за знакомство со Стокгольмом. Очень пригодились советы Гузель. Хочется обязательно вернуться. Гида рекомендуем однозначно! Надеемся, ещё встретимся!
9 августа 2019
Очень благодарны Гузель за интереснейший рассказ о Стокгольме и его скульптурах... удивлялись и восхищались каждую минуту из почти 4-х часовой экскурсии... Гузель, огромное Вам спасибо! Теперь частичка вашей любви к Стокгольму теперь живёт и в нашем сердце.. !
4 мая 2019
Прекрасная экскурсия-эксклюзивная, интересная, насыщенная. Ни минуты не пожалела, что обратилась именно к Гюзель. Рекомендую всем.
15 апреля 2019
Если буду ещё раз в Стокгольме (а теперь я точно хочу ещё раз), то обязательно обращусь к Гузель за ещё одной экскурсией. Начать знакомство с городом и со страной в целом лучше с вводной от Гузель - все расскажет, поможет расставить приоритеты в путешествии.
3 августа 2018
Это не сухая экскурсия, а увлекательная прогулка по городу, во время которой вы увидите и услышите то, что не найти ни в одном путеводителе для туристов!
4 марта 2018
Весьма необычная экскурсия! Стокгольм открывается с совершенно неожиданной стороны) Очень разные и самобытные скульптуры и истории с ними связанные. Гузель "раскопала" при подготовке к экскурсии множество интересных фактов. Спасибо!
23 июля 2017
Благодаря Гульнар я влюбилась в Стокгольм! С Гульнар легко, комфортно и доверительно. С ней чувствуешь себя как в родном городе. Дополнительно даёт нужные советы по вопросам, связанным с путешествием - что, где, когда лучше сделать, купить, сходить. Я спланировала экскурсию на первый день приезда в Стокгольм- и это определило моё наилучшее впечатление от города и настрой на весь отпуск! Гульнар, жду тебя в гости в Москву. Нежно обнимаю, Екатерина.
12 июля 2016
Великолепная экскурсия и прекрасный гид. Гузель настолько увлекательно провела экскурсию, что опять не уложились в запланированное время (это была наша вторая экскурсия с Гузель). С удовольствием провели время и узнали много интересного. Спасибо огромное за теплый прием в Стокгольме! Также рекомендую для посещения Миллесгорден. Это фантастический полет души!
Natalia
6 июня 2016
Гузель, большое спасибо за отличную экскурсию. Очень много интересной информации. Замечательная прогулка с Гузель открыла нам необычную сторону Стокгольма. Гид настолько наполнена знаниями о городе, что время пробегает как один час. По факту Гузель уделила нам намного больше заявленного времени. Увлекательно!!! очень рекомендую.
24 апреля 2016
Это была вторая наша экскурсия с Гузель за наши пять дней с Стокгольме. Сказать, что нам понравилось, значит- не сказать ничего! Я уверена - невозможно быть лучим гидом, чем Гузель. Гузель - кладезь энциклопедических знаний по вопросам истории, архитектуры, искусства. Её повествование - это захватывающий интересный расскаж с элементами юмора, ведь Гузель очень обаятельный человек! Сегодня мы покидаем Стокгольм. Гузель, огромное Вам спасибо, мы влюбились в этот чудесный город благодаря Вам!
Ещё 11 отзывов

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