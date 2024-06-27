1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Скульптуры Стокгольма: путешествие по искусству и истории
Погрузитесь в мир уличного искусства Стокгольма, где каждая скульптура рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€67 за человека
Индивидуальная
2 часа
Старый город Стокгольма: в гостях у Карлсона - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир историй и тайн Стокгольма, следуя по следам Карлсона, исследуя узкие улочки и величественные площади
Начало: По адресу Slottsbacken 2 около всадника
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€249 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Стокгольму: от Королевского дворца до Тупика Дьявола
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма, пройдя по его историческим улицам и узнав секреты, скрытые от обычных туристов
Начало: В районе Королевского драматического театра
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
1 час
История одного кораблекрушения: экскурсия в музей Васа
Приглашаем на увлекательное путешествие в прошлое с экскурсией в музей Васа, где история оживает перед вашими глазами
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€134 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна27 июня 2024Все понравилось! Спасибо Екатерина!!!
- ССигитас5 июня 2024Labai naudinga užsakyti ekskursiją ir susipažinti su miestu pirmąją viešnagės dieną.
- ККристина4 июня 2024Спасибо Дмитрию, интересно и достаточно по времени.
- ККристина26 апреля 2024Гузель - потрясающий рассказчик, очень светлый и открытый человек, и вы очень приятно проведете время, если забронируете с ней экскурсию! После прогулки у меня осталось впечатление, что я гуляла со своим хорошим другом! Спасибо!
- ООлеся1 апреля 2024Нам проводила экскурсию Ирина. Все просто супер. Очень приятный человек и с большим знанием города. Показала много разных дополнительных каких
- ААлла9 октября 2023Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. Экскурсия очень насыщенная, со множеством историй и для больших, и для маленьких, красивых мест
- ДДмитрий17 сентября 2023Отличная экскурсия! Татьяна - прекрасный гид, экскурсия отлично подготовлена подготовлена и проведена, много интересного узнали и о городе, и о стране,
- ННаталья27 февраля 2023Добрый день, экскурсия очень понравилась, открыли для себя много нового и интересного. Однозначно рекомендую!
- ААлексанра30 сентября 2022Огромное признательность Татьяне за очень интересный и информативный рассказ и при этом очень приятный. Прекрасный язык, глубокие знания, исключительная доброжелательность к слушателям. В следующий раз обязательно к Татьяне
- ТТатьяна2 сентября 2022We liked this excursion very much. Not trivial route, a lot of sculptures, a lot of interesting stories. Guide is
Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «На выходные»
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