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и полезных советов. Татьяна - чудесный гид, знающий, увлеченный и умеющий увлекать других. К тому же, Татьяна прекрасно общается с самыми разными людьми. У нас, взрослых, было множество вопросов и тем для разговоров. Для детей она приготовила несколько заданий, чтобы удержать интерес и закрепить знания. А в конце детей ожидал клад. После экскурсии, пользуясь советами Татьяны, мы продолжили гулять по старому городу и поели традиционных фрикаделек в знаковом месте.