Экскурсии выходного дня в Стокгольм

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Стокгольм на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Скульптуры Стокгольма
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
26 отзывов
Скульптуры Стокгольма: путешествие по искусству и истории
Погрузитесь в мир уличного искусства Стокгольма, где каждая скульптура рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
67 за человека
Старый город: в гостях у Карлсона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Старый город Стокгольма: в гостях у Карлсона - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир историй и тайн Стокгольма, следуя по следам Карлсона, исследуя узкие улочки и величественные площади
Начало: По адресу Slottsbacken 2 около всадника
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
249 за всё до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Стокгольму
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
230 отзывов
Ежедневная прогулка по Стокгольму: от Королевского дворца до Тупика Дьявола
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма, пройдя по его историческим улицам и узнав секреты, скрытые от обычных туристов
Начало: В районе Королевского драматического театра
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
30 за человека
История одного кораблекрушения
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
История одного кораблекрушения: экскурсия в музей Васа
Приглашаем на увлекательное путешествие в прошлое с экскурсией в музей Васа, где история оживает перед вашими глазами
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
134 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    27 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Стокгольму
    Все понравилось! Спасибо Екатерина!!!
    Все понравилось! Спасибо Екатерина!!!
  • С
    Сигитас
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Стокгольму
    Labai naudinga užsakyti ekskursiją ir susipažinti su miestu pirmąją viešnagės dieną.
    Labai naudinga užsakyti ekskursiją ir susipažinti su miestu pirmąją viešnagės dienąLabai naudinga užsakyti ekskursiją ir susipažinti su miestu pirmąją viešnagės dienąLabai naudinga užsakyti ekskursiją ir susipažinti su miestu pirmąją viešnagės dienąLabai naudinga užsakyti ekskursiją ir susipažinti su miestu pirmąją viešnagės dienąLabai naudinga užsakyti ekskursiją ir susipažinti su miestu pirmąją viešnagės dienąLabai naudinga užsakyti ekskursiją ir susipažinti su miestu pirmąją viešnagės dienąLabai naudinga užsakyti ekskursiją ir susipažinti su miestu pirmąją viešnagės dienąLabai naudinga užsakyti ekskursiją ir susipažinti su miestu pirmąją viešnagės dienąLabai naudinga užsakyti ekskursiją ir susipažinti su miestu pirmąją viešnagės dieną
  • К
    Кристина
    4 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Стокгольму
    Спасибо Дмитрию, интересно и достаточно по времени.
  • К
    Кристина
    26 апреля 2024
    Скульптуры Стокгольма
    Гузель - потрясающий рассказчик, очень светлый и открытый человек, и вы очень приятно проведете время, если забронируете с ней экскурсию! После прогулки у меня осталось впечатление, что я гуляла со своим хорошим другом! Спасибо!
  • О
    Олеся
    1 апреля 2024
    Старый город: в гостях у Карлсона
    Нам проводила экскурсию Ирина. Все просто супер. Очень приятный человек и с большим знанием города. Показала много разных дополнительных каких
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    то интересных особенностей и фишек, о которых и не прочитаешь особо нигде. Отличный формат и для детей, и взрослых. Мы остались в большом восторге!

  • А
    Алла
    9 октября 2023
    Старый город: в гостях у Карлсона
    Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. Экскурсия очень насыщенная, со множеством историй и для больших, и для маленьких, красивых мест
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    и полезных советов. Татьяна - чудесный гид, знающий, увлеченный и умеющий увлекать других. К тому же, Татьяна прекрасно общается с самыми разными людьми. У нас, взрослых, было множество вопросов и тем для разговоров. Для детей она приготовила несколько заданий, чтобы удержать интерес и закрепить знания. А в конце детей ожидал клад. После экскурсии, пользуясь советами Татьяны, мы продолжили гулять по старому городу и поели традиционных фрикаделек в знаковом месте.

  • Д
    Дмитрий
    17 сентября 2023
    Старый город: в гостях у Карлсона
    Отличная экскурсия! Татьяна - прекрасный гид, экскурсия отлично подготовлена подготовлена и проведена, много интересного узнали и о городе, и о стране,
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    и о людях. Экскурсия понравилась и взрослым, и детям, 9 и 18 лет. Татьяне удалось завоевать и не потерять внимание очень подвижного ребенка! Мы благодарим нашего замечательного гида за экскурсию и за идею - какой ресторан посетить на ужин, было вкусно и очень необычно. Рекомендуем эту экскурсию, мы провели великолепные 2 часа, гуляя по городу в обществе профессионального гида и прекрасного человека.

    Отличная экскурсия!
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2023
    Скульптуры Стокгольма
    Добрый день, экскурсия очень понравилась, открыли для себя много нового и интересного. Однозначно рекомендую!
  • А
    Алексанра
    30 сентября 2022
    История одного кораблекрушения
    Огромное признательность Татьяне за очень интересный и информативный рассказ и при этом очень приятный. Прекрасный язык, глубокие знания, исключительная доброжелательность к слушателям. В следующий раз обязательно к Татьяне
  • Т
    Татьяна
    2 сентября 2022
    Скульптуры Стокгольма
    We liked this excursion very much. Not trivial route, a lot of sculptures, a lot of interesting stories. Guide is
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    very experienced, continuously improving her knowledge. 3.5 hours was a bit to much but finally even my kid (7 years) survived. Next two days during our walks we met some known sculptures and were happy to share gained knowledge to each other. Family sculpture - every time in Gamla Stan Maiia checked positions of the parents and kid:) Thank you Guzel for such great time. We will definitely recommend this tour to our friends

Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в июле 2024
Сейчас в Стокгольм в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 249. Туристы уже оставили гидам 281 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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