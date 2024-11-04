Познавательные экскурсии на природе в Лозанне

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Лозанне на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Швейцарское вино? Нет, не слышали
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Швейцарское вино? Нет, не слышали
Прогуляться по виноградникам Лаво с видом на Женевское озеро и Альпы и попробовать местное вино
Начало: У вашего отеля в Лозанне
«Мы будем бродить между виноградников, наслаждаться атмосферой, любоваться пейзажами и, конечно, пить вино»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
€320 за всё до 5 чел.
По местам Одри Хепбёрн (из Лозанны)
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По местам Одри Хепбёрн (из Лозанны)
Посетить живописные места, где знаменитая актриса прожила более 30 лет
«А также погуляем по чудесной набережной, наслаждаясь видами на озеро»
€320 за всё до 4 чел.
Прогулка по историческому некрополю Лозанны
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по историческому некрополю Лозанны
Посетить городской ландшафтный парк и одновременно кладбище «Буа-де-Во»
Начало: У главного входа на кладбище
«Приглашаю исследовать самый живописный некрополь Швейцарии, где покоятся Коко Шанель и другие знаменитые иностранцы»
Сегодня в 15:30
16 мар в 09:00
€150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    4 ноября 2024
    Швейцарское вино? Нет, не слышали
    Анна - прекрасный гид. Спасибо за оперативные ответы и за гибкость и индивидуальный подход к запросу. Я сама не была
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    на экскурсии, в мою задачу входило найти гида для своих коллег, которые путешествовали по работе. Анна взяла на себя коммуникацию с ними и мои коллеги остались доволны. Еще раз спасибо

  • Ю
    Юлия
    7 июля 2024
    Швейцарское вино? Нет, не слышали
    экскурсия понравилась, несмотря на сильный дождь и ветер, экскурсовод с лихвой компенсировала интересным рассказом все погодные катаклизмы!
  • Н
    Наталья
    13 июня 2024
    Швейцарское вино? Нет, не слышали
    Вино в Швейцарии?) ДА!!!!! Огромное спасибо Анне за экскурсию! Событие как раз из той категории, когда ты наслаждаешься всем: общением, природой, вином и
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    снова природой) Впечатления от этой поездки останутся с нами надолго. Очень интересно, потрясающие виды. Анна обаятельная и располагающая к себе. Отдельное спасибо ей за пикник! Мы отлично провели время!

    Вино в Швейцарии?) ДА!!!!!Вино в Швейцарии?) ДА!!!!!Вино в Швейцарии?) ДА!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Лозанне в категории «Природа и пейзажи»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Швейцарское вино? Нет, не слышали
  2. По местам Одри Хепбёрн (из Лозанны)
  3. Прогулка по историческому некрополю Лозанны
Сколько стоит экскурсия по Лозанне в марте 2025
Сейчас в Лозанне в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 320. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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