читать дальше на экскурсии, в мою задачу входило найти гида для своих коллег, которые путешествовали по работе. Анна взяла на себя коммуникацию с ними и мои коллеги остались доволны. Еще раз спасибо

Анна - прекрасный гид. Спасибо за оперативные ответы и за гибкость и индивидуальный подход к запросу. Я сама не была