Индивидуальная
до 5 чел.
Швейцарское вино? Нет, не слышали
Прогуляться по виноградникам Лаво с видом на Женевское озеро и Альпы и попробовать местное вино
Начало: У вашего отеля в Лозанне
«Мы будем бродить между виноградников, наслаждаться атмосферой, любоваться пейзажами и, конечно, пить вино»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
€320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По местам Одри Хепбёрн (из Лозанны)
Посетить живописные места, где знаменитая актриса прожила более 30 лет
«А также погуляем по чудесной набережной, наслаждаясь видами на озеро»
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по историческому некрополю Лозанны
Посетить городской ландшафтный парк и одновременно кладбище «Буа-де-Во»
Начало: У главного входа на кладбище
«Приглашаю исследовать самый живописный некрополь Швейцарии, где покоятся Коко Шанель и другие знаменитые иностранцы»
Сегодня в 15:30
16 мар в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена4 ноября 2024Анна - прекрасный гид. Спасибо за оперативные ответы и за гибкость и индивидуальный подход к запросу. Я сама не была
- ЮЮлия7 июля 2024экскурсия понравилась, несмотря на сильный дождь и ветер, экскурсовод с лихвой компенсировала интересным рассказом все погодные катаклизмы!
- ННаталья13 июня 2024Вино в Швейцарии?) ДА!!!!! Огромное спасибо Анне за экскурсию! Событие как раз из той категории, когда ты наслаждаешься всем: общением, природой, вином и
Ответы на вопросы от путешественников по Лозанне в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Лозанне в марте 2025
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