Экскурсии проходящие только летом в Лозанне

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Лозанне на русском языке, цены от €190. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
Пешая
5 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
Олимпийская столица мира - увидеть и узнать самое главное и интересное
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
190 за всё до 10 чел.
Швейцарское вино? Нет, не слышали
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Швейцарское вино? Нет, не слышали
Прогуляться по виноградникам Лаво с видом на Женевское озеро и Альпы и попробовать местное вино
Начало: У вашего отеля в Лозанне
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320 за всё до 5 чел.
Семейная квест-экскурсия в Лозанне
Пешая
2 часа
Квест
до 5 чел.
Семейная квест-экскурсия в Лозанне
Интерактивная прогулка по историческому центру с играми и загадками
Начало: На площади Сан-Франсуа
Завтра в 09:00
8 мар в 09:00
215 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    13 сентября 2024
    Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
    Очень хорошая экскурсия и прекрасный гид! Анна очень доброжелательная, и с ней очень комфортно! Мы получили большое удовольствие от этой прогулки по городу!
  • Л
    Лада
    26 августа 2024
    Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
    Прекрасно проведенная экскурсия со множеством интересных фактов о Лозанне. Спасибо!
    Прекрасно проведенная экскурсия со множеством интересных фактов о Лозанне. Спасибо!Прекрасно проведенная экскурсия со множеством интересных фактов о Лозанне. Спасибо!Прекрасно проведенная экскурсия со множеством интересных фактов о Лозанне. Спасибо!Прекрасно проведенная экскурсия со множеством интересных фактов о Лозанне. Спасибо!Прекрасно проведенная экскурсия со множеством интересных фактов о Лозанне. Спасибо!
  • С
    Севиль
    23 августа 2024
    Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом
    Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!! Экскурсия прошла на высшем уровне, Анна очень содержательно и
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    полноценно рассказала нам об истории города и его значимых местах. Также мы узнали множество фактов о жителях города - Дэвиде Боуви, Коко Шанель и русских переселенцах. Посетили протестантский храм и узнали о влиянии протестантизма на жизнь города и Швейцарии. А ещё прогулялись по историческим красивым улочкам, попробовали шоколад и узнали о самых вкусных местах в городе!) Время экскурсии пролетело незаметно, и я бы очень хотела на экскурсию к Анне ещё раз! Всем рекомендую данную экскурсию, если будете в Лозанне🥰🍷

    Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!

Ответы на вопросы от путешественников по Лозанне в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Лозанне в марте 2025
Сейчас в Лозанне в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 320. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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