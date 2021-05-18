Полезная информация о Лозанне

Что нужно знать о Лозанне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Лозанне
20:4218
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇭 Швейцария
Название городаЛозанна
По-английскиLausanne
Столица регионаЛозанна является столицей региона
Население города139 111 чел.
Часовой поясEurope/Zurich
Средняя высота453 м. от уровня моря

Где находится Лозанна на карте

Популярные экскурсии в Лозанне

Лозанна — столица Олимпиад и аристократии
Лозанна — столица Олимпиад и аристократии
350
за чел.
Обзорная экскурсия по городу удивительной истории и архитектуры