Полезная информация о Лозанне
Что нужно знать о Лозанне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Лозанне
20:4218
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇭 Швейцария
|Название города
|Лозанна
|По-английски
|Lausanne
|Столица региона
|Лозанна является столицей региона
|Население города
|139 111 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Zurich
|Средняя высота
|453 м. от уровня моря
Где находится Лозанна на карте
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