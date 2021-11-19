После прогулки по Люцерну, у вас наверняка появится желание подняться выше, чтобы посмотреть на самую живописную Швейцарию, так об окресностях Люцерна писал Жуковский, с высоты 2132 метра!

Пилатус — символ центральной Швейцарии, одна из самых известных гор страны.

Часто окутанная облаками наступающая на Люцерн — мгновенно притягивает к себе внимание.

А затем возникают вопросы.

Почему Пилатус?

Имеет ли отношение к названию горы имя человека, сказавшего знаменитую фразу: «Я умываю руки».

Почему символ Пилатуса — красный дракон.

Об этом и многом другом — мы и поговорим во время нашего путешествия.

Мы прогуляемся драконьей тропой, любуясь через пещеры на окресности.

Поднимемся на несколько смотровых площадок, а с вершины Пилатуса — открывается потрясающий вид на озеро в форме креста, что очень символично, поскольку именно на его берегах в 1291 году рождалась будущая Швейцарская конфедерация.

Фотографии на память — и в обратный путь.

Поездка на гору Пилатус:

Золотой маршрут (возможен с мая по конец октября)

Кораблик

Зубчатая железная дорога, с самым большим в мире уклоном, достигающим 48% (каждые 100 метров подьем на 48 метров. )

Канатная дорогая.

Продолжительность 7-8 часов

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С ноября по апрель - подьем возможен по канатной дороге.

Продолжительность тура 5 часов