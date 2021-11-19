Гора Пилатус из Люцерна. Круиз по озеру. Зубчатая железная и канатная дорога. Золотое кольцо

Гора Пилатус из Люцерна

Гора Пилатус из Люцерна. Круиз по озеру.

Зубчатая железная и канатная дорога. Золотое кольцо
Гора Пилатус из Люцерна. Круиз по озеру. Зубчатая железная и канатная дорога. Золотое кольцо
Гора Пилатус из Люцерна. Круиз по озеру. Зубчатая железная и канатная дорога. Золотое кольцо
Гора Пилатус из Люцерна. Круиз по озеру. Зубчатая железная и канатная дорога. Золотое кольцо
Гора Пилатус из Люцерна. Круиз по озеру. Зубчатая железная и канатная дорога. Золотое кольцо
Гора Пилатус из Люцерна. Круиз по озеру. Зубчатая железная и канатная дорога. Золотое кольцо
Гора Пилатус из Люцерна. Круиз по озеру. Зубчатая железная и канатная дорога. Золотое кольцо

Что вы увидите 🤩

  • Озеро Люцерна с воды и с высоты 2132 метра!
  • Горы Бюргеншток, Риги
  • Пилатус
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
После прогулки по Люцерну, у вас наверняка появится желание подняться выше, чтобы посмотреть на самую живописную Швейцарию, так об окресностях Люцерна писал Жуковский, с высоты 2132 метра!
Пилатус — символ центральной Швейцарии, одна из самых известных гор страны.
Часто окутанная облаками наступающая на Люцерн — мгновенно притягивает к себе внимание.
А затем возникают вопросы.

Почему Пилатус?

Имеет ли отношение к названию горы имя человека, сказавшего знаменитую фразу: «Я умываю руки».
Почему символ Пилатуса — красный дракон.
Об этом и многом другом — мы и поговорим во время нашего путешествия.
Мы прогуляемся драконьей тропой, любуясь через пещеры на окресности.
Поднимемся на несколько смотровых площадок, а с вершины Пилатуса — открывается потрясающий вид на озеро в форме креста, что очень символично, поскольку именно на его берегах в 1291 году рождалась будущая Швейцарская конфедерация.
Фотографии на память — и в обратный путь.

Поездка на гору Пилатус:

    Золотой маршрут (возможен с мая по конец октября)

    Кораблик

    Зубчатая железная дорога, с самым большим в мире уклоном, достигающим 48% (каждые 100 метров подьем на 48 метров. )
    Канатная дорогая.
    Продолжительность 7-8 часов
    -
    С ноября по апрель - подьем возможен по канатной дороге.
    Продолжительность тура 5 часов

    Ответы на вопросы

    Что входит?
    • Сопровождение
    Что не входит?
    • Билет на кораблик 30 франков за человека + 15 за гида
    • Билет на поезд - 36 франков за человека + 18 за гида
    • Канатная дорога - 36 франков за человека + 18 за гида
    • В зимний период
    • Канатная дорога в обе стороны - 72 франка за человека + 36 за гида
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Люцерн у арки у жд вокзала или любое удобное место
    Завершение: ЖД вокзал Люцерна
    Что важно знать?
    • Не включено в стоимость:
    • Билет на кораблик 30 франков за человека + 15 за гида
    • Билет на поезд - 36 франков за человека + 18 за гида Канатная дорога - 36 франков за человека + 18 за гида
    • Что взять с собой:
    • Удобную обувь, солнцезащитный крем и очки.
    • Место начала экскурсии:
    • Люцерн
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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