После прогулки по Люцерну, у вас наверняка появится желание подняться выше, чтобы посмотреть на самую живописную Швейцарию, так об окресностях Люцерна писал Жуковский, с высоты 2132 метра!
Пилатус — символ центральной Швейцарии, одна из самых известных гор страны.
Часто окутанная облаками наступающая на Люцерн — мгновенно притягивает к себе внимание.
А затем возникают вопросы.
Почему Пилатус?
Имеет ли отношение к названию горы имя человека, сказавшего знаменитую фразу: «Я умываю руки».
Почему символ Пилатуса — красный дракон.
Об этом и многом другом — мы и поговорим во время нашего путешествия.
Мы прогуляемся драконьей тропой, любуясь через пещеры на окресности.
Поднимемся на несколько смотровых площадок, а с вершины Пилатуса — открывается потрясающий вид на озеро в форме креста, что очень символично, поскольку именно на его берегах в 1291 году рождалась будущая Швейцарская конфедерация.
Фотографии на память — и в обратный путь.
Поездка на гору Пилатус:
Золотой маршрут (возможен с мая по конец октября)
Кораблик
Зубчатая железная дорога, с самым большим в мире уклоном, достигающим 48% (каждые 100 метров подьем на 48 метров. )
Канатная дорогая.
Продолжительность 7-8 часов
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С ноября по апрель - подьем возможен по канатной дороге.
Продолжительность тура 5 часов