Люцерн: обзорная экскурсия + прогулка по озеру

Увидеть главные места города и прокатиться на лодке по «швейцарскому фьорду» в дружеской компании
Люцерн — это квинтэссенция Швейцарии.

Какие ассоциации вызывает у вас упоминание этой маленькой гордой страны? Скорее всего: горы, часы, шоколад и непреклонный нейтралитет.

Прогулка со мной по Люцерну расширит ваше представление об альпийской сказке и разрушит несколько стереотипов о Швейцарии. Приготовьтесь удивляться и наслаждаться шикарными видами!
Люцерн: обзорная экскурсия + прогулка по озеру
Люцерн: обзорная экскурсия + прогулка по озеру
Люцерн: обзорная экскурсия + прогулка по озеру
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Визитные карточки города

Вы увидите главные достопримечательности Люцерна: деревянный мост со старинными картинами, барочную церковь Иезуитов, крепостную стену 14 века с башнями и памятник швейцарцам, отдавшим жизнь за чужого короля. А также посетите уютные площади с расписными домами. Рассматривая чудесные фасады, мы поговорим о жизни города в прошлые эпохи, гильдии плотников и традиционном карнавале Люцерна.

Прогулка по Люцернскому озеру

Люцернское озеро называют «швейцарским фьордом» и «озером четырёх лесных кантонов». Почему — узнаете на экскурсии! А также отправитесь на часовую водную прогулку по круговому маршруту. Полюбуетесь с воды живописными горными окрестностями озера, роскошными виллами, замками и самым дорогим отелем мира. Я расскажу о его первых владельцах и поделюсь занимательными городскими историями.

Организационные детали

Прогулка на лодке оплачивается дополнительно — 30 франков с человека (около 30 евро). Продолжительность — 1 час.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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