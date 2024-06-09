Люцерн — это квинтэссенция Швейцарии. Какие ассоциации вызывает у вас упоминание этой маленькой гордой страны? Скорее всего: горы, часы, шоколад и непреклонный нейтралитет. Прогулка со мной по Люцерну расширит ваше представление об альпийской сказке и разрушит несколько стереотипов о Швейцарии. Приготовьтесь удивляться и наслаждаться шикарными видами!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Визитные карточки города

Вы увидите главные достопримечательности Люцерна: деревянный мост со старинными картинами, барочную церковь Иезуитов, крепостную стену 14 века с башнями и памятник швейцарцам, отдавшим жизнь за чужого короля. А также посетите уютные площади с расписными домами. Рассматривая чудесные фасады, мы поговорим о жизни города в прошлые эпохи, гильдии плотников и традиционном карнавале Люцерна.

Прогулка по Люцернскому озеру

Люцернское озеро называют «швейцарским фьордом» и «озером четырёх лесных кантонов». Почему — узнаете на экскурсии! А также отправитесь на часовую водную прогулку по круговому маршруту. Полюбуетесь с воды живописными горными окрестностями озера, роскошными виллами, замками и самым дорогим отелем мира. Я расскажу о его первых владельцах и поделюсь занимательными городскими историями.

Организационные детали

Прогулка на лодке оплачивается дополнительно — 30 франков с человека (около 30 евро). Продолжительность — 1 час.