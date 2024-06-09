Вы увидите главные достопримечательности Люцерна: деревянный мост со старинными картинами, барочную церковь Иезуитов, крепостную стену 14 века с башнями и памятник швейцарцам, отдавшим жизнь за чужого короля. А также посетите уютные площади с расписными домами. Рассматривая чудесные фасады, мы поговорим о жизни города в прошлые эпохи, гильдии плотников и традиционном карнавале Люцерна.
Прогулка по Люцернскому озеру
Люцернское озеро называют «швейцарским фьордом» и «озером четырёх лесных кантонов». Почему — узнаете на экскурсии! А также отправитесь на часовую водную прогулку по круговому маршруту. Полюбуетесь с воды живописными горными окрестностями озера, роскошными виллами, замками и самым дорогим отелем мира. Я расскажу о его первых владельцах и поделюсь занимательными городскими историями.
Организационные детали
Прогулка на лодке оплачивается дополнительно — 30 франков с человека (около 30 евро). Продолжительность — 1 час.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Люцерне
Провела экскурсии для 933 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, я профессиональный гид по Берну, Цюриху и Люцерну. 11 лет училась игре на виолончели в школе, которую закончил Ойстрах. С 2008 по 2020 годы жила в Венеции. Затем переехала в Швейцарию. С радостью стану вашим проводником по этой волшебной стране.