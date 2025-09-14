Индивидуальная
до 10 чел.
Идиллический Люцерн: Прогулка по старинным улочкам и мостам
Погружение в атмосферу Люцерна: старинные улочки, архитектурные детали, мосты и скульптуры. Узнайте о жизни известных писателей и современных традициях города
Начало: У Центрального вокзала
14 сен в 12:30
15 сен в 14:30
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Люцерна
Прогулка по Люцерну: уютные площади, старинные фрески, деревянный мост и живописные виды. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
27 сен в 08:00
11 окт в 08:00
€350 за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Тайны фонтанов Люцерна
Увлекательная квест-экскурсия по Люцерну ждёт вас! Раскройте тайны фонтанов, спасите город от ящеров и узнайте удивительные факты о его истории
Начало: Недалеко от главного вокзала
Завтра в 08:30
14 сен в 08:30
€25 за всё до 6 чел.
