Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Люцерне на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 14 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Идиллический Люцерн: Прогулка по старинным улочкам и мостам Погружение в атмосферу Люцерна: старинные улочки, архитектурные детали, мосты и скульптуры. Узнайте о жизни известных писателей и современных традициях города Начало: У Центрального вокзала €225 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 11 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Пешком по центру Люцерна Прогулка по Люцерну: уютные площади, старинные фрески, деревянный мост и живописные виды. Узнайте историю города и насладитесь его красотой €350 за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа 3 отзыва Квест до 6 чел. Тайны фонтанов Люцерна Увлекательная квест-экскурсия по Люцерну ждёт вас! Раскройте тайны фонтанов, спасите город от ящеров и узнайте удивительные факты о его истории Начало: Недалеко от главного вокзала €25 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Люцерна

Ответы на вопросы от путешественников по Люцерну в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Люцерне Идиллический Люцерн Пешком по центру Люцерна Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна» В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Люцерну в сентябре 2025 Сейчас в Люцерне в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 350. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Люцерне (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 28 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь