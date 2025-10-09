Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Люцерне на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 14 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Идиллический Люцерн: Прогулка по старинным улочкам и мостам Погружение в атмосферу Люцерна: старинные улочки, архитектурные детали, мосты и скульптуры. Узнайте о жизни известных писателей и современных традициях города Начало: У Центрального вокзала €225 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 23 отзыва Мини-группа до 10 чел. Пешеходная экскурсия по Люцерну: старинные улочки и местные деликатесы За два часа вы познакомитесь с Люцерном, его историей и культурой. Прогулка по старинным улочкам, фрески на стенах домов и белоснежные лебеди ждут вас Начало: У панорамы Бурбаки Расписание: ежедневно в 15:15 €50 за человека Пешая 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Личное свидание с Люцерном Прогулка по Люцерну раскроет тайны прошлого и подарит незабываемые впечатления. Узнайте о памятниках, фестивалях и гастрономических традициях Начало: У красных скамеек у панорамы Бурбаки от €200 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Люцерна

