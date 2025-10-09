Индивидуальная
до 10 чел.
Идиллический Люцерн: Прогулка по старинным улочкам и мостам
Погружение в атмосферу Люцерна: старинные улочки, архитектурные детали, мосты и скульптуры. Узнайте о жизни известных писателей и современных традициях города
Начало: У Центрального вокзала
Завтра в 14:30
11 окт в 14:30
€225 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Люцерну: старинные улочки и местные деликатесы
За два часа вы познакомитесь с Люцерном, его историей и культурой. Прогулка по старинным улочкам, фрески на стенах домов и белоснежные лебеди ждут вас
Начало: У панорамы Бурбаки
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 окт в 15:15
€50 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Люцерном
Прогулка по Люцерну раскроет тайны прошлого и подарит незабываемые впечатления. Узнайте о памятниках, фестивалях и гастрономических традициях
Начало: У красных скамеек у панорамы Бурбаки
13 окт в 10:00
14 окт в 10:00
от €200 за всё до 10 чел.
