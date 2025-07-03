D Dmitry Пешком по центру Люцерна Все супер! Много информации - и исторической, и актуальной, и в целом очень много удалось посмотреть за 2.5 часа! Спасибо Алексею!

A Arkady Пешком по центру Люцерна Алексей великолепный рассказчик очень обаятельный интересный человек. Экскурсия была великолепна

М Марина Пешком по центру Люцерна Очень понравилась экскурсия, прошла на одном дыхание, всем рекомендую

Э Элана Пешком по центру Люцерна читать дальше под большим впечатлением от рассказа и обязательно вернемся в Люцерн снова, хотим побольше узнать про этот замечательный город и его окрестности! Большая благодарность Алексею за наше утро, мы максимально полезно провели это утро! Сегодня провели утро с Алексеем, очень познавательно, увлекательно и главное содержательно прошла наша экскурсия по главным достопримечательностям Люцерна! Мы остались

Е Елена Пешком по центру Люцерна Замечательная экскурсия, гид и город😉

А Алиса Пешком по центру Люцерна Экскурсия с Алексеем прошла отлично! Всем рекомендую!

А Анна Пешком по центру Люцерна Огромное спасибо Алексею за интересный и насыщенный день! Узнала много нового и время пролетело незаметно. Рекомендую всем.

А Алена Пешком по центру Люцерна Алексей провел интересную экскурсию, получили общее представление и посетили уникальные места этого красивого города. Остались приятные воспоминания и желание вернуться.

И Игорь Пешком по центру Люцерна Отличная экскурсия. Алексей - знающий гид который легко может приспособиться к различным интересами вашей группы. Хорошо разбирается в обычаях и нравах Швейцарии и Швейцарцев. Великолепно смог соориентировать нас в Люцерне. Рекомендую!