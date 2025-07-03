Мои заказы

Экскурсии к озерам из Люцерна

Найдено 3 экскурсии в категории «Озера» в Люцерне на русском языке, цены от €350. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Пешком по центру Люцерна
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Люцерну: уютные площади, старинные фрески, деревянный мост и живописные виды. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
«Одна из главных достопримечательностей Люцерна — это озеро, расположенное в центре города и окруженное плотным кольцом белоснежных гор»
12 апр в 08:00
19 апр в 08:00
€380 за всё до 10 чел.
Гора Пилатус из Люцерна. Круиз по озеру. Зубчатая железная и канатная дорога. Золотое кольцо
Пешая
На автобусе
Канатная дорога
Круизы
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Начало: Люцерн у арки у жд вокзала или любое удобное место
«Поднимемся на несколько смотровых площадок, а с вершины Пилатуса — открывается потрясающий вид на озеро в форме креста, что очень символично, поскольку именно на его берегах в 1291 году рождалась будущая Швейцарская конфедерация»
€700 за всё до 10 чел.
Люцерн: обзорная экскурсия + прогулка по озеру
Пешая
На лодке
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
На этой экскурсии вы увидите деревянный мост с картинами, барочную церковь и крепостные стены 14 века
Начало: По договорённости
«Люцернское озеро называют «швейцарским фьордом» и «озером четырёх лесных кантонов»»
Завтра в 09:00
1 апр в 09:30
€350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Dmitry
    3 июля 2025
    Пешком по центру Люцерна
    Все супер! Много информации - и исторической, и актуальной, и в целом очень много удалось посмотреть за 2.5 часа! Спасибо Алексею!
  • A
    Arkady
    3 апреля 2025
    Пешком по центру Люцерна
    Алексей великолепный рассказчик очень обаятельный интересный человек. Экскурсия была великолепна
  • М
    Марина
    21 сентября 2024
    Пешком по центру Люцерна
    Очень понравилась экскурсия, прошла на одном дыхание, всем рекомендую
  • Э
    Элана
    17 августа 2023
    Пешком по центру Люцерна
    Сегодня провели утро с Алексеем, очень познавательно, увлекательно и главное содержательно прошла наша экскурсия по главным достопримечательностям Люцерна! Мы остались
    читать дальше

    под большим впечатлением от рассказа и обязательно вернемся в Люцерн снова, хотим побольше узнать про этот замечательный город и его окрестности! Большая благодарность Алексею за наше утро, мы максимально полезно провели это утро!

  • Е
    Елена
    25 июня 2023
    Пешком по центру Люцерна
    Замечательная экскурсия, гид и город😉
  • А
    Алиса
    27 февраля 2023
    Пешком по центру Люцерна
    Экскурсия с Алексеем прошла отлично! Всем рекомендую!
  • А
    Анна
    20 декабря 2022
    Пешком по центру Люцерна
    Огромное спасибо Алексею за интересный и насыщенный день! Узнала много нового и время пролетело незаметно. Рекомендую всем.
  • А
    Алена
    27 марта 2021
    Пешком по центру Люцерна
    Алексей провел интересную экскурсию, получили общее представление и посетили уникальные места этого красивого города. Остались приятные воспоминания и желание вернуться.
  • И
    Игорь
    9 марта 2020
    Пешком по центру Люцерна
    Отличная экскурсия. Алексей - знающий гид который легко может приспособиться к различным интересами вашей группы. Хорошо разбирается в обычаях и нравах Швейцарии и Швейцарцев. Великолепно смог соориентировать нас в Люцерне. Рекомендую!
  • Д
    Дарина
    7 марта 2020
    Пешком по центру Люцерна
    Посетители Люцерн с Алексеем 7 марта и остались очень довольны! Несмотря на довольно прохладную погоду, мы не заметили, как пролетели
    читать дальше

    3 часа экскурсии. Алексей замечательный гид и очень приятный собеседник. Советуем обращаться именно к нему, если хотите узнать много интересного об этом замечательном городе!

Ответы на вопросы от путешественников по Люцерну в категории «Озера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Люцерне
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Пешком по центру Люцерна;
  2. Гора Пилатус из Люцерна. Круиз по озеру. Зубчатая железная и канатная дорога. Золотое кольцо;
  3. Люцерн: обзорная экскурсия + прогулка по озеру.
Сколько стоит экскурсия по Люцерну в марте 2026
Сейчас в Люцерне в категории "Озера" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 700. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
