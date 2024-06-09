1 чел.
По популярности
Круиз
5 часов
Гора миллионеров Бюргеншток и круиз по озеру Люцерна
Начало: Центральштрассе, 5, г. Люцерн
«Если же вы выбираете в качестве транспорта частный катер — у вас есть отличная возможность продлить прогулку по озеру до 2–2,5 часов»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€540 за всё до 5 чел.
Круиз
5 часов
Гора Пилатус из Люцерна. Круиз по озеру. Зубчатая железная и канатная дорога. Золотое кольцо
Начало: Люцерн у арки у жд вокзала или любое удобное место
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€540 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Люцерн: обзорная экскурсия + прогулка по озеру
Увидеть главные места города и прокатиться на лодке по «швейцарскому фьорду» в дружеской компании
Начало: По договорённости
«А также отправитесь на часовую водную прогулку по круговому маршруту»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
€475 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Люцерну в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Люцерну в июне 2024
Сейчас в Люцерне в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 475 до 540.
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