1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Пешком по центру Люцерна
Узнать город-музей под открытым небом и очароваться красотой озера на фоне гор
«Одна из главных достопримечательностей Люцерна — это озеро, расположенное в центре города и окруженное плотным кольцом белоснежных гор»
19 июня в 14:00
21 июня в 08:00
€350 за всё до 10 чел.
Круиз
5 часов
Гора миллионеров Бюргеншток и круиз по озеру Люцерна
Начало: Центральштрассе, 5, г. Люцерн
«Что вас ожидает: Вот вы и у озера Четырех лесных кантонов, или озера Люцерна, колыбели Швейцарии»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€540 за всё до 5 чел.
Круиз
5 часов
Гора Пилатус из Люцерна. Круиз по озеру. Зубчатая железная и канатная дорога. Золотое кольцо
Начало: Люцерн у арки у жд вокзала или любое удобное место
«Пилатус — символ центральной Швейцарии, одна из самых известных гор страны»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€540 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлана17 августа 2023Сегодня провели утро с Алексеем, очень познавательно, увлекательно и главное содержательно прошла наша экскурсия по главным достопримечательностям Люцерна! Мы остались
- ЕЕлена25 июня 2023Замечательная экскурсия, гид и город😉
- ААлиса27 февраля 2023Экскурсия с Алексеем прошла отлично! Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Люцерну в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Люцерну в июне 2024
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