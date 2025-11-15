Мои заказы

Рождественский Цюрих: погружение в зимнюю сказку

Насладиться атмосферой Рождества в швейцарском стиле с ароматами фондю, глинтвейна и шоколада
Эта прогулка подарит ощущение праздника, тепла и уюта даже в самые морозные дни! Мы совершим путешествие в мир местных традиций, послушаем живую музыку и поющую ёлку, заглянем в уличные кафе и сувенирные лавочки.

Под звуки песен и мерцание гирлянд вы отвлечётесь от повседневные забот и почувствуете дух Рождества.
Описание экскурсии

Начнём прогулку у здания Цюрихского оперного театра, рядом с которым устраивается атмосферный рождественский рынок Wienachtsdorf, что в переводе означает «Рождественская деревня». Мы побродим среди уютных деревянных домиков, украшенных гирляндами, рассмотрим сувениры и лакомства ручной работы. При желании вы попробуете традиционное сырное фондю в специальных шале, ароматный глинтвейн или горячий яблочный сидр, швейцарские колбаски и даже азиатские деликатесы. Рядом с рынком в это время года заливают каток, и, если будет настроение, вы прокатитесь на коньках.

На прогулке по центру Цюриха мы:

  • Увидим самую старую шоколадницу
  • Поговорим о жизни Ленина в Швейцарии и пройдём мимо его дома
  • Прогуляемся по улочкам Старого города до рынка на площади Мюнстерхоф. Я расскажу об истории Цюриха, швейцарской кухне и местных обычаях
  • Пройдём по Банхофштрассе — одной из самых известных торговых улиц Европы, украшенной под Рождество тысячами огней
  • Заглянем в крытые пассажи и послушаем поющую ёлку!

Закончим экскурсию у главной железнодорожной станции на крупнейшей в Европе рождественской ярмарке, где играет живая музыка и красуется ёлка, украшенная кристаллами Сваровски. Дальше при желании вы самостоятельно посмотрите традиционное шоу огней «Лихтали».

Организационные детали

  • Билет на шоу огней, которое вы можете посмотреть после экскурсии, стоит 10 франков с чел. (гид не участвует)
  • Стоимость угощений на ярмарках, а также катание на коньках и мастер-класс по изготовлению свечей не входят в стоимость
  • По договорённости я помогу забронировать столик в одном из ресторанов, где подают швейцарские специалитеты

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около оперы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Цюрихе
Провела экскурсии для 162 туристов
Организую групповые и индивидуальные туры по стране. Также разрабатываю программы на несколько дней индивидуально под клиентов.

