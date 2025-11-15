Эта прогулка подарит ощущение праздника, тепла и уюта даже в самые морозные дни! Мы совершим путешествие в мир местных традиций, послушаем живую музыку и поющую ёлку, заглянем в уличные кафе и сувенирные лавочки. Под звуки песен и мерцание гирлянд вы отвлечётесь от повседневные забот и почувствуете дух Рождества.

Описание экскурсии

Начнём прогулку у здания Цюрихского оперного театра, рядом с которым устраивается атмосферный рождественский рынок Wienachtsdorf, что в переводе означает «Рождественская деревня». Мы побродим среди уютных деревянных домиков, украшенных гирляндами, рассмотрим сувениры и лакомства ручной работы. При желании вы попробуете традиционное сырное фондю в специальных шале, ароматный глинтвейн или горячий яблочный сидр, швейцарские колбаски и даже азиатские деликатесы. Рядом с рынком в это время года заливают каток, и, если будет настроение, вы прокатитесь на коньках.

На прогулке по центру Цюриха мы:

Увидим самую старую шоколадницу

Поговорим о жизни Ленина в Швейцарии и пройдём мимо его дома

Прогуляемся по улочкам Старого города до рынка на площади Мюнстерхоф. Я расскажу об истории Цюриха, швейцарской кухне и местных обычаях

Пройдём по Банхофштрассе — одной из самых известных торговых улиц Европы, украшенной под Рождество тысячами огней

Заглянем в крытые пассажи и послушаем поющую ёлку!

Закончим экскурсию у главной железнодорожной станции на крупнейшей в Европе рождественской ярмарке, где играет живая музыка и красуется ёлка, украшенная кристаллами Сваровски. Дальше при желании вы самостоятельно посмотрите традиционное шоу огней «Лихтали».

