Что обычно говорят про Цюрих? Финансовое сердце Швейцарии… Город банкиров и любителей шоппинга… Улицы, где все куда-то спешат…

Мы предлагаем вам познакомиться с совершенно другим Цюрихом.

Мысленно перенеситесь на 500 лет назад и представьте себе средневековый город со средневековыми нравами. Где-то здесь живет палач, где-то неподалеку ведут в тюрьму женщину, подозреваемую в колдовстве, а где-то обсуждают, как именно будут казнить парня, укравшего четыре мешка соли.

Хотите увидеть и узнать, где и как в Цюрихе пытали людей, где стоял позорный столб и проходили казни? Мы не только проведем вас по ключевым местам, связанным с этой темной стороной города, но и расскажем истории из жизни реальных людей. Вы узнаете, как стоически переносила пытки подозреваемая в колдовстве красавица Элсбет, как жестоко казнили служанку Адельхайд, и как не избежала смертельного приговора богатая Агата.

По пути вы также увидите основные достопримечательности Цюриха и узнаете, где именно стоял дом палача, почему в соборе Фраумюнстер витраж с изображением распятого Христа именно зеленого цвета, и кто был казнен неподалеку от здания Гроссмюнстера. Еще вы увидите ратушу, где объявлялись смертные приговоры и узнаете, где делали последний глоток вина идущие на казнь.