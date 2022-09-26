Аудиогид «Ведьмы и палачи Цюриха»

Аудиогид «Ведьмы и палачи Цюриха»
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Что вас ожидает 🤩

  • Во время экскурсии Вы:
  • Увидите, где располагался дом одного из палачей Цюриха, посмотрите на его изображение, а также узнаете, какое жалованье получал палач, какие казни были самыми «популярными», и как часто они проходили
  • Увидите место, где пытали подозреваемых в колдовстве, и поймете, как именно это делалось
  • Услышите историю одной женщины, которую пытали пятнадцать раз в течение двадцати шести дней
  • Увидите Фраумюнстер – церковь, знаменитую витражами Марка Шагала, и узнаете о витраже, изображающем распятие Иисуса Христа
  • Увидите памятник Гансу Вальдману, казненному в Цюрихе в 1489 году, и узнаете, что особенного было в его жизни и смерти
  • Увидите Водяную церковь и узнаете легенду о брате и сестре, обезглавленных рядом с ней за веру
  • Увидите Гроссмюнстер – одну из главных достопримечательностей Цюриха.
  • Увидите место, где в старые времена в Цюрихе было доступно руководство о том, как распознать и пытать ведьму, и узнаете подробности о содержании этой книги
  • Увидите дом одной богатой женщины, казненной в Цюрихе за колдовство, и услышите историю ее жизни
  • Увидите бывшее место позорного столба
  • Увидите дом судьи, работавшего в разгар охоты на ведьм, и узнаете историю его мести
  • Узнаете о процессе судебного преследования в Средние века и увидите площадь, где оглашались смертные приговоры
  • Увидите мемориальную доску, где казнили утоплением
  • Увидите дом пекаря, который давал «последний глоток» идущим на казнь людям
  • Увидите место, где идущие на казнь выходили из города, и поймете, где их сжигали и вешали
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что обычно говорят про Цюрих? Финансовое сердце Швейцарии… Город банкиров и любителей шоппинга… Улицы, где все куда-то спешат…
Мы предлагаем вам познакомиться с совершенно другим Цюрихом.
Мысленно перенеситесь на 500 лет назад и представьте себе средневековый город со средневековыми нравами. Где-то здесь живет палач, где-то неподалеку ведут в тюрьму женщину, подозреваемую в колдовстве, а где-то обсуждают, как именно будут казнить парня, укравшего четыре мешка соли.
Хотите увидеть и узнать, где и как в Цюрихе пытали людей, где стоял позорный столб и проходили казни? Мы не только проведем вас по ключевым местам, связанным с этой темной стороной города, но и расскажем истории из жизни реальных людей. Вы узнаете, как стоически переносила пытки подозреваемая в колдовстве красавица Элсбет, как жестоко казнили служанку Адельхайд, и как не избежала смертельного приговора богатая Агата.
По пути вы также увидите основные достопримечательности Цюриха и узнаете, где именно стоял дом палача, почему в соборе Фраумюнстер витраж с изображением распятого Христа именно зеленого цвета, и кто был казнен неподалеку от здания Гроссмюнстера. Еще вы увидите ратушу, где объявлялись смертные приговоры и узнаете, где делали последний глоток вина идущие на казнь.

Аудиогид можно забронировать на любой день и на любое время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вы получите ссылку на качественный аудиогид с понятным и продуманным маршрутом, который содержит только проверенную информацию и озвучен профессиональным диктором.
  • Ваша ссылка на аудиогид будет доступна одновременно с разных телефонов. Это значит, что Вы можете купить аудиогид один раз, поделиться полученной ссылкой с Вашей семьей и друзьями и наслаждаться экскурсией — каждый со своего телефона.
  • Ваша ссылка на аудиогид будет действовать целых 24 часа после получения, время получения ссылки Вы определяете сами
Что не входит
  • Вам понадобится свой собственный мобильный телефон и интернет.
  • Если вы решите увидеть Фраумюнстер не только снаружи, но и изнутри, то Вам надо будет приобрести входные билеты (стоимость 5 швейцарских франков за человека, оплачиваются на кассе у входа в церковь)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Парадеплац в Цюрихе
Завершение: Фонтан «Геркулес» в Цюрихе
Когда и сколько длится?
Когда: Аудиогид можно забронировать на любой день и на любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, пришлите на адрес электронной почты happy@myfive.travel следующую информацию:
  • 1. адрес электронной почты (один), на который надо выслать ссылку на купленный Вами аудиогид. Помните, что Ваша ссылка на аудиогид будет доступна одновременно с разных телефонов. Это значит, что Вы можете купить аудиогид один раз, поделиться полученной ссылкой с Вашей семьей и друзьями и наслаждаться экскурсией — каждый со своего телефона.
  • 2. дату и время, когда надо выслать на вышеуказанный адрес электронной почты ссылку на аудиогид. Помните, что ссылка на аудиогид действует 24 часа после того, как вы её получите. Это значит, что Вы можете попросить прислать ссылку утром, а прослушать экскурсию днем или даже вечером того же дня.
  • 3. адрес электронной почты (один), на который надо выслать ссылку для финальной оплаты. Помните, что финальная оплата за аудиогид производится онлайн (кредитной картой) после экскурсии.
  • В случае любых вопросов Вы всегда можете связаться c нами по емайлу happy@myfive.travel или по телефону +41 79 554 45 45
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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