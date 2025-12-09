Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха
Откройте для себя Люцерн: прогулка по набережной, история города и его архитектурные шедевры
14 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Счастливый день в Цюрихе: индивидуальная экскурсия
Цюрих делает людей счастливее! Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его легенды и ценности, насладитесь видами Альп и уютными двориками
Начало: Главный жд вокзал Цюриха (Zurich HB)
«Прогулка начнется на одной из самых известных и дорогих торговых улиц мира — Банхофштрассе, где, как говорят местные, и находится Цюрих»
12 дек в 10:00
15 дек в 15:00
€218 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Цюриха: старинные улочки, соборы и Банхофштрассе
Цюрих - город старинных улочек и готических соборов. Прогулка по историческому центру, посещение знаковых мест и панорамные виды с Линденхоф
Начало: На главном вокзале
«И, конечно, прогуляемся по Банхофштрассе, самой дорогой улице Цюриха, на которой, как и 100 лет назад, располагаются крупнейшие банки, часовые магазины и модные бутики»
14 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
