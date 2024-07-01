1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по главным достопримечательностям Цюриха
Лёгкая и насыщенная прогулка по Цюриху с посещением главных достопримечательностей, включая церковь с самым большим циферблатом в Европе и ремесленный квартал
Начало: В здании центрального вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
7 июля в 15:15
€45 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Из Цюриха - в долину водопадов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вдохновения великих личностей, посетив долину Лаутербруннена и Трюмельбахский водопад
7 июля в 10:00
12 июля в 08:00
560€504 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Цюриха - в сырный кантон Аппенцелль: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Цюриха в кантон Аппенцелль. Посетите музей сыра, поднимитесь на канатной дороге и исследуйте древние пещеры
7 июля в 09:30
12 июля в 09:30
€495 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана1 июля 2024Сто раз спасибо нашему гиду, у которого получилось повторно влюбить нас в Цюрих. Это было интересно, познавательно, легко. Мы в
- ААнна22 июня 2024Шикарная экскурсия, очень классный и интересный гид!!! Время пролетело незаметно, всем рекомендуем!!! Спасибо
- ААнна8 июня 2024Люсине провела экскурсию великолепно. Много знающий экскурсовод! Получили большое удовольствие от мероприятия. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Цюрихе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Цюриху в июле 2024
Сейчас в Цюрихе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 504 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Цюрихе (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 30 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь