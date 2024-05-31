Е Елена Первая встреча с Женевой Дарья прекрасно рассказала о Женеве. Гид знающий, рассказ интересный. При этом она использовала карты, фотографии, что делало рассказ и исторические факты намного более понятными.

Е Екатерина Первая встреча с Женевой читать дальше рассказы мы забыли про дождь и ветер. Теперь мои подростки говорят, что если и пойдут еще на экскурсию, то только с экскурсоводом как в Женеве) Спасибо еще раз! С погодой в Женеве нам не повезло, но очень повезло с гидом. Дарья, спасибо большое за интересную прогулку! Под ваши

Л Лена Первая встреча с Женевой Экскурсия была очень содержательная. К тому же Дарья была очень отзывчива к нашим вопросам, так что получался не просто рассказ, а очень интересный диалог.

А Алексей Вечное величие столицы мира читать дальше увидеть и узнать больше. Пешеходная часть по старому городу тоже очень интересная, познавательная, с прекрасными видами для фото. Гид Оксана очень эрудированный и внимательный, рассказывает очень интересно. Дает много советов, что можно еще посмотреть или посетить самостоятельно. Спасибо большое Оксане и Очень рекомендуем эту экскурсию для знакомства с Женевой. Экскурсия - всем экскурсиям Экскурсия. Что очень хорошо - не утомительно, т. к. часть экскурсии проходит на машине гида. Успеваешь

И Игорь Вечное величие столицы мира Всё очень интересно! Спасибо большое 🙏

А Андрей Вечное величие столицы мира Проехали по городу, узнали историю, посетили интересные места. На все вопросы получили ответ. Было очень интересно. Оксана дала актуальные советы по самостоятельному осмотру города, какие торговые центры можно посетить.

Н Николай Богемный Каруж Увлекательный рождественский тур по не самому туристическому и очень атмосферному району Женевы, знающий все местный гид. Спасибо!

F Feklisov Богемный Каруж Прекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмом, показывая с неожиданной стороны казалось бы известный город. Всем участникам экскурсия понравилась, рекомендуем!