Ночные прогулки и экскурсии Женевы

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Женеве на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первая встреча с Женевой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Первая встреча с Женевой
Самое большое альпийское озеро и другие «визитные карточки» города на насыщенной обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
167 за всё до 10 чел.
Вечное величие столицы мира
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Вечное величие столицы мира
Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Женеве
Сегодня в 20:30
Завтра в 10:30
360 за всё до 10 чел.
Богемный Каруж
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Богемный Каруж
Заглянуть в самые интересные уголки старинного, творческого и очень уютного квартала
Начало: На площади Октруа
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
155 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Первая встреча с Женевой
    Дарья прекрасно рассказала о Женеве. Гид знающий, рассказ интересный. При этом она использовала карты, фотографии, что делало рассказ и исторические факты намного более понятными.
    Дарья прекрасно рассказала о Женеве. Гид знающий, рассказ интересный. При этом она использовала карты, фотографии, чтоДарья прекрасно рассказала о Женеве. Гид знающий, рассказ интересный. При этом она использовала карты, фотографии, что
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Первая встреча с Женевой
    С погодой в Женеве нам не повезло, но очень повезло с гидом. Дарья, спасибо большое за интересную прогулку! Под ваши
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    рассказы мы забыли про дождь и ветер. Теперь мои подростки говорят, что если и пойдут еще на экскурсию, то только с экскурсоводом как в Женеве) Спасибо еще раз!

  • Л
    Лена
    23 апреля 2024
    Первая встреча с Женевой
    Экскурсия была очень содержательная. К тому же Дарья была очень отзывчива к нашим вопросам, так что получался не просто рассказ, а очень интересный диалог.
  • А
    Алексей
    6 апреля 2024
    Вечное величие столицы мира
    Экскурсия - всем экскурсиям Экскурсия. Что очень хорошо - не утомительно, т. к. часть экскурсии проходит на машине гида. Успеваешь
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    увидеть и узнать больше. Пешеходная часть по старому городу тоже очень интересная, познавательная, с прекрасными видами для фото. Гид Оксана очень эрудированный и внимательный, рассказывает очень интересно. Дает много советов, что можно еще посмотреть или посетить самостоятельно. Спасибо большое Оксане и Очень рекомендуем эту экскурсию для знакомства с Женевой.

  • И
    Игорь
    9 марта 2024
    Вечное величие столицы мира
    Всё очень интересно! Спасибо большое 🙏
  • А
    Андрей
    10 февраля 2024
    Вечное величие столицы мира
    Проехали по городу, узнали историю, посетили интересные места. На все вопросы получили ответ. Было очень интересно. Оксана дала актуальные советы по самостоятельному осмотру города, какие торговые центры можно посетить.
  • Н
    Николай
    18 декабря 2023
    Богемный Каруж
    Увлекательный рождественский тур по не самому туристическому и очень атмосферному району Женевы, знающий все местный гид. Спасибо!
  • F
    Feklisov
    7 января 2023
    Богемный Каруж
    Прекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмом, показывая с неожиданной стороны казалось бы известный город. Всем участникам экскурсия понравилась, рекомендуем!
    Прекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмомПрекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмомПрекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмомПрекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмом
  • Т
    Татьяна
    10 октября 2022
    Богемный Каруж
    Незабываемая экскурсия по Каружу, атмосферному городку шахматной застройки с великолепными сохранившимися кварталами, бутиковыми мастерскими и магазинчиками, потрясающими внутренними двориками. Дарья показала, рассказала и провела нас по самым интересным местам Каружа. Горячо рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «Ночные»

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Сколько стоит экскурсия по Женеве в июне 2024
Сейчас в Женеве в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 360. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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