1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Первая встреча с Женевой
Самое большое альпийское озеро и другие «визитные карточки» города на насыщенной обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€167 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечное величие столицы мира
Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Женеве
Сегодня в 20:30
Завтра в 10:30
€360 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Богемный Каруж
Заглянуть в самые интересные уголки старинного, творческого и очень уютного квартала
Начало: На площади Октруа
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
€155 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена31 мая 2024Дарья прекрасно рассказала о Женеве. Гид знающий, рассказ интересный. При этом она использовала карты, фотографии, что делало рассказ и исторические факты намного более понятными.
- ЕЕкатерина26 мая 2024С погодой в Женеве нам не повезло, но очень повезло с гидом. Дарья, спасибо большое за интересную прогулку! Под ваши
- ЛЛена23 апреля 2024Экскурсия была очень содержательная. К тому же Дарья была очень отзывчива к нашим вопросам, так что получался не просто рассказ, а очень интересный диалог.
- ААлексей6 апреля 2024Экскурсия - всем экскурсиям Экскурсия. Что очень хорошо - не утомительно, т. к. часть экскурсии проходит на машине гида. Успеваешь
- ИИгорь9 марта 2024Всё очень интересно! Спасибо большое 🙏
- ААндрей10 февраля 2024Проехали по городу, узнали историю, посетили интересные места. На все вопросы получили ответ. Было очень интересно. Оксана дала актуальные советы по самостоятельному осмотру города, какие торговые центры можно посетить.
- ННиколай18 декабря 2023Увлекательный рождественский тур по не самому туристическому и очень атмосферному району Женевы, знающий все местный гид. Спасибо!
- FFeklisov7 января 2023Прекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмом, показывая с неожиданной стороны казалось бы известный город. Всем участникам экскурсия понравилась, рекомендуем!
- ТТатьяна10 октября 2022Незабываемая экскурсия по Каружу, атмосферному городку шахматной застройки с великолепными сохранившимися кварталами, бутиковыми мастерскими и магазинчиками, потрясающими внутренними двориками. Дарья показала, рассказала и провела нас по самым интересным местам Каружа. Горячо рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «Ночные»
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