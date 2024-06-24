1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Историческая прогулка по Женеве: от древности до современности
Исследуйте Женеву с индивидуальным гидом! Узнайте историю города, местные легенды и анекдоты, а также познакомьтесь с традициями Швейцарии
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€167 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Русская Женева: экскурсия по следам русских писателей и революционеров
Погрузитесь в историю русской Женевы! Узнайте, где жили и творили знаменитые писатели и революционеры, посетите ключевые места и откройте новые факты
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия по кварталу Каруж в Женеве
Откройте для себя Каруж в Женеве: его историю, мастерские, секретные сады и масонские фонтаны. Увлекательная экскурсия ждет вас
Начало: На площади Октруа
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
€155 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсюша24 июня 2024Дарья великолепно нам рассказывала и об истории Женевы и о самых интересных фактах жизни в Швейцарии в целом! Рекомендую! Очень приятная встреча и познавательная экскурсия!
- ААнна20 июня 2024Шикарная экскурсия и великолепный гид, очень интересно, всем советую!!!
- ЛЛариса19 июня 2024Нам очень повезло с Дарьей. Во время экскурсии покатались на водном транспорте. Узнали, что в Женеве можно пить из фонтанов. И вообще было очень познавательно. Очень рады, что нашим экскурсоводом была Дарья. Обязательно посоветую эту экскурсию друзьям
- ННиколай18 декабря 2023Увлекательный рождественский тур по не самому туристическому и очень атмосферному району Женевы, знающий все местный гид. Спасибо!
- FFeklisov7 января 2023Прекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмом, показывая с неожиданной стороны казалось бы известный город. Всем участникам экскурсия понравилась, рекомендуем!
- ТТатьяна10 октября 2022Незабываемая экскурсия по Каружу, атмосферному городку шахматной застройки с великолепными сохранившимися кварталами, бутиковыми мастерскими и магазинчиками, потрясающими внутренними двориками. Дарья показала, рассказала и провела нас по самым интересным местам Каружа. Горячо рекомендуем.
- ООльга11 августа 2020Милейшая мадемуазель Татьяна отлично знает не только историю, но и адаптируется программу под заказчика. Надеюсь, увидимся на следующей экскурсии!
- ЕЕлена12 декабря 2017Отличный экскурсовод, вся группа говорит Тане большое спасибо! Мы немного изменили тему с русской на простую обзорную, и экскурсовод с
Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Женеве в июле 2024
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