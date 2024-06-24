К Ксюша Первая встреча с Женевой Дарья великолепно нам рассказывала и об истории Женевы и о самых интересных фактах жизни в Швейцарии в целом! Рекомендую! Очень приятная встреча и познавательная экскурсия!

А Анна Первая встреча с Женевой Шикарная экскурсия и великолепный гид, очень интересно, всем советую!!!

Л Лариса Первая встреча с Женевой Нам очень повезло с Дарьей. Во время экскурсии покатались на водном транспорте. Узнали, что в Женеве можно пить из фонтанов. И вообще было очень познавательно. Очень рады, что нашим экскурсоводом была Дарья. Обязательно посоветую эту экскурсию друзьям

Н Николай Богемный Каруж Увлекательный рождественский тур по не самому туристическому и очень атмосферному району Женевы, знающий все местный гид. Спасибо!

F Feklisov Богемный Каруж Прекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмом, показывая с неожиданной стороны казалось бы известный город. Всем участникам экскурсия понравилась, рекомендуем!

Т Татьяна Богемный Каруж Незабываемая экскурсия по Каружу, атмосферному городку шахматной застройки с великолепными сохранившимися кварталами, бутиковыми мастерскими и магазинчиками, потрясающими внутренними двориками. Дарья показала, рассказала и провела нас по самым интересным местам Каружа. Горячо рекомендуем.

О Ольга Русская Женева Милейшая мадемуазель Татьяна отлично знает не только историю, но и адаптируется программу под заказчика. Надеюсь, увидимся на следующей экскурсии!