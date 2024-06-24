Экскурсии выходного дня в Женеве

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Женеве на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первая встреча с Женевой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Историческая прогулка по Женеве: от древности до современности
Исследуйте Женеву с индивидуальным гидом! Узнайте историю города, местные легенды и анекдоты, а также познакомьтесь с традициями Швейцарии
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
167 за всё до 10 чел.
Русская Женева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Русская Женева: экскурсия по следам русских писателей и революционеров
Погрузитесь в историю русской Женевы! Узнайте, где жили и творили знаменитые писатели и революционеры, посетите ключевые места и откройте новые факты
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Богемный Каруж
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия по кварталу Каруж в Женеве
Откройте для себя Каруж в Женеве: его историю, мастерские, секретные сады и масонские фонтаны. Увлекательная экскурсия ждет вас
Начало: На площади Октруа
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
155 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксюша
    24 июня 2024
    Первая встреча с Женевой
    Дарья великолепно нам рассказывала и об истории Женевы и о самых интересных фактах жизни в Швейцарии в целом! Рекомендую! Очень приятная встреча и познавательная экскурсия!
  • А
    Анна
    20 июня 2024
    Первая встреча с Женевой
    Шикарная экскурсия и великолепный гид, очень интересно, всем советую!!!
  • Л
    Лариса
    19 июня 2024
    Первая встреча с Женевой
    Нам очень повезло с Дарьей. Во время экскурсии покатались на водном транспорте. Узнали, что в Женеве можно пить из фонтанов. И вообще было очень познавательно. Очень рады, что нашим экскурсоводом была Дарья. Обязательно посоветую эту экскурсию друзьям
    Нам очень повезло с Дарьей. Во время экскурсии покатались на водном транспорте. Узнали, что в ЖеневеНам очень повезло с Дарьей. Во время экскурсии покатались на водном транспорте. Узнали, что в ЖеневеНам очень повезло с Дарьей. Во время экскурсии покатались на водном транспорте. Узнали, что в ЖеневеНам очень повезло с Дарьей. Во время экскурсии покатались на водном транспорте. Узнали, что в ЖеневеНам очень повезло с Дарьей. Во время экскурсии покатались на водном транспорте. Узнали, что в Женеве
  • Н
    Николай
    18 декабря 2023
    Богемный Каруж
    Увлекательный рождественский тур по не самому туристическому и очень атмосферному району Женевы, знающий все местный гид. Спасибо!
  • F
    Feklisov
    7 января 2023
    Богемный Каруж
    Прекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмом, показывая с неожиданной стороны казалось бы известный город. Всем участникам экскурсия понравилась, рекомендуем!
    Прекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмомПрекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмомПрекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмомПрекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмом
  • Т
    Татьяна
    10 октября 2022
    Богемный Каруж
    Незабываемая экскурсия по Каружу, атмосферному городку шахматной застройки с великолепными сохранившимися кварталами, бутиковыми мастерскими и магазинчиками, потрясающими внутренними двориками. Дарья показала, рассказала и провела нас по самым интересным местам Каружа. Горячо рекомендуем.
  • О
    Ольга
    11 августа 2020
    Русская Женева
    Милейшая мадемуазель Татьяна отлично знает не только историю, но и адаптируется программу под заказчика. Надеюсь, увидимся на следующей экскурсии!
  • Е
    Елена
    12 декабря 2017
    Русская Женева
    Отличный экскурсовод, вся группа говорит Тане большое спасибо! Мы немного изменили тему с русской на простую обзорную, и экскурсовод с
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    поставленной задачей блестяще справилась. Заодно рассказала где купить сувениры, где подешевле и вкусно поесть, показала прекрасный магазин шоколада, посоветовала места для самостоятельного посещения на завтра. Если нелёгкая занесёт в Женеву, снова обратимся к ней:-)

Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Женеве в июле 2024
Сейчас в Женеве в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 200. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Женеве (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 62 ⭐ отзыва, цены от €155. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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