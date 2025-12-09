Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Женеве: от древности до современности
Исследуйте Женеву с индивидуальным гидом! Узнайте историю города, местные легенды и анекдоты, а также познакомьтесь с традициями Швейцарии
«В Английском парке я покажу главные символы Женевы — цветочные часы и фонтан Же-До — и раскрою тайну, почему именно они чаще всего появляются на туристических фото»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€193 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Женева: гастрономия и культура
Посетить главные места Старого города и попробовать лучшие местные сыры и шоколад
«Цветочные часы в Английском парке»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€290 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечное величие столицы мира: индивидуальная экскурсия по Женеве
Погрузитесь в историю Женевы, исследуйте её знаменитые памятники и узнайте о жизни женевцев. Увлекательная прогулка по городу с профессиональным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€379 за всё до 10 чел.
