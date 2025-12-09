Найдено 3 экскурсии в категории « Парки » в Женеве на русском языке, цены от €193. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 82 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Историческая прогулка по Женеве: от древности до современности Исследуйте Женеву с индивидуальным гидом! Узнайте историю города, местные легенды и анекдоты, а также познакомьтесь с традициями Швейцарии «В Английском парке я покажу главные символы Женевы — цветочные часы и фонтан Же-До — и раскрою тайну, почему именно они чаще всего появляются на туристических фото» €193 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 5 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Женева: гастрономия и культура Посетить главные места Старого города и попробовать лучшие местные сыры и шоколад «Цветочные часы в Английском парке» €290 за всё до 5 чел. На машине 3 часа 16 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Вечное величие столицы мира: индивидуальная экскурсия по Женеве Погрузитесь в историю Женевы, исследуйте её знаменитые памятники и узнайте о жизни женевцев. Увлекательная прогулка по городу с профессиональным гидом €379 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Женевы

