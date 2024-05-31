1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Первая встреча с Женевой
Самое большое альпийское озеро и другие «визитные карточки» города на насыщенной обзорной экскурсии
«Звершится экскурсия в парке де ля Трей, где перед вами откроется живописная панорама на женевский кантон и французские горы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€167 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Женева и окрестности: гора Салев
Сказочные панорамные виды на горные массивы и озеро
«Если позволяют погодные условия, то с Салева можно любоваться видом на горные массивы Монблан, Лез Арави, Ле Борн и Ле Бож»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Грюйер: сырная столица Швейцарии
Узнать всё про швейцарский сыр и увидеть ту самую пасторальную Швейцарию
«При этом нет ощущения безжизненной музейности, наоборот: вы как будто оказываетесь в настоящей старинной Швейцарии, звенящей колокольчиками коров на фоне зелёных лугов и горных пейзажей и пахнущей ароматным сыром»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€390 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена31 мая 2024Дарья прекрасно рассказала о Женеве. Гид знающий, рассказ интересный. При этом она использовала карты, фотографии, что делало рассказ и исторические факты намного более понятными.
- ЕЕкатерина26 мая 2024С погодой в Женеве нам не повезло, но очень повезло с гидом. Дарья, спасибо большое за интересную прогулку! Под ваши
- ЛЛена23 апреля 2024Экскурсия была очень содержательная. К тому же Дарья была очень отзывчива к нашим вопросам, так что получался не просто рассказ, а очень интересный диалог.
- ВВасилий27 мая 2022Всем добрый день. Советую обращаться на этот сайт, все открыто и доступно, обмана нет. Спасибо гиду Татьяне, привет из Астаны.
Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Женеве в июне 2024
Сейчас в Женеве в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 167 до 500. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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