  1. Экскурсии

Район международных Организаций (индивидуальная экскурсия)

Дарья Ф.
Дарья Ф. – Гид из Женевы
Район международных Организаций (индивидуальная экскурсия)
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • €160 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Район международных Организаций (индивидуальная экскурсия)
Район международных Организаций (индивидуальная экскурсия)

Что вы увидите

  • ООН и площадь Наций и памятник"Сломанный стул"
  • Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
  • Всемирная организация интеллектуальной собственности
  • Дипломатическая миссия РФ, Канады, и США
  • Международный Комитет Красного Креста и музей Красного Креста (без посещения)
  • Всемирная организация труда
  • Всемирная организация здоровья
  • Детский фонд ООН - Юнисеф
  • Всемирная торговая организация
  • и другие.
В Женеве расоположены штаб-квартиры более 300 международных организаций. Именно поэтому предлагаемый маршрутэкскурсии представит вам Женеву как мировую столицу! Экскурсия ⛳ по этому дополнится переездом на трамвае (если вы живете в самом центре Женевы), что будет хорошей возможностью почувствовать себя местным. Попав на площадь Наций ваш взгляд будет прикован к гигантскому стулу на трех ногах - одному из символов города. Какая его идея и к чему он призывает, вы обязательно узнаете из рассказа. Сразу же за ним - знаменитая аллея флагов и главный вход в ООН. Почему Женева была выбрана центром дипломатических переговоров, почему страну не затронула первая и вторая мировые войны, а также что такое “дух Женевы” вы узнаете на этом маршруте.
На трассе вы увидите здание Комитета Красного Креста и узнаете его трогательную историю 📖 основания, полюбуетесь прекрасным дворцом Ариана и удивитесь, насколько дорогие подарки Женева получала от своих жителей и многое другое. Эта экскурсия затрагивает и современную жизн города, включая вопросы образования и социальные проблемы.
Прогулка по кварталу будет не только познавательной, но и приятной, т. к. в большинстве проходит по роскошным паркам с прекрасными видами. Окончание экскурсии 🧭 запланировано у ботанического сада.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Проезд
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 Ботанический сад
Район международных Организаций (индивидуальная экскурсия)
Район международных Организаций (индивидуальная экскурсия)
Район международных Организаций (индивидуальная экскурсия)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дарья Ф.
Дарья Ф.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Дарья Ф. проводит ещё 6 экскурсий

Групповая экскурсия по Женеве
50
2 часа
Групповая экскурсия по Женеве
2 отзыва
Район Каруж (индивидуальная экскурсия)
140
2 часа
Район Каруж (индивидуальная экскурсия)
1 отзыв
Авто-пешеходная экскурсия по Женеве
215
2 часа
Авто-пешеходная экскурсия по Женеве
Грюйер (авто-пешеходная экскурсия)
540
6 часов
Грюйер (авто-пешеходная экскурсия)
Обзорная экскурсия по Женеве
30
2 часа
Обзорная экскурсия по Женеве
Лозанна (авто-пешеходная экскурсия)
390
5 часов
Лозанна (авто-пешеходная экскурсия)

Еще несколько необычных экскурсий в Женеве

История, традиции и символы Женевы
175
2.5 часа
История, традиции и символы Женевы
42 отзыва
Пешеходная экскурсия по центру города
Первая встреча с Женевой!
150
2 часа
Первая встреча с Женевой!
6 отзывов
Самое большое альпийское озеро и другие «визитные карточки» города на насыщенной обзорной экскурсии
Из Женевы — во французский Анси!
195
4 часа
Из Женевы — во французский Анси!
3 отзыва
Посетить «Альпийскую Венецию» и увидеть самое чистое озеро в Европе
Русская Женева
175
2.5 часа
Русская Женева
2 отзыва
Разглядеть в истории швейцарского города русский след
Богемный Каруж
150
1.5 часа
Богемный Каруж
Заглянуть в самые интересные уголки старинного, творческого и очень уютного квартала
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
230
6.5 часов
Лозанна и фантастические виноградники Лаво
Погулять по городку с открытки, насладиться панорамами озера и узнать, как живут швейцарцы