В Женеве расоположены штаб-квартиры более 300 международных организаций. Именно поэтому предлагаемый маршрутэкскурсии представит вам Женеву как мировую столицу! Экскурсия ⛳ по этому дополнится переездом на трамвае (если вы живете в самом центре Женевы), что будет хорошей возможностью почувствовать себя местным. Попав на площадь Наций ваш взгляд будет прикован к гигантскому стулу на трех ногах - одному из символов города. Какая его идея и к чему он призывает, вы обязательно узнаете из рассказа. Сразу же за ним - знаменитая аллея флагов и главный вход в ООН. Почему Женева была выбрана центром дипломатических переговоров, почему страну не затронула первая и вторая мировые войны, а также что такое “дух Женевы” вы узнаете на этом маршруте.

На трассе вы увидите здание Комитета Красного Креста и узнаете его трогательную историю 📖 основания, полюбуетесь прекрасным дворцом Ариана и удивитесь, насколько дорогие подарки Женева получала от своих жителей и многое другое. Эта экскурсия затрагивает и современную жизн города, включая вопросы образования и социальные проблемы.

Прогулка по кварталу будет не только познавательной, но и приятной, т. к. в большинстве проходит по роскошным паркам с прекрасными видами. Окончание экскурсии 🧭 запланировано у ботанического сада.