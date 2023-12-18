1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Русская Женева
Разглядеть в истории швейцарского города русский след
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Богемный Каруж
Заглянуть в самые интересные уголки старинного, творческого и очень уютного квартала
Начало: На площади Октруа
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
€155 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Район международных Организаций (индивидуальная экскурсия)
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €160 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай18 декабря 2023Увлекательный рождественский тур по не самому туристическому и очень атмосферному району Женевы, знающий все местный гид. Спасибо!
- FFeklisov7 января 2023Прекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмом, показывая с неожиданной стороны казалось бы известный город. Всем участникам экскурсия понравилась, рекомендуем!
- ТТатьяна10 октября 2022Незабываемая экскурсия по Каружу, атмосферному городку шахматной застройки с великолепными сохранившимися кварталами, бутиковыми мастерскими и магазинчиками, потрясающими внутренними двориками. Дарья показала, рассказала и провела нас по самым интересным местам Каружа. Горячо рекомендуем.
- ООльга11 августа 2020Милейшая мадемуазель Татьяна отлично знает не только историю, но и адаптируется программу под заказчика. Надеюсь, увидимся на следующей экскурсии!
- ЕЕлена12 декабря 2017Отличный экскурсовод, вся группа говорит Тане большое спасибо! Мы немного изменили тему с русской на простую обзорную, и экскурсовод с
Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «Необычные»
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