Необычные экскурсии по Женеве

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Женеве на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Русская Женева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Русская Женева
Разглядеть в истории швейцарского города русский след
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Богемный Каруж
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Богемный Каруж
Заглянуть в самые интересные уголки старинного, творческого и очень уютного квартала
Начало: На площади Октруа
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
155 за всё до 20 чел.
Район международных Организаций (индивидуальная экскурсия)
Индивидуальная
2 часа
Район международных Организаций (индивидуальная экскурсия)
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 160 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    18 декабря 2023
    Богемный Каруж
    Увлекательный рождественский тур по не самому туристическому и очень атмосферному району Женевы, знающий все местный гид. Спасибо!
  • F
    Feklisov
    7 января 2023
    Богемный Каруж
    Прекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмом, показывая с неожиданной стороны казалось бы известный город. Всем участникам экскурсия понравилась, рекомендуем!
    Прекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмомПрекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмомПрекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмомПрекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмом
  • Т
    Татьяна
    10 октября 2022
    Богемный Каруж
    Незабываемая экскурсия по Каружу, атмосферному городку шахматной застройки с великолепными сохранившимися кварталами, бутиковыми мастерскими и магазинчиками, потрясающими внутренними двориками. Дарья показала, рассказала и провела нас по самым интересным местам Каружа. Горячо рекомендуем.
  • О
    Ольга
    11 августа 2020
    Русская Женева
    Милейшая мадемуазель Татьяна отлично знает не только историю, но и адаптируется программу под заказчика. Надеюсь, увидимся на следующей экскурсии!
  • Е
    Елена
    12 декабря 2017
    Русская Женева
    Отличный экскурсовод, вся группа говорит Тане большое спасибо! Мы немного изменили тему с русской на простую обзорную, и экскурсовод с
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    поставленной задачей блестяще справилась. Заодно рассказала где купить сувениры, где подешевле и вкусно поесть, показала прекрасный магазин шоколада, посоветовала места для самостоятельного посещения на завтра. Если нелёгкая занесёт в Женеву, снова обратимся к ней:-)

Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «Необычные»

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Сколько стоит экскурсия по Женеве в июне 2024
Сейчас в Женеве в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 200. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Женеве (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Необычные», 6 ⭐ отзывов, цены от €155. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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