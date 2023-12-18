читать дальше поставленной задачей блестяще справилась. Заодно рассказала где купить сувениры, где подешевле и вкусно поесть, показала прекрасный магазин шоколада, посоветовала места для самостоятельного посещения на завтра. Если нелёгкая занесёт в Женеву, снова обратимся к ней:-)

Отличный экскурсовод, вся группа говорит Тане большое спасибо! Мы немного изменили тему с русской на простую обзорную, и экскурсовод с