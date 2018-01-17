Всё о Шри-Ланке, земле древних руин, религиозных реликвий, прекрасных пляжей и красочных рифов. Похожа на Индию, но не она. Рассказываем о лучших местах, что нужно знать и куда отправиться.

Рыбаки на Шри-Ланке

Шри-Ланка– это райский остров с богатой историей, которая влечет путешественников со всего мира и остается навсегда в их сердцах. Остров, расположенный в Индийском океане – это экзотический мир романтического отдыха и приключений в естественных природных условиях. Каждый город Шри-Ланки уникален по-своему, один своей богатой историей, второй нетронутостью окружающего мира, третий развитой инфраструктурой для туризма.

Общая сведения о стране

Расположение

Шри-Ланка - небольшой остров в Индийском океане, расположившийся с юго-восточной оконечности Индии. По площади занимает 65600 кв². Это страна, которая имеет ВСЁ: прекрасные пляжи, высокие горы (более 2000 м), тропические леса и множество животных, таких как дикие слоны, леопарды, морские черепахи, дельфинов и китов.

Столица

город Коломбо

Форма правления

Смешанная республика

Религия

Буддизм 70%, Ислам 8%, Христианство 6%

Шри-Ланка – одна из самых древних стран буддийской религии, которая была впервые введена на острове сыном императора Ашока во II столетии до нашей эры. В Анурадхапуре установлена ветвь от священного дерева Бодхи, под тенью которого Будда достиг просвещения, ее принесла дочь императора Сэнэмитта. Данная реликвия сегодня особо почитаема в буддийском мире. Атмосфера Шри-Ланки буквально пропитана религией, здесь расположено множество священных храмов, главным из которых по праву считается Храм священного зуба Будды, расположенный в древней столицы Сингальского государства Канди. Традиционно храм посещают с цветами лотоса – символа чистоты и совершенства. Хотя лотос произрастает на болоте, способен вырасти прекрасным и незапятнанным. Философия буддизма основана на учении, что подобно лотосу человеку по силам очистить свою душу, преодолеть все трудности жизни.

Язык

Сингальский — 74%, Тамильский — 18%, Другие — 8%. На английском языке свободно говорят примерно 10% жителей. Меню (в туристических ресторанах) подаются на сингальском и английском языках.

Валюта

Шри-Ланкийская рупия

Население

22 миллиона человек

Телефонный код страны

+94

Климат, когда лучше ехать

Тропическийклимат. На Шри-Ланке выделяют два сезона муссонов, которые проходят с мая по июль и с декабря по январь. Среднегодовая температура составляет около 28°C в низинах и около 18°C в высокогорных районах.

Рекомендуемое время для отдыха на Шри-Ланке - это время сухого сезона - с апреля по ноябрь для восточного побережья и с декабря по март для западного побережья и центрального высокогорья. Рождество и Новый год особенно популярное время, чтобы отправиться на Шри-Ланку

Нужна ли виза для въезда в Шри-Ланку?

Каждый, кто хочет посетить Шри-Ланку, обязан с 1 января 2012 года подать заявку на визу. Исключение составляют граждане Республики Сингапур, Республики Мальдивские Острова и Республики Сейшельские Острова. Но не волнуйтесь, это достаточно просто, единственное, что вам нужно сделать, это подать заявку на онлайн-туристическую визу ETA до въезда в Шри-Ланку. Онлайн-виза действительна в течение 30 дней с даты прибытия и может быть продлена на срок до шести месяцев. Стоимость визы составляет 35$ (дети до 12 лет бесплатно).

Если вам неудалось заранее оформить ETA, то необходимо будет пройти процедуру получения в аэропорту, по прибытию (но придется заплатить уже 40$, дети до 12 лет бесплатно)

Каковы требования к въезду в Шри-Ланку?

Шри-Ланка - очень простая страна для посещения, и есть не так много требований к въезду. Единственное, что вам понадобится при въезде в Шри-Ланку, помимо онлайн-визы, - это, по крайней мере, одна пустая страница в вашем действующем загранпаспорте, которая должна быть действительна в течение как минимум шести месяцев с даты въезда, также обратный билет с точной датой вылета, ваучер, миграционная карта (обязательно заполненая на английском языке, заполняете ее либо в самолете, либо на границе) и денежные средства в расчете 25-50$ на день.

Страхование

Никогда не отправляйтесь в путешествие без действующей страховки! Страхование путешествий может показаться дорогостоящим, но это ничто по сравнению с тем, что медицинская помощь может стоить вам еще дороже. Это единственное, на что вы никогда не должны скупиться!

Как добраться до Шри-Ланки

Подготовка к поездке на Шри-Ланку

До Шри-Ланки удобнее добраться на самолете. В сезон из Москвы можно лететь Аэрофлотом, зимой с пресадками в Мале (Мальдивы) летают следующие авиакомпании Turkish Airlines, Emirates, Etihad и Qatar Airways.

Чем заняться на Шри-Ланке?

На острове в избытке солнце, море и песок. Южное побережье считается туристическим центром страны с золотистыми песчаными берегами, спокойными лагунами и живописной природой.

Виды отдыха, представленного туристам на острове:

дайвинг;

серфинг;

парусный спорт;

виндсерфинг;

глубоководная рыбалка;

экскурсии достопримечательностей.

В силу относительно небольшой территории остров легко исследовать, здесь отлично развитее транспортная система, основой которой являются автобусное и железнодорожное соединение

Райский уголок вечного солнца, родина ароматного чая и незабываемого отдыха – Шри-Ланка раскрывает свои объятья для путешественников и любителей активного отдыха.

Места которые нужно посетить на Шри-Ланке

На острове расположены всевозможные памятники культуры и искусства в избытке, восемь из которых находятся под охраной ЮНЕСКО:

Анурадхапура – исторический город;

Полоннарува – исторический город;

Сигирия – скальная крепость;

Сингараджа – лесной заповедник;

Канди – священный город;

старая часть города Галле с укреплениями;

Дамбулла – золотой храм;

нагорье центральной части Шри-Ланки.

Помимо памятников истории Шри-Ланка знаменита наличием питомника слонов, фермы по разведению черепах, садов специй. Близ города Канди расположен крупнейший в Азии ботанический сад, в котором представлены редкие тропические растения разнообразной формы и окраски.

Национальная кухня Шри-Ланки

Благодаря тропическому климату Шри-Ланка богата свежими фруктами, овощами и специями, которые используются в большинстве блюд. Свежесть играет ключевую роль в приготовлении еды. Многие семьи выращивают дерево карри и овощи, некоторые из которых практически неизвестны за пределами Шри-Ланки, такие как мурунга (барабанные палочки), которые используются в карри и аккомпанементах, а их листья являются популярным дополнением к любимому крабовому карри .

Простая еда может состоять из риса, самбола, приготовленного с чили, соленьями или чатни и конечно же овощного карри или дхала. Также в местной кухне присутствует огромный ассортимент мясных, овощных блюд и блюд из морепродуктов.

Шри-ланкийская кухня - это трудоемкая кухня, так как многие блюда сложны в приготовлении. Например, Хопперы - это блины из рисовой муки, которые используются для заваривания карри и риса. Еще более трудоемкими являютсястрижки, которые представляют собой тонкие стручки рисовой муки, которые процеживаются через сито и скручиваются в небольшой круглый коврик и на пару.

Плюсы и минусы отдыха на Шри-Ланке

Плюсы:

Прекрасные люди . Люди на Шри-Ланки великолепны! Они милый, добрый и гостеприимный.

. Люди на Шри-Ланки великолепны! Они милый, добрый и гостеприимный. Вкусная еда . Шри-Ланкийская еда фантастична! Их блюдо из риса и карри особенно вкусное.

. Шри-Ланкийская еда фантастична! Их блюдо из риса и карри особенно вкусное. Отличный климат . На Шри-Ланке субтропический климат, что делает страну идеальной для посещения.

. На Шри-Ланке субтропический климат, что делает страну идеальной для посещения. Великолепные пляжи . Здесь Вы найдете самые потрясающие пляжи!

. Здесь Вы найдете самые потрясающие пляжи! Дикая природа . Несмотря на то, что Шри-Ланка - небольшой остров, тут отличная дикая природа. Вы можете увидеть животных таких как диких слонов, крокодилов, леопардов, морских черепах, китов, дельфинов и множество красивых птиц.

. Несмотря на то, что Шри-Ланка - небольшой остров, тут отличная дикая природа. Вы можете увидеть животных таких как диких слонов, крокодилов, леопардов, морских черепах, китов, дельфинов и множество красивых птиц. Все находится в доступности. Самое лучшее, что Шри-Ланка - это небольшой остров, который позволяет легко путешествовать и многое увидеть за короткое время.

Минусы:

Завышенные цены . Наверное одна не очень хорошая вещь в отношении бюджета путешественников — это растущие цены на Шри-Ланке. Всего несколько лет назад проживание, транспорт и входные билеты в достопримечательности и храмы были намного дешевле, чем сегодня. Шри-Ланка дороже, чем другие азиатские страны, к которым мы привыкли, например, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа.

. Наверное одна не очень хорошая вещь в отношении бюджета путешественников — это растущие цены на Шри-Ланке. Всего несколько лет назад проживание, транспорт и входные билеты в достопримечательности и храмы были намного дешевле, чем сегодня. Шри-Ланка дороже, чем другие азиатские страны, к которым мы привыкли, например, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа. Для туристов все развлечения дороже. Иностранцам приходится платить гораздо больше, чем местным жителям, чтобы посещать достопримечательности и храмы в Шри-Ланке. Просто имейте в виду, что входные билеты съедают большую часть вашего бюджета во время путешествия по Шри-Ланке.

Вывод

На Шри-Ланке удивительным способом проживают в гармонии представители разных культур и религий, основной религией считается буддизм, на острове повсюду встречаются статуи Будды в различных вариациях. Следует отметить, что неприличным является фотографирование на фоне Будды, стоя к статуе спиной, посещение храмов босиком, а колени, плечи и спина должны быть прикрыты. Одним словом, природная красота Шри-Ланки тесно переплетена с богатой историей страны.