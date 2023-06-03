Плёночная фотосъёмка — это возможность уйти от цифрового конвейера и посмотреть на Сингапур более глубоко и вдумчиво. Приглашаю вас изучить через объектив моей ретро-камеры Маленькую Индию и Чайнатаун с их храмами, стрит-артом и рынками. Вы понаблюдаете за жизнью кварталов и сохраните её моменты на собственных снимках — живых и атмосферных.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Этнические кварталы Синапура. Мы отправимся на поиски колоритных ракурсов города в самые аутентичные районы Сингапура. Посетим Маленькую Индию и Чайнатаун: окунёмся в оживленную атмосферу индийского базара, рассмотрим красочные муралы, разберёмся в убранстве буддийских, индуистских и даосских храмов. По пути я немного расскажу про современную жизнь кварталов и покажу их интересные локации.

Запечатлеть жизнь города на плёнку. К прогулке я приготовлю для вас ретро-камеру и пленку: цветную или чёрно-белую (по вашему желанию). Даже если вы никогда не снимали, у вас получатся прекрасные атмосферные кадры — вы сохраните на них Сингапур именно таким, каким увидели и почувствовали его. А я помогу с настройками и поделюсь парой идей.

За 3 часа вы отснимете 36 кадров, а затем в течение 2-4 дней (в зависимости от пленки) я проявлю снимки и вышлю готовые фотографии вам на почту. Фото вы сможете при желании распечатать самостоятельно.

Организационные детали