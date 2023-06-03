Сингапур в объективе: прогулка с плёночным фотоаппаратом

Исследовать самые колоритные районы города через плёночную фотографию на дружеской прогулке

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Ответы на вопросы
Плёночная фотосъёмка — это возможность уйти от цифрового конвейера и посмотреть на Сингапур более глубоко и вдумчиво.

Приглашаю вас изучить через объектив моей ретро-камеры Маленькую Индию и Чайнатаун с их храмами, стрит-артом и рынками.

Вы понаблюдаете за жизнью кварталов и сохраните её моменты на собственных снимках — живых и атмосферных.
Сингапур в объективе: прогулка с плёночным фотоаппаратом
Сингапур в объективе: прогулка с плёночным фотоаппаратом
Сингапур в объективе: прогулка с плёночным фотоаппаратом
Сингапур в объективе: прогулка с плёночным фотоаппаратом
Сингапур в объективе: прогулка с плёночным фотоаппаратом
Сингапур в объективе: прогулка с плёночным фотоаппаратом
Сингапур в объективе: прогулка с плёночным фотоаппаратом
Сингапур в объективе: прогулка с плёночным фотоаппаратом
Сингапур в объективе: прогулка с плёночным фотоаппаратом
Сингапур в объективе: прогулка с плёночным фотоаппаратом
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Этнические кварталы Синапура. Мы отправимся на поиски колоритных ракурсов города в самые аутентичные районы Сингапура. Посетим Маленькую Индию и Чайнатаун: окунёмся в оживленную атмосферу индийского базара, рассмотрим красочные муралы, разберёмся в убранстве буддийских, индуистских и даосских храмов. По пути я немного расскажу про современную жизнь кварталов и покажу их интересные локации.

Запечатлеть жизнь города на плёнку. К прогулке я приготовлю для вас ретро-камеру и пленку: цветную или чёрно-белую (по вашему желанию). Даже если вы никогда не снимали, у вас получатся прекрасные атмосферные кадры — вы сохраните на них Сингапур именно таким, каким увидели и почувствовали его. А я помогу с настройками и поделюсь парой идей.

За 3 часа вы отснимете 36 кадров, а затем в течение 2-4 дней (в зависимости от пленки) я проявлю снимки и вышлю готовые фотографии вам на почту. Фото вы сможете при желании распечатать самостоятельно.

Организационные детали

  • Камеру и пленку одного участника предоставлю я: это включено в стоимость. Если вас больше одного, остальным участникам нужно будет доплатить по 30 долларов (своя плёнка + проявка).
  • С собой нужно взять воду и деньги на личные расходы (еда, напитки, сувениры).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Little India
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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