Исследовать самые колоритные районы города через плёночную фотографию на дружеской прогулке
Приглашаю вас изучить через объектив моей ретро-камеры Маленькую Индию и Чайнатаун с их храмами, стрит-артом и рынками.
Вы понаблюдаете за жизнью кварталов и сохраните её моменты на собственных снимках — живых и атмосферных.
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Описание
Что вас ожидает
Этнические кварталы Синапура. Мы отправимся на поиски колоритных ракурсов города в самые аутентичные районы Сингапура. Посетим Маленькую Индию и Чайнатаун: окунёмся в оживленную атмосферу индийского базара, рассмотрим красочные муралы, разберёмся в убранстве буддийских, индуистских и даосских храмов. По пути я немного расскажу про современную жизнь кварталов и покажу их интересные локации.
Запечатлеть жизнь города на плёнку. К прогулке я приготовлю для вас ретро-камеру и пленку: цветную или чёрно-белую (по вашему желанию). Даже если вы никогда не снимали, у вас получатся прекрасные атмосферные кадры — вы сохраните на них Сингапур именно таким, каким увидели и почувствовали его. А я помогу с настройками и поделюсь парой идей.
За 3 часа вы отснимете 36 кадров, а затем в течение 2-4 дней (в зависимости от пленки) я проявлю снимки и вышлю готовые фотографии вам на почту. Фото вы сможете при желании распечатать самостоятельно.
Организационные детали
- Камеру и пленку одного участника предоставлю я: это включено в стоимость. Если вас больше одного, остальным участникам нужно будет доплатить по 30 долларов (своя плёнка + проявка).
- С собой нужно взять воду и деньги на личные расходы (еда, напитки, сувениры).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Little India
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.