Что привезти из Словакии в качестве сувенира

Продукты питания и напитки местного производства, а также традиционное народное искусство и ремесло являются самыми популярными сувенирами Словакии. Удостоверьтесь, что в вашей сумке осталось достаточно места, чтобы увезти с собой несколько хороших сувениров, чтобы потом наслаждаться воспоминаниями об этой замечательной стране долгие годы. Вот наш путеводитель по тому, что можно купить в Словакии в качестве сувенира.

1. Деревянные кресты

В центральной Словакии, особенно в регионе Подполянье, высокие резные кресты расположены на обочине дорог, напротив церквей и в других святых местах. Эти кресты украшены традиционными узорами, символизируя различные библейские принципы и истории. Маловероятно, что кто-то захочет привезти домой крест в натуральную величину, но местные ремесленники также делают миниатюрные версии, чтобы вы могли повесить их на стену у себя дома. Украшенные деревянные кресты являются хорошим подарком для религиозных людей.

2. Сливовица

Самым популярным словацким алкогольным напитком является сливовица, супер крепкий сливовый бренди. Содержание алкоголя варьируется от 45 до 52%. Словаки попивают сливовицу во время футбольного матча или в местном баре с друзьями. Вы можете попробовать несколько различных видов, таких как малина, абрикос или голубика.

3. Словацкое вино

В Словакии находится шесть различных винодельческих регионов на юге страны. Тут вы можете найти белые, красные или розовые сорта вин. Если вам нравится белое вино, попробуйте Rulandske biele. Если вы любитель красного, оцените Frankovka modra, если же вас привлекает розовое вино, попробуйте Alibernet rose. Перед покупкой вина попробуйте несколько стаканов словацкого вина в галерее Grand Cru Wine в Старом городе в Братиславе.

4. Традиционная одежда с вышивкой

Наверное это один из лучших сувениров для женщин из Словакии. Майки, футболки и платья с яркой вышивкой в традиционными стиле, продаются во многих магазинах по всей стране. Конечно же, качество вышивки может варьироваться от магазина к магазину, поэтому прежде чем покупать проверьте все нюансы. В Братиславе вы можете зайти в специализированный магазин Parta, он специализируется на традиционной вышивке, тут вы можете найти всё от костюмов, до полотенец.

5. Продукты пчеловодства

Ещё один вид вина, который вы должны попробовать в Словакии — это Медовина или медовое вино. Существуют сладкие и сухие сорта, которые чаще всего подаются после обеда в виде десертного вина. Словакия также производит вкусные медовые продукты, особенно популярны орехи с мёдом. В магазине Ceramel в Братиславе вы найдете множество сортов мёда, а также косметику для тела.

6. Сыр Брынза

Конечно, в самолете не всегда удобно перевозить продукты питания, но если вы путешествуйте на автобусе, поезде или автомобиле, обязательно купите немного брынзы домой, чтоб еще хотя бы недельку наслаждаться его вкусом. Вы скорее всего не раз попробуйте брынзу будучи в Словакии, так как это ключевой ингредиент в национальной кухне. Это мягкий, рассыпчатый овечий сыр с приятным ароматом. Попробуйте тост с брынзой на завтрак, вам обязательно понравится.

7. Куклы из кукурузной шелухи

Это традиционное народное ремесло очень популярно в качестве сувенирной продукции, особенно для детей. Куклы из кукурузной шелухи передают в деталях сельскую жизнь Словакии, часто они одеты в национальные костюмы.

8. Татранский чай

Tatratea — это не обычный чай, это чайный ликер. Растительный ликер представлен в шести разных вкусах и с разным содержанием алкоголя. Самым крепким считается Tatra Outlaw, содержание алкоголя 72%. Словаки часто пьют этот напиток, когда катаются на лыжах или отправляются в горы в туристические походы.

9. Валашка (декоративный топор)

Это топор служит символом, нежели инструментом для вырубки деревьев. В прошлом валашка также применялась в качестве трости для ходьбы, в настоящее время её используют во многих национальных танцах. Этот декоративный инструмент, изготавливают лучшие квалифицированные мастера. Лучшим магазином в Братиславе, является ULUV, это центр народного творчества, где вы можете купить валашку, а также другие поделки из дерева.

10. Horalky (вафли с шоколадом)

Ещё одно название, этих вафель — "горный торт", потому что словаки, часто берут эти батончики с собой в горы. Вафельные батончики производятся с различными начинками с шоколадом, молочной начинкой, арахисом, фундуком и кокосом. Арахисовая начинка самая популярная и традиционная.

Вывод

Надеемся мы хоть немного помогли вам с выбором. А если у вас имеется свой опыт или идеи по поводу того, что привезти из Словакии, обязательно пишите нам.