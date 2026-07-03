27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы пересечёте средневековую Братиславу от ворот до ворот, пройдёте дорогой венгерских королей, прикоснётесь к статуям 15 века, увидите уникальные фрески эпохи Возрождения и знаменитые уличные скульптуры. Я в лёгкой и доступной форме расскажу историю и легенды словацкой столицы, поделюсь с вами маленькими местными секретами и помогу раскрыть истинный характер радушной и уютной Братиславы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» города

Во время неспешной прогулки по улочкам Старого города вы увидите все знаковые достопримечательности Братиславы и узнаете о них интересные факты. Я расскажу, почему башню собора святого Мартина венчает корона вместо креста, где в городе сохранились следы наполеоновских войн и почему в средневековые Михальские ворота замурован надгробный камень. Вы рассмотрите следы нескольких исторических эпох на фасаде старой ратуши, впечатлитесь грандиозным дворцом Примаса, увенчанным кардинальской шляпой, сфотографируетесь с веселыми статуями городского чудака и водопроводчика и раскроете секрет старейшего фонтана Братиславы.

Братислава на вкус

Во время нашей прогулки мы заглянем в одно особенное место, где вы продегустируете традиционное местное вино из чёрной смородины и знаменитые братиславские рогалики с начинкой из мака или грецкого ореха и ощутите не только характер, но и вкус душевной столицы Словакии!

Также я с радостью поделюсь с вами ценными рекомендациями: где купить необычные сувениры, какие словацкие вина попробовать и какие места посетить в окрестностях Братиславы.

Организационные детали