27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города

Во время неспешной прогулки по улочкам Старого города вы увидите все знаковые достопримечательности Братиславы и узнаете о них интересные факты. Я расскажу, почему на башне собора святого Мартина нет креста, где в городе сохранились следы наполеоновских войн и почему в средневековые Михальские ворота замурован надгробный камень. Вы рассмотрите следы нескольких исторических эпох на фасаде старой ратуши, впечатлитесь грандиозным дворцом Примаса, увенчанным кардинальской шляпой, сфотографируетесь с веселыми статуями городского чудака и водопроводчика и раскроете секрет братиславского рыцаря Роланда.

Братислава на вкус

Я с радостью поделюсь с вами ценными рекомендациями: где купить необычные сувениры, какие словацкие вина попробовать и какие места посетить в окрестностях Братиславы. В завершение вы продегустируете традиционное местное вино из черной смородины и знаменитые братиславские рогалики с начинкой из мака или грецкого ореха и ощутите не только характер, но и вкус душевной столицы Словакии!