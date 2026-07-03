27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Увидеть самые интересные места Старого города и попробовать знаменитые братиславские угощения
Вы пересечёте средневековую Братиславу от ворот до ворот, пройдёте дорогой венгерских королей, прикоснётесь к статуям 15 века, увидите уникальные фрески эпохи Возрождения и знаменитые уличные скульптуры.
Я в лёгкой и доступной форме расскажу историю и легенды словацкой столицы, поделюсь с вами маленькими местными секретами и помогу раскрыть истинный характер радушной и уютной Братиславы.
Во время неспешной прогулки по улочкам Старого города вы увидите все знаковые достопримечательности Братиславы и узнаете о них интересные факты. Я расскажу, почему башню собора святого Мартина венчает корона вместо креста, где в городе сохранились следы наполеоновских войн и почему в средневековые Михальские ворота замурован надгробный камень. Вы рассмотрите следы нескольких исторических эпох на фасаде старой ратуши, впечатлитесь грандиозным дворцом Примаса, увенчанным кардинальской шляпой, сфотографируетесь с веселыми статуями городского чудака и водопроводчика и раскроете секрет старейшего фонтана Братиславы.
Братислава на вкус
Во время нашей прогулки мы заглянем в одно особенное место, где вы продегустируете традиционное местное вино из чёрной смородины и знаменитые братиславские рогалики с начинкой из мака или грецкого ореха и ощутите не только характер, но и вкус душевной столицы Словакии!
Также я с радостью поделюсь с вами ценными рекомендациями: где купить необычные сувениры, какие словацкие вина попробовать и какие места посетить в окрестностях Братиславы.
Организационные детали
Экскурсия проводится со вторника по субботу, поскольку в понедельник и воскресенье не работает место, где проходит дегустация. Сообщите, если вы всё же хотите присоединиться ко мне в эти дни, я придумаю решение
Дегустация включена в стоимость
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Подробности в переписке
Программа ориентирована на взрослых и детей старше 14 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Гвездослава
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Братиславе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1444 туристов
В Братиславе можно прожить всю жизнь и все равно не узнать всех секретов. Я — лицензированный гид по Словакии и ее столице. С радостью составлю вам компанию в изучении Братиславы и помогу ничего не упустить из пестрого калейдоскопа: редкие местные вина, захватывающие панорамы, узкие средневековые улочки, традиционные рогалики и бесчисленные легенды старого города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Александр
Наталья -великолепный экскурсовод! Подарила нам сказочные, незабываемые впечатления о красивейшем городе! Буквально влюбила нас в Братиславу! Мы ей очень благодарны! Вино из черной смородины с национальными рогаликами,вкуснейший итальянский кофе,аргентинские стейки за этим стоит вернуться!) Процветания и всего самого доброго!
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Y
Yuliya
Большое спасибо Наталье! Экскурсия была замечательной! Многое узнали, увидели и попробовали. Особенно хочется отметить посещение магазина -музея где помимо интересных экспонатов прошедших лет также попробовали вкуснейшие национальные рогалики и попробовали редкое вино читать дальшеуменьшить
из черной смородины. Наталия молодая, очень энергичная, очень приятная, с очень хорошим русским языком, обладает широкими познаниями в истории и архитектуре. Очень внимательная с индивидуальным подходом к гостям города. Также помогла нам с ориентировать наше дальнейшее пребывание в Братиславе. Будем рекомендовать Наталью однозначно всем своим друзьям! Благодаря Наталье мы провели прекрасный день! Спасибо!
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К
Кира
Очень понравилась экскурсия с Натальей. Очень эрудированная и знающая гид. Рассказала и показала много нетривиальных фактов и мест.
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N
Natālija
Очень интересно и с душой проведённая экскурсия по Братиславе. Большое спасибо гиду Наталье за высокий профессионализм и отзывчивость.
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Анастасия
Прекрасный рассказчик который любит и знает свое дело! ☺️Много интересных фактов+доп материал в виде фото! Отдельно спасибо за некоторые рекомендации по блюдам,кофейням и сувенирным магазинам😉
+2
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А
Айбек
Было все очень познавательно, увлекательно!!! Время пролетело очень быстро