27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

«Визитные карточки» города Во время неспешной прогулки по улочкам Старого города вы увидите все знаковые достопримечательности Братиславы и узнаете о них интересные факты. Я расскажу, почему на башне собора святого Мартина нет креста, где в городе сохранились следы наполеоновских войн и почему в средневековые Михальские ворота замурован надгробный камень. Вы рассмотрите следы нескольких исторических эпох на фасаде старой ратуши, впечатлитесь грандиозным дворцом Примаса, увенчанным кардинальской шляпой, сфотографируетесь с веселыми статуями городского чудака и водопроводчика и раскроете секрет братиславского рыцаря Роланда.
Братислава на вкус Я с радостью поделюсь с вами ценными рекомендациями: где купить необычные сувениры, какие словацкие вина попробовать и какие места посетить в окрестностях Братиславы. В завершение вы продегустируете традиционное местное вино из черной смородины и знаменитые братиславские рогалики с начинкой из мака или грецкого ореха и ощутите не только характер, но и вкус душевной столицы Словакии!
Организационные детали
Если вы хотите увеличить количество участников экскурсии или изменить время проведения, пожалуйста, напишите об этом в личном сообщении.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на площади Гвездослава.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
В Братиславе можно прожить всю жизнь и все равно не узнать всех секретов. Я — лицензированный гид по Словакии и ее столице. С радостью составлю вам компанию в изучении Братиславы и помогу ничего не упустить из пестрого калейдоскопа: редкие местные вина, захватывающие панорамы, узкие средневековые улочки, традиционные рогалики и бесчисленные легенды старого города.
Отличная экскурсия, легкая и познавательная, время пролетело как один миг.
Спасибо!
Вера
2 марта 2020
Встретились с Натальей в Братиславе и узнали от неё много интересного. Гуляли во второй половине дня, когда уже стемнело, но Наталья подготовилась и взяла с собой фонарик, чтобы подсвечивать нужные элементы. Приятно порадовал этап дегустации вина и рогаликов. Упустили этот момент при бронировании, поэтому понравилось вдвойне) Наталья - классический экскурсовод, который отдает всё свое внимание группе:не отвлекается на посторонних, увеличивает громкость голоса, если того требует окружающий шум. Нам очень понравилась экскурсия. Спасибо!
Ольга
29 февраля 2020
Наталья провела отличную экскурсию. Показала город со своей стороны, с его тайнами, интересными историями и секретами. Даже прохладная погода не помешала, так как мы были полностью увлечены прогулкой. Отдельное спасибо за рекомендации: что посмотреть самостоятельно, где поесть, что попробовать.
Ирина
28 февраля 2020
Мне посоветовали Наталью, как самого лучшего экскурсовода Братиславы и это абсолютно в точку. Полностью погрузилась в историю, ощутила настроения города, попробовала дико вкусное вино из черной смородины и рогалики. Наталья грамотно распределяла время, успели и сфотографировать все и рассмотреть многочисленные нюансы, которые я бы не заметила сама. Отдельное спасибо за фотографии, на которых видно, как это место выглядело раньше — очень впечатляет. Экскурсия будет комфортна для всех, нет спусков/подъемов.
Ольга
28 февраля 2020
Были на экскурсии втроем, с сыном подростком. Нам очень понравилось, экскурсовод Наталья, провела нас уютными улочками Братиславы, обращая наше внимание на детали, которые украсили наши впечатления, давая возможность фотографироваться.
Спасибо, мы остались довольны.
Также хочется отметить хорошую подготовку, у экскурсовода с собой были фотографии, что дали возможность представить как это место выглядело раньше. Экскурсия прошла на одном дыхании.
И еще немало важно, сама Наталья очень красивый и скромный человек с приятным голосом,
Дмитрий
26 февраля 2020
Наталья - прекрасный гид, приятный человек. Интересно рассказывает. Знает много "тайных" мест. Будете в Братиславе - настоятельно рекомендую. Не пожалеете
Igor
12 февраля 2020
Если оценивать экскурсию по пятибалльной шкале, то это 5+.
Спасибо Наталье за интересный маршрут и желание поделиться любовью к Братиславе с гостями этого прекрасного города. Если у вас будут сомнения "заказать экскурсию у Натальи или походить самим", я всем рекомендую выбрать первое, так вы узнаете огромное количество фактов о столице Словакии, которые сами бы никогда не узнали + отлично погуляете по историческому центру.
Вячеслав
27 января 2020
Все было замечательно и познавательно. Спасибо огромное Наталье!
Анна
26 января 2020
Отличная экскурсия, которая позволяет за небольшое время ознакомиться с историей Братиславы и Словакии. Наталья увлечена своим делом, интересно выстраивает рассказ, не упускает неприметных глазу обывателя деталей и может ответить на любой вопрос :)
Наталья
23 января 2020
В восторге от экскурсии с Натальей! Профессионально, интересно, живо!
1. Наталья очень много всего знает. Ответила на наши самые каверзные вопросы
2. По согласованию с нами увеличила длительность экскурсии (чему мы были очень рады), чтобы успеть осмотреть всё, что мы хотели
3. Интересно говорит - история воспринимается легко и понятно
4. Подстраивалась под нас (если хотели погреться, зайти в магазин, попить горячительного)
Погулять по Старому городу и монументальному замку и узнать их удивительную историю
Начав путь от знаменитого замка, ни разу не взятого приступом, вы спуститесь в старый Прессбург — именно так назывался старинный город, в начале XX века ставший частью Чехословакии. Роскошные коронации венгерских королей и печальная судьба еврейского квартала, средневековые легенды и современные традиции, строгость готических храмов и роскошные дворцы, древние фрески и забавная современная скульптура — все смешалось в этом пестром городе, где каждый уголок пропитан историей.
Рассмотреть в облике города черты старого Прессбурга и погрузиться в мрачные истории прошлого
Сегодняшняя Братислава — современная европейская столица, но исторический центр до сих пор хранит память о Прессбурге — древнем городе на Дунае, бывшем когда-то столицей Венгерского королевства. Осколки Средневековья скрыты в потайных уголках Старого города и на самых людных улицах — нужно только их заметить! С моей помощью прошлое Братиславы оживёт на ваших глазах и откроет свои тайны.
Увидеть главные достопримечательности и получить на память комплект душевных открыток с вашими фото
Старинная Братислава покорит вас уютными двориками, величественными дворцами, древними площадями, милыми памятниками и живописными панорамами. Я расскажу о ее культуре и традициях, истории и менталитете. А через пару недель к вам домой придут открытки с вашими фото на фоне этого удивительного города на Дунае.
Легкая, веселая и познавательная обзорная экскурсия по столице Словакии
Для нас Словакия — это милая барышня «пани Словенска», а Братислава — ее душа. Мы с радостью покажем все ее самые интересные места: Старый город, набережную Дуная, постройки времен СССР и Братиславский Град. Расскажем о громких исторических победах и поражениях, современных достижениях и ошибках. А также поделимся забавными историями о Братиславе и ее жителях!
Дружеская прогулка по знаковым местам маленькой, но царственной столицы
Для нас Словакия — это милая барышня «пани Словенска», а Братислава — ее душа. Маленькая европейская столица удивит вас своей богатой историей, дворцовыми тайнами и интересными культурными традициями. Мы прогуляемся по набережной Дуная и старому центру, полюбуемся панорамными видами со смотровых площадок и посмеёмся над забавными городскими историями.
Старинные легенды, роскошные дворцы и атмосфера средневекового города
Эта прогулка для тех, кто хочет увидеть во всем великолепии Братиславу и понять её сказочную атмосферу. Вы рассмотрите десятки потрясающих дворцов, костелов и памятников старины, услышите таинственные легенды, пройдете дорогами королей и королев, но главное – вы не только узнаете историю, но и прикоснетесь к ней!
Братиславский Град, Президентский дворец и уголки Старого Города на обзорной экскурсии
Эта пешеходная обзорная прогулка познакомит вас с историей Братиславы и её важнейшими достопримечательностями. Вы увидите город с высоты великолепного Братиславского Града, узнаете о пышных балах, которые некогда устраивались в стенах Президентского дворца, окунетесь в мир городских легенд и древних монашеских орденов в самом сердце Старого Города.
Мистическая Братислава с её легендами и старинными преданиями...
Братислава, как и любой уважающий себя древний город, имеет бесчисленное множество легенд и преданий. Мы отправимся в старую часть города, где на ваших глазах оживут истории о драконах и алхимиках, о ведьмах и инквизиторах. Вы прогуляетесь по улочкам, подворотням замков, дворам и площадям, видевшим чертей и ангелов, а также самых неведомых существ. Решать, что из рассказанного и увиденного является правдой, а что сказкой – вам...
За один час обойти главные достопримечательности и познакомиться с древним городом
Даже если у вас совсем мало времени, первая встреча с Братиславой должна стать запоминающейся — я помогу вам в этом! Мы прогуляемся по уютным улочкам старого города, осмотрим величественный королевский замок, дворец архиепископа и древние храмы. Вы получите экскурс в историю Братиславы, а еще полюбуетесь её видами с дворцовой площади.