Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

  1. Экскурсии

Клагенфурт, смотровая башня 900 м, Тарвисио, авто-пешеходная экскурсия из Словении

Гид S.
Гид S. – Гид из Любляны
Клагенфурт, смотровая башня 900 м, Тарвисио, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €364 за человека

    Заказать экскурсию
Клагенфурт, смотровая башня 900 м, Тарвисио, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Клагенфурт, смотровая башня 900 м, Тарвисио, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Мы едем через перевал Любель (1369 м) в системе гор ⛰️ Караванк, между Австрией и Словенией, сначала до словенского герцогского трона, которое играло ключевую роль в церемониале венчания на престол герцогов Каринтии и, предположительно, правителей одного из самых ранних славянских государств — Карантании (8–10 век). Недалеко находится самая старая словенская церковь ⛪ Мария Саал, которая была центром христианизации славян. Издалека, приветствуя нас с роскошный церковный комплекс готического собора. Экскурсию ⛳ продолжаем до главного города Каринтии — Клагенфурта, прогуляемся по исторической части. После окончания прогулки, останется свободное время для покупок. Следует осмотр Вертерзее и подем на смотровую башню Пирамиденкогль, которая предоставляет возможность рассмотреть панораму долин, гор и озер с высоты 905 м. По желанию осмотр Минимундуса — в мини-мире площадью в 26. 000 м² в городе Клагенфурт на озере Вертерзее можно увидеть 140 миниатюрных моделей прекраснейших произведений зодчества всех пяти континентов. Мимо озера Вертерзее едем до итальянского города Тарвисо, где закажем отличный кофе. В Любляну мы вернемся по дороге мимо курорта Краньская Гора.
Доплата: Пирамиденкогль 11 € / чел, Минимундус 13 € / чел
День и время отъезда на экскурсию по договоренности. Цена включает проезд, экскурсовода на русском языке. Отъезд из Любляны, по договоренности возможен отъезд из остальных городов по Словении.
Начало и место завершения
🚩 Ljubljana
Клагенфурт, смотровая башня 900 м, Тарвисио, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Клагенфурт, смотровая башня 900 м, Тарвисио, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Клагенфурт, смотровая башня 900 м, Тарвисио, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Клагенфурт, смотровая башня 900 м, Тарвисио, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Клагенфурт, смотровая башня 900 м, Тарвисио, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Клагенфурт, смотровая башня 900 м, Тарвисио, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Клагенфурт, смотровая башня 900 м, Тарвисио, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Клагенфурт, смотровая башня 900 м, Тарвисио, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Клагенфурт, смотровая башня 900 м, Тарвисио, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Клагенфурт, смотровая башня 900 м, Тарвисио, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Клагенфурт, смотровая башня 900 м, Тарвисио, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Клагенфурт, смотровая башня 900 м, Тарвисио, авто-пешеходная экскурсия из Словении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Дегустационный тур по реке Любляница
37
2 часа
Дегустационный тур по реке Любляница
Три жемчужины — Постойнская пещера, Предьямский замок, озеро Блед, авто-пешеходная экскурсия
300
8 часов
Три жемчужины — Постойнская пещера, Предьямский замок, озеро Блед, авто-пешеходная экскурсия
Рыболовный тур на словенских реках
804
3 часа
Рыболовный тур на словенских реках
Альпы Адриа тур — Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория
1 803
312 часов
Альпы Адриа тур — Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория
Рыболовная экскурсия с лодки на реке Любляницa
171
5 часов
Рыболовная экскурсия с лодки на реке Любляницa
Курорт Рогашка Слатина, монастырь Олимье, дегустация вин, замок Целье, авто-пешеходная экскурсия
300
8 часов
Курорт Рогашка Слатина, монастырь Олимье, дегустация вин, замок Целье, авто-пешеходная экскурсия

Еще несколько необычных экскурсий в Любляне

Ежедневная прогулка по Любляне
15
2 часа
Ежедневная прогулка по Любляне
16 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Прогулка по старому городу Крань
От 70
3 часа
Прогулка по старому городу Крань
7 отзывов
Альпийские пейзажи, местная кухня и уютные улочки культурной столицы Словении
Обзорная экскурсия по Любляне
120
2 часа
Обзорная экскурсия по Любляне
5 отзывов
Открыть историю, легенды и традиции словенской столицы на авторской пешеходной прогулке
Шкофья Лока — альпийская сказка Словении
100
1.5 часа
Шкофья Лока — альпийская сказка Словении
2 отзыва
Погрузиться в словенское Средневековье, услышать легенды старинного города и отведать местную кухню
Первое свидание с Любляной
100
2.5 часа
Первое свидание с Любляной
1 отзыв
Все знаковые места уютного словенского города на обзорной экскурсии
Гастрономическая прогулка по Любляне
От 120
3 часа
Гастрономическая прогулка по Любляне
1 отзыв
Насладиться традиционной словенской кухней и почувствовать дух старинного города