Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Мы едем через перевал Любель (1369 м) в системе гор ⛰️ Караванк, между Австрией и Словенией, сначала до словенского герцогского трона, которое играло ключевую роль в церемониале венчания на престол герцогов Каринтии и, предположительно, правителей одного из самых ранних славянских государств — Карантании (8–10 век). Недалеко находится самая старая словенская церковь ⛪ Мария Саал, которая была центром христианизации славян. Издалека, приветствуя нас с роскошный церковный комплекс готического собора. Экскурсию ⛳ продолжаем до главного города Каринтии — Клагенфурта, прогуляемся по исторической части. После окончания прогулки, останется свободное время для покупок. Следует осмотр Вертерзее и подем на смотровую башню Пирамиденкогль, которая предоставляет возможность рассмотреть панораму долин, гор и озер с высоты 905 м. По желанию осмотр Минимундуса — в мини-мире площадью в 26. 000 м² в городе Клагенфурт на озере Вертерзее можно увидеть 140 миниатюрных моделей прекраснейших произведений зодчества всех пяти континентов. Мимо озера Вертерзее едем до итальянского города Тарвисо, где закажем отличный кофе. В Любляну мы вернемся по дороге мимо курорта Краньская Гора.

Доплата: Пирамиденкогль 11 € / чел, Минимундус 13 € / чел

День и время отъезда на экскурсию по договоренности. Цена включает проезд, экскурсовода на русском языке. Отъезд из Любляны, по договоренности возможен отъезд из остальных городов по Словении.