Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Триест и замок Мирамаре, авто-пешеходная экскурсия из Словении

Гид S.
Гид S. – Гид из Любляны
Триест и замок Мирамаре, авто-пешеходная экскурсия из Словении
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €268 за человека

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Триест и замок Мирамаре, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Триест и замок Мирамаре, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Триест — небольшой морской порт на северо-востоке Италии. Этот город 🏙️ очень симпатичен и обладает своим неповторимым шармом, ради которого здесь бывали такие великие люди как Зигмунд Фрейд, Джеймс Джойс, Райнер Мария Рильке и многие другие. Триест называют центром джинсовой торговли, а цены в целом — одними из самых привлекательных во всей Италии. С этого города началась история 📖 кофе в Европе и его путь на континент. Сохранились остатки древнеримских построек, венецианская крепость и церкви Ст. Джусто и Св. Михаила, роскошные особняки в имперском австрийском стиле, Палаццо дель Коммуне и Палаццо ди Коверно на главной площади Объединения Италии. Замок 🏰 «Смотрящий в море» Мирамаре, миниатюрный замок в шотландском стиле, расположен над Адриатическим морем. Мирамаре был построен в 1860 году. Белоснежное, шикарно декорированное здание замка романтично смотрится среди роскошного зеленого парка. Здесь растут деревья 🌳 со всего мира: испанские ели, ливанские кедры, американские секвойи и кипарисы, множество тропических растений. По дороге к замку гостей встречает скульптура эрцгерцога. Поражают роскошью и великолепием и интерьеры замка: антикварная мебель, картины, прекрасные музыкальные салоны. День и время отъезда на экскурсию ⛳ по договоренности. Цена включает проезд, экскурсовода на русском языке. Отъезд из Любляны. По договоренности возможен отъезд из остальных городов. Доплата для билетов: замок Мирамар 6 €/чел., возможность аудиогида на русском языке 3, 5 €/чел.
Начало и место завершения
🚩 Ljubljana
Триест и замок Мирамаре, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Триест и замок Мирамаре, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Триест и замок Мирамаре, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Триест и замок Мирамаре, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Триест и замок Мирамаре, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Триест и замок Мирамаре, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Триест и замок Мирамаре, авто-пешеходная экскурсия из Словении
Триест и замок Мирамаре, авто-пешеходная экскурсия из Словении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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