Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Триест — небольшой морской порт на северо-востоке Италии. Этот город 🏙️ очень симпатичен и обладает своим неповторимым шармом, ради которого здесь бывали такие великие люди как Зигмунд Фрейд, Джеймс Джойс, Райнер Мария Рильке и многие другие. Триест называют центром джинсовой торговли, а цены в целом — одними из самых привлекательных во всей Италии. С этого города началась история 📖 кофе в Европе и его путь на континент. Сохранились остатки древнеримских построек, венецианская крепость и церкви Ст. Джусто и Св. Михаила, роскошные особняки в имперском австрийском стиле, Палаццо дель Коммуне и Палаццо ди Коверно на главной площади Объединения Италии. Замок 🏰 «Смотрящий в море» Мирамаре, миниатюрный замок в шотландском стиле, расположен над Адриатическим морем. Мирамаре был построен в 1860 году. Белоснежное, шикарно декорированное здание замка романтично смотрится среди роскошного зеленого парка. Здесь растут деревья 🌳 со всего мира: испанские ели, ливанские кедры, американские секвойи и кипарисы, множество тропических растений. По дороге к замку гостей встречает скульптура эрцгерцога. Поражают роскошью и великолепием и интерьеры замка: антикварная мебель, картины, прекрасные музыкальные салоны. День и время отъезда на экскурсию ⛳ по договоренности. Цена включает проезд, экскурсовода на русском языке. Отъезд из Любляны. По договоренности возможен отъезд из остальных городов. Доплата для билетов: замок Мирамар 6 €/чел., возможность аудиогида на русском языке 3, 5 €/чел.