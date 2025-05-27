читать дальше

увиденного услышанное… Чего уж таить, история США преподавалась в школе кратко и бегло. И, возможно поэтому, в русскоязычном мире американцы воспринимаются как чудаки, если не сказать грубее… Ценность данной экскурсии не только в превосходном изложении исторического материала, но и в культурном, и философском переосмыслении моментов появления в мире новой великой страны и процессов создания новой "нации" - американцев. Нам очень повезло, что экскурсия была практически в самом начале путешествия по США, потому что без знаний и впечатлений бережно предложенных Алёной, мы ничего бы и не поняли про эту страну.