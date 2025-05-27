Индивидуальная
до 5 чел.
Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
Познакомиться с городом, где началась история независимости США
Начало: В городском парке Boston Common
22 июл в 10:00
23 июл в 10:00
$350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Бостон
Пройти по Тропе Свободы и увидеть главные достопримечательности города
Начало: В парке Бостон-Коммон
7 июл в 11:00
8 июл в 11:00
$310 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Бостон по любви
Узнать город через живые истории, атмосферу и нестандартный маршрут и… влюбиться в него
Начало: У входа в Boston Common
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$260 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 мая 2025Хотя Тропу Свободы прошли с Алёной месяц назад, и сейчас очень сильны впечатления! Впечатления оставляет визуальный ряд, конечно, но, наверно, ценнее
- ДДмитрий21 апреля 2025Большое спасибо Алене за замечательную экскурсию по Бостону! Всё было очень интересно, информативно и с душой. Бостон — невероятно красивый и атмосферный город, в котором история буквально оживает на каждом шагу. Благодаря Алене мы увидели его с самой лучшей стороны.
- ООльга18 апреля 2025Спасибо большое Марии, все четко по организации, рассказ и прогулка - интереснейшие! Впервые в Бостоне, и столько ещё мест посоветовала Мария нам, что хочется вернуться 🤗
- ИИрит26 октября 2024Алена, большое спасибо за очень яркий и глубокий исторический экскурс в прошлое Бостона и прекрасно проведённое время. Всё было очень познавательно, интересно, профессионально, вкусно и со вкусом!! Мы с удовольствием будем рекомендовать Вас нашим друзьям и знакомым.
Ответы на вопросы от путешественников по Бостону в категории «Бостон-Коммон»
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Сколько стоит экскурсия по Бостону в июле 2025
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