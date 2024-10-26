И Ирит Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы» Алена, большое спасибо за очень яркий и глубокий исторический экскурс в прошлое Бостона и прекрасно проведённое время. Всё было очень познавательно, интересно, профессионально, вкусно и со вкусом!! Мы с удовольствием будем рекомендовать Вас нашим друзьям и знакомым.

А Ася Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы» Все было очень интересно. Наш гид предложила несколько дополнительных альтернативных маршрутов, что было встречено группой очень позитивно:). Спасибо большое за интересную экскурсию.

A Anastasija Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы» читать дальше Помимо экскурсии, Алена подсказала хорошие рестораны, сориентировала, где можно самостоятельно погулять и прислала еще много полезной информации по нашему дальнейшему маршруту. Спасибо огромное Алене за увлекательное знакомство с Бостоном. Экскурсия интересная, познавательная, а Алена замечательный гид, знающий и любящий свой город.

А Алена Прогулка по историческому кампусу Гарварда Большое спасибо Алене за объемную, познавательную и незабываемую экскурсию. Очень талантливый, эрудированный гид. Благодаря Алене мы узнали много нового о Гарварде.