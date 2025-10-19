Мои заказы

Мозаика Марка Шагала – экскурсии в Чикаго

Найдено 3 экскурсии в категории «Мозаика Марка Шагала» в Чикаго на русском языке, цены от $240. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Чикаго покоряет с первого взгляда
На машине
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чикаго покоряет с первого взгляда
Погрузитесь в историю Чикаго, от первых резиденций до современных небоскрёбов. Узнайте о гангстерах и местных легендах, наслаждаясь видами города
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Чикаго
Пешая
3 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Чикаго
Погрузитесь в историю Чикаго, узнав о его знаковых местах и людях, которые сделали его уникальным. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайны города
Начало: У отеля «Интерконтиненталь»
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
$250 за всё до 4 чел.
Чикаго - родина небоскрёбов
Пешая
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чикаго - родина небоскребов
Погрузитесь в атмосферу Чикаго, где небоскребы соседствуют с историей мафии и уникальной культурой. Откройте для себя город, который вас удивит
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$240 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Roman
    19 октября 2025
    Чикаго - родина небоскрёбов
    Роман отличный гид и рассказчик. Знает множество интересных фактов и историй о Чикаго и его обитателях. Экскурсия получилась очень живой, захватывающей. Ночной Чикаго прекрасен, хочется вернуться и еще раз пройти, но уже днем.
    Роман отличный гид и рассказчик. Знает множество интересных фактов и историй о Чикаго и его обитателях. Экскурсия получилась очень живой, захватывающей. Ночной Чикаго прекрасен, хочется вернуться и еще раз пройти, но уже днем.
  • Д
    Дмитрий
    18 октября 2025
    Чикаго - родина небоскрёбов
    Спасибо Роману за классное время для нас! За десертом вернулись на следующий день 👍👍👍
    Спасибо Роману за классное время для нас! За десертом вернулись на следующий день 👍👍👍
  • В
    Виталий
    7 октября 2025
    Чикаго - родина небоскрёбов
    Нам очень повезло в Чикаго с гидом. Роман очень интересно рассказывал про город, про страну. Отличный гид!!! Всем рекомендую, не пожалеете!!!
  • N
    Natalia
    16 сентября 2025
    Чикаго покоряет с первого взгляда
    Нам очень понравилась экскурсия с Оксаной. Узнали много нового об истории города, посетили красивые места и хорошо поговорили. Оксана очень
    читать дальше

    интересный рассказчик, экскурсия началась и закончилась вовремя. Очень удобно, что экскурсия проходила на автомобиле, что помогло посмотреть на город со всех сторон и посетить куда больше мест, чем на пешей прогулке.

  • Ж
    Жанара
    22 августа 2025
    Чикаго покоряет с первого взгляда
    Отличная экскурсия, гид очень понравилась, дружелюбная, много интересной информации о городе! Чикаго прекрасен!
  • А
    Александра
    19 августа 2025
    Чикаго покоряет с первого взгляда
    Остались довольны экскурсией по Чикаго. Оксана- грамотный экскурсовод, хорошо спланировала маршрут, прекрасно рассказывала об истории города. Очень хорошо, что мы
    читать дальше

    выбрали тур на машине, потому что, за три часа мы смогли побывать в таких местах, в которые вряд ли смогли бы попасть на пешей экскурсии. Спасибо большое, Оксана! Рекомендуем эту экскурсию!

  • А
    Акмаль
    18 августа 2025
    Чикаго - родина небоскрёбов
    Очень поздно пишу отзыв, но все же прогулка с Романом по Чикаго была очень интересная. Мы гуляли в ноябре месяце.
    читать дальше

    Во втрой половине дня пошел дождь, но он не помешал нашему настроению потому что было очень интересно слушать рассказы Романа про Чикаго. Спасибо!

    Очень поздно пишу отзыв, но все же прогулка с Романом по Чикаго была очень интересная. Мы гуляли в ноябре месяце. Во втрой половине дня пошел дождь, но он не помешал нашему настроению потому что было очень интересно слушать рассказы Романа про Чикаго. Спасибо!
  • А
    Алексей
    15 августа 2025
    Чикаго - родина небоскрёбов
    Роман провел замечательную экскурсию! Всем членам нашей семьи понравилась содержание и подача информации. Остались только хорошие впечатления от Чикаго! Спасибо большое Роману!! Рекомендую всем.
  • О
    ООО
    22 июля 2025
    Чикаго - родина небоскрёбов
    Спасибо Роману, за отличную экскурсию по Чикаго! Туристы в восторге!
  • А
    Андрей
    21 июля 2025
    Чикаго - родина небоскрёбов
    Роман - это целая книга с интересными историями о Чикаго, об архитектуре и жителях города.
    Кроме того, Роман - байкер, что
    читать дальше

    в моем случае было огромным плюсом, так как удалось получить множество информации и уникальные советы и по путешествию на Харлей-Дэвидсон.
    Спасибо, было классно!

  • Ж
    Жосселина
    1 июля 2025
    Чикаго покоряет с первого взгляда
    Отличная экскурсия по Чикаго с Оксаной!

    Хотим поблагодарить Оксану за замечательную экскурсию по Чикаго! Мы успели посмотреть все основные достопримечательности, обзорные
    читать дальше

    площадки и самые интересные места — маршрут был очень хорошо продуман и насыщенный, без спешки и суеты.

    Оксана — невероятно интересный рассказчик. Она делится историей города с такой любовью и трепетом, что невозможно не влюбиться в Чикаго вместе с ней. Нам очень понравилось, как она увлечённо и доступно рассказывает даже самые сложные детали истории и архитектуры.

    Отдельно хочется отметить её пунктуальность и комфорт. Экскурсия проходила на очень удобном и чистом автомобиле, благодаря чему перемещения по городу были максимально приятными.

    В итоге мы не только отлично провели время и узнали много нового, но и увезли с собой кучу классных фотографий и эмоций. Даже не заметили как пролетело время! Спасибо большое, Оксана! Мы остались очень довольны и смело рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Чикаго.

    Отличная экскурсия по Чикаго с Оксаной!
  • Е
    Екатерина
    6 июня 2025
    Чикаго - родина небоскрёбов
    Очень интересный тур с авторской программой. Роман расскажет вам историю Чикаго и покажет места, которые до сих пор сохранили атмосферу Чикаго 1920-1930 гг.
    Очень интересный тур с авторской программой. Роман расскажет вам историю Чикаго и покажет места, которые до сих пор сохранили атмосферу Чикаго 1920-1930 гг.
  • P
    Pavel
    18 мая 2025
    Чикаго - родина небоскрёбов
    Очень понравилась прогулка с Романом по Чикаго и его увлеченные рассказы про историю зданий! 100% будем рекомендовать всем друзьям. Вообще, город воспринимается по другому, когда о нем рассказывает человек, живущий тут 33 года.
  • Е
    Елена
    13 мая 2025
    Чикаго покоряет с первого взгляда
    Оксана - превосходный экскурсовод! Нам все понравилось. Сразу видно, что человек любит Чикаго и свою профессию. В ходе экскурсии Оксана
    читать дальше

    приводила много интересных фактов из истории города и показывала уникальные места. Все основное, что мы хотели узнать в первый свой визит в Чикаго, мы узнали. И благодаря Оксане тоже влюбились в этот город!

  • В
    Виталий
    13 мая 2025
    Чикаго - родина небоскрёбов
    Замечательная прогулка от человека влюбленного в Чикаго)
    Замечательная прогулка от человека влюбленного в Чикаго)
  • М
    Марина
    24 апреля 2025
    Чикаго - родина небоскрёбов
    Роман очень увлекательно рассказывает! Трем поколениям нашей семьи было интересно слушать, а это о многом говорит! Спасибо большое!
  • В
    Вадим
    19 апреля 2025
    Чикаго - родина небоскрёбов
    Хочется поблагодарить Романа за замечательную экскурсию по Чикаго! Мы отлично провели время — было интересно, познавательно и при этом легко.
    читать дальше

    Роман очень глубоко знает город, умеет рассказывать живо и увлекательно, а также с юмором. Он смог учесть наши интересы, ответил на все вопросы и показал не только знаковые места, но и уютные уголки, которые мы бы точно не нашли сами. Благодаря Роману Чикаго раскрылся для нас с новой стороны — теплой, живой и запоминающейся. Рекомендуем от всей души!

    Хочется поблагодарить Романа за замечательную экскурсию по Чикаго! Мы отлично провели время — было интересно, познавательно и при этом легко. Роман очень глубоко знает город, умеет рассказывать живо и увлекательно, а также с юмором. Он смог учесть наши интересы, ответил на все вопросы и показал не только знаковые места, но и уютные уголки, которые мы бы точно не нашли сами. Благодаря Роману Чикаго раскрылся для нас с новой стороны — теплой, живой и запоминающейся. Рекомендуем от всей души!
  • Д
    Дмитрий
    25 ноября 2024
    Чикаго - родина небоскрёбов
    Все было интересно и не пресно!
  • И
    Игорь
    13 ноября 2024
    Чикаго покоряет с первого взгляда
    Оксана отличный экскурсовод и рассказчик; смогла окамодировать все наши просьбы и пожелания; пунктуальный человек, безопасный водитель и интересный собеседник. Рекомендую всем её и её маршрут по Чикаго!
  • Л
    Лариса
    8 октября 2024
    Чикаго - родина небоскрёбов
    Очень рекомендуем тур с Романом. Интересно и познавательно. Роман очень много знает о городе, его истории, и вообще о США!! Просто класс!!!

