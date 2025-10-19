Индивидуальная
до 4 чел.
Чикаго покоряет с первого взгляда
Погрузитесь в историю Чикаго, от первых резиденций до современных небоскрёбов. Узнайте о гангстерах и местных легендах, наслаждаясь видами города
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Чикаго
Погрузитесь в историю Чикаго, узнав о его знаковых местах и людях, которые сделали его уникальным. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайны города
Начало: У отеля «Интерконтиненталь»
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чикаго - родина небоскребов
Погрузитесь в атмосферу Чикаго, где небоскребы соседствуют с историей мафии и уникальной культурой. Откройте для себя город, который вас удивит
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$240 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRoman19 октября 2025Роман отличный гид и рассказчик. Знает множество интересных фактов и историй о Чикаго и его обитателях. Экскурсия получилась очень живой, захватывающей. Ночной Чикаго прекрасен, хочется вернуться и еще раз пройти, но уже днем.
- ДДмитрий18 октября 2025Спасибо Роману за классное время для нас! За десертом вернулись на следующий день 👍👍👍
- ВВиталий7 октября 2025Нам очень повезло в Чикаго с гидом. Роман очень интересно рассказывал про город, про страну. Отличный гид!!! Всем рекомендую, не пожалеете!!!
- NNatalia16 сентября 2025Нам очень понравилась экскурсия с Оксаной. Узнали много нового об истории города, посетили красивые места и хорошо поговорили. Оксана очень
- ЖЖанара22 августа 2025Отличная экскурсия, гид очень понравилась, дружелюбная, много интересной информации о городе! Чикаго прекрасен!
- ААлександра19 августа 2025Остались довольны экскурсией по Чикаго. Оксана- грамотный экскурсовод, хорошо спланировала маршрут, прекрасно рассказывала об истории города. Очень хорошо, что мы
- ААкмаль18 августа 2025Очень поздно пишу отзыв, но все же прогулка с Романом по Чикаго была очень интересная. Мы гуляли в ноябре месяце.
- ААлексей15 августа 2025Роман провел замечательную экскурсию! Всем членам нашей семьи понравилась содержание и подача информации. Остались только хорошие впечатления от Чикаго! Спасибо большое Роману!! Рекомендую всем.
- ОООО22 июля 2025Спасибо Роману, за отличную экскурсию по Чикаго! Туристы в восторге!
- ААндрей21 июля 2025Роман - это целая книга с интересными историями о Чикаго, об архитектуре и жителях города.
Кроме того, Роман - байкер, что
- ЖЖосселина1 июля 2025Отличная экскурсия по Чикаго с Оксаной!
Хотим поблагодарить Оксану за замечательную экскурсию по Чикаго! Мы успели посмотреть все основные достопримечательности, обзорные
- ЕЕкатерина6 июня 2025Очень интересный тур с авторской программой. Роман расскажет вам историю Чикаго и покажет места, которые до сих пор сохранили атмосферу Чикаго 1920-1930 гг.
- PPavel18 мая 2025Очень понравилась прогулка с Романом по Чикаго и его увлеченные рассказы про историю зданий! 100% будем рекомендовать всем друзьям. Вообще, город воспринимается по другому, когда о нем рассказывает человек, живущий тут 33 года.
- ЕЕлена13 мая 2025Оксана - превосходный экскурсовод! Нам все понравилось. Сразу видно, что человек любит Чикаго и свою профессию. В ходе экскурсии Оксана
- ВВиталий13 мая 2025Замечательная прогулка от человека влюбленного в Чикаго)
- ММарина24 апреля 2025Роман очень увлекательно рассказывает! Трем поколениям нашей семьи было интересно слушать, а это о многом говорит! Спасибо большое!
- ВВадим19 апреля 2025Хочется поблагодарить Романа за замечательную экскурсию по Чикаго! Мы отлично провели время — было интересно, познавательно и при этом легко.
- ДДмитрий25 ноября 2024Все было интересно и не пресно!
- ИИгорь13 ноября 2024Оксана отличный экскурсовод и рассказчик; смогла окамодировать все наши просьбы и пожелания; пунктуальный человек, безопасный водитель и интересный собеседник. Рекомендую всем её и её маршрут по Чикаго!
- ЛЛариса8 октября 2024Очень рекомендуем тур с Романом. Интересно и познавательно. Роман очень много знает о городе, его истории, и вообще о США!! Просто класс!!!
