Индивидуальная
до 4 чел.
Чикаго покоряет с первого взгляда
Погрузитесь в историю Чикаго, от первых резиденций до современных небоскрёбов. Узнайте о гангстерах и местных легендах, наслаждаясь видами города
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Чикаго
Погрузитесь в историю Чикаго, узнав о его знаковых местах и людях, которые сделали его уникальным. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайны города
Начало: У отеля «Интерконтиненталь»
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чикаго - родина небоскребов
Погрузитесь в атмосферу Чикаго, где небоскребы соседствуют с историей мафии и уникальной культурой. Откройте для себя город, который вас удивит
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$240 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia16 сентября 2025Нам очень понравилась экскурсия с Оксаной. Узнали много нового об истории города, посетили красивые места и хорошо поговорили. Оксана очень
- ААнна28 августа 2025Прекрасная экскурсия, чудесный гид, столько впечатлений. Маршрут продуман, вы то идете по оживленной улице, то попадаете в лобби великолепного отеля
- ЖЖанара22 августа 2025Отличная экскурсия, гид очень понравилась, дружелюбная, много интересной информации о городе! Чикаго прекрасен!
- ААлександра19 августа 2025Остались довольны экскурсией по Чикаго. Оксана- грамотный экскурсовод, хорошо спланировала маршрут, прекрасно рассказывала об истории города. Очень хорошо, что мы
- ЖЖосселина1 июля 2025Отличная экскурсия по Чикаго с Оксаной!
Хотим поблагодарить Оксану за замечательную экскурсию по Чикаго! Мы успели посмотреть все основные достопримечательности, обзорные
- ЕЕлена18 июня 2025Экскурсия понравилась. Оксана прекрасно владеет материалом. Заглянули в несколько зданий. Услышали интересные истории из жизни города. Очень поразил подземный Чикаго.
- ЛЛенар28 мая 2025Мы здорово провели время! Очень интересно и душевно. Большое спасибо. Однозначно рекомендую!!!
- ЕЕлена13 мая 2025Оксана - превосходный экскурсовод! Нам все понравилось. Сразу видно, что человек любит Чикаго и свою профессию. В ходе экскурсии Оксана
- ИИгорь13 ноября 2024Оксана отличный экскурсовод и рассказчик; смогла окамодировать все наши просьбы и пожелания; пунктуальный человек, безопасный водитель и интересный собеседник. Рекомендую всем её и её маршрут по Чикаго!
- EElena12 июля 2024Оксана связалась с нами заблаговременно. Направила перечень интересных место помимо экскурсии, развернуто ответила на все мои вопросы, связанные с поездкой
- ААлёна15 июня 2024Счастлива, что выбрала Оксану как гида. Я тоже гид, в Бостоне, и понимаю все особенности и нюансы нашей работы. Оксана
- ААркадий23 мая 2024Отличная экскурсия! Всё организовано, как по нотам. Хотите получить удовольствие от знакомства с Чикаго? Заказывайте и, уверен, не пожалеете. Очень
- ААлександр17 июля 2023Очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Оксаной по центру Чикаго! Приятно было видеть заинтересованность Оксаны своим делом, ее знания по архитектуре, истории, значимым людям. Получилось проникнуться к Чикаго особенной симпатией. Спасибо, Оксана!
- AARKADIY7 июня 2023Отличный гид. Рекомендую.
- ИИнга15 мая 2023Всем рекомендую Оксану!
Отличный гид и прекрасный, обаятельный компаньон! Если Вас никто не ждёт в Чикаго, доверьтесь Оксане!
Все ее рекомендации великолепны!
- ССергей29 апреля 2023Все прошло отлично. 4 часа пролетели очень быстро и незаметно. Оксана очень интересно рассказывала, показывая старые фото для наглядности. Не
- ММарина17 апреля 2023Ольга приятная и лёгкая в общении. Учла все наши пожелания и была не равнодушна к нашему всему отпуску в Чикаго
- ММарина27 сентября 2022Первый вечер нашего знакомства с Чикаго провели с Оксаной. Остались очень довольны первым впечатлением и от города, и от гида.
- ВВиктория25 февраля 2022Ничто так не обогащает впечатления от посещения нового места как общение с увлечённым и эрудированным экскурсоводам. Мы обратились к Оксане
- ААнастасия12 января 2022Потрясающе!! Очень увлекательно! Советую всем
