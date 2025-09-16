Мои заказы

Букингемский фонтан – экскурсии в Чикаго

Найдено 3 экскурсии в категории «Букингемский фонтан» в Чикаго на русском языке, цены от $240. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Чикаго покоряет с первого взгляда
На машине
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чикаго покоряет с первого взгляда
Погрузитесь в историю Чикаго, от первых резиденций до современных небоскрёбов. Узнайте о гангстерах и местных легендах, наслаждаясь видами города
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Чикаго
Пешая
3 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Чикаго
Погрузитесь в историю Чикаго, узнав о его знаковых местах и людях, которые сделали его уникальным. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайны города
Начало: У отеля «Интерконтиненталь»
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
$250 за всё до 4 чел.
Чикаго - родина небоскрёбов
Пешая
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чикаго - родина небоскребов
Погрузитесь в атмосферу Чикаго, где небоскребы соседствуют с историей мафии и уникальной культурой. Откройте для себя город, который вас удивит
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$240 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    16 сентября 2025
    Чикаго покоряет с первого взгляда
    Нам очень понравилась экскурсия с Оксаной. Узнали много нового об истории города, посетили красивые места и хорошо поговорили. Оксана очень
    читать дальше

    интересный рассказчик, экскурсия началась и закончилась вовремя. Очень удобно, что экскурсия проходила на автомобиле, что помогло посмотреть на город со всех сторон и посетить куда больше мест, чем на пешей прогулке.

  • А
    Анна
    28 августа 2025
    Добро пожаловать в Чикаго
    Прекрасная экскурсия, чудесный гид, столько впечатлений. Маршрут продуман, вы то идете по оживленной улице, то попадаете в лобби великолепного отеля
    читать дальше

    или офисного здания, которое хранит удивительные шедевры периода конца 19 - начала 20 века. Сам Чикаго очень понравился. Оксане огромное спасибо, что подсветила то, что сами бы навряд ли увидели.

  • Ж
    Жанара
    22 августа 2025
    Чикаго покоряет с первого взгляда
    Отличная экскурсия, гид очень понравилась, дружелюбная, много интересной информации о городе! Чикаго прекрасен!
  • А
    Александра
    19 августа 2025
    Чикаго покоряет с первого взгляда
    Остались довольны экскурсией по Чикаго. Оксана- грамотный экскурсовод, хорошо спланировала маршрут, прекрасно рассказывала об истории города. Очень хорошо, что мы
    читать дальше

    выбрали тур на машине, потому что, за три часа мы смогли побывать в таких местах, в которые вряд ли смогли бы попасть на пешей экскурсии. Спасибо большое, Оксана! Рекомендуем эту экскурсию!

  • Ж
    Жосселина
    1 июля 2025
    Чикаго покоряет с первого взгляда
    Отличная экскурсия по Чикаго с Оксаной!

    Хотим поблагодарить Оксану за замечательную экскурсию по Чикаго! Мы успели посмотреть все основные достопримечательности, обзорные
    читать дальше

    площадки и самые интересные места — маршрут был очень хорошо продуман и насыщенный, без спешки и суеты.

    Оксана — невероятно интересный рассказчик. Она делится историей города с такой любовью и трепетом, что невозможно не влюбиться в Чикаго вместе с ней. Нам очень понравилось, как она увлечённо и доступно рассказывает даже самые сложные детали истории и архитектуры.

    Отдельно хочется отметить её пунктуальность и комфорт. Экскурсия проходила на очень удобном и чистом автомобиле, благодаря чему перемещения по городу были максимально приятными.

    В итоге мы не только отлично провели время и узнали много нового, но и увезли с собой кучу классных фотографий и эмоций. Даже не заметили как пролетело время! Спасибо большое, Оксана! Мы остались очень довольны и смело рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Чикаго.

    Отличная экскурсия по Чикаго с Оксаной!
  • Е
    Елена
    18 июня 2025
    Добро пожаловать в Чикаго
    Экскурсия понравилась. Оксана прекрасно владеет материалом. Заглянули в несколько зданий. Услышали интересные истории из жизни города. Очень поразил подземный Чикаго.
  • Л
    Ленар
    28 мая 2025
    Добро пожаловать в Чикаго
    Мы здорово провели время! Очень интересно и душевно. Большое спасибо. Однозначно рекомендую!!!
  • Е
    Елена
    13 мая 2025
    Чикаго покоряет с первого взгляда
    Оксана - превосходный экскурсовод! Нам все понравилось. Сразу видно, что человек любит Чикаго и свою профессию. В ходе экскурсии Оксана
    читать дальше

    приводила много интересных фактов из истории города и показывала уникальные места. Все основное, что мы хотели узнать в первый свой визит в Чикаго, мы узнали. И благодаря Оксане тоже влюбились в этот город!

  • И
    Игорь
    13 ноября 2024
    Чикаго покоряет с первого взгляда
    Оксана отличный экскурсовод и рассказчик; смогла окамодировать все наши просьбы и пожелания; пунктуальный человек, безопасный водитель и интересный собеседник. Рекомендую всем её и её маршрут по Чикаго!
  • E
    Elena
    12 июля 2024
    Добро пожаловать в Чикаго
    Оксана связалась с нами заблаговременно. Направила перечень интересных место помимо экскурсии, развернуто ответила на все мои вопросы, связанные с поездкой
    читать дальше

    в Чикаго.

    Помимо интересного рассказа у Оксаны есть раздаточный материал, дополняющий повествование.
    Плюсом к прогулке были еще и фото, которые гид делала на наш телефон достаточно красиво и старательно. Очень приятный и интересный человек. Отсутсвует политическая повестка, что невероятно приятно. Без нее мы бы точно не увидели и не узнали столько деталей про город. После прогулки с Оксаной наши воспоминания о Чикаго будут намного ярче.

  • А
    Алёна
    15 июня 2024
    Добро пожаловать в Чикаго
    Счастлива, что выбрала Оксану как гида. Я тоже гид, в Бостоне, и понимаю все особенности и нюансы нашей работы. Оксана
    читать дальше

    превзошла мои ожидания! За полдня, проведенные вместе с нами, она смогла передать уникальный дух города, помогла сориентироваться для следующих прогулок. Мы обязательно приедем в Чикаго ещё раз, спасибо, Оксана!

    Счастлива, что выбрала Оксану как гида. Я тоже гид, в Бостоне, и понимаю все особенности и нюансы нашей работы. Оксана
  • А
    Аркадий
    23 мая 2024
    Добро пожаловать в Чикаго
    Отличная экскурсия! Всё организовано, как по нотам. Хотите получить удовольствие от знакомства с Чикаго? Заказывайте и, уверен, не пожалеете. Очень
    читать дальше

    благодарны Оксане за прекрасный рассказ! Отдельное спасибо за то, что пошла нам на встречу и заехала за нами, и вернула после экскурсии.
    Настоятельно рекомендуем!

  • А
    Александр
    17 июля 2023
    Добро пожаловать в Чикаго
    Очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Оксаной по центру Чикаго! Приятно было видеть заинтересованность Оксаны своим делом, ее знания по архитектуре, истории, значимым людям. Получилось проникнуться к Чикаго особенной симпатией. Спасибо, Оксана!
  • A
    ARKADIY
    7 июня 2023
    Добро пожаловать в Чикаго
    Отличный гид. Рекомендую.
  • И
    Инга
    15 мая 2023
    Добро пожаловать в Чикаго
    Всем рекомендую Оксану!
    Отличный гид и прекрасный, обаятельный компаньон! Если Вас никто не ждёт в Чикаго, доверьтесь Оксане!
    Все ее рекомендации великолепны!
    читать дальше

    Очень внимательно относится ко всем вопросам. Ответы на все вопросы💯
    Сразу после подтверждения гид выходит на связь, общается очень доброжелательно и содержательно.
    А какой она фотограф! Уедете с прекрасными впечатлениями и роскошной фотосессией влюбленными в Чикаго

  • С
    Сергей
    29 апреля 2023
    Добро пожаловать в Чикаго
    Все прошло отлично. 4 часа пролетели очень быстро и незаметно. Оксана очень интересно рассказывала, показывая старые фото для наглядности. Не
    читать дальше

    мы, не она совсем не смотрели на время. Во время экскурсии Оксана настолько же профессионально и пофотографировала нас. Чудесные эмоции, фотографии, и даже ценные рекомендации: куда сходить самостоятельно, где и что покушать в Чикаго, подарила нам Оксана. Приятная и легкая прогулка получилась. Мы влюбились в Чикаго! Всем рекомендуем Оксану!

    Все прошло отлично. 4 часа пролетели очень быстро и незаметно. Оксана очень интересно рассказывала, показывая старые фото для наглядности. Не
  • М
    Марина
    17 апреля 2023
    Добро пожаловать в Чикаго
    Ольга приятная и лёгкая в общении. Учла все наши пожелания и была не равнодушна к нашему всему отпуску в Чикаго
    читать дальше

    и давала правильные рекомендации по досугу и ресторанам в Чикаго. Мы благодарны за полученные прекрасные впечатления от экскурсии,с Ольгой мы увидели город с лучшей стороны!

    Ольга приятная и лёгкая в общении. Учла все наши пожелания и была не равнодушна к нашему всему отпуску в Чикаго
  • М
    Марина
    27 сентября 2022
    Добро пожаловать в Чикаго
    Первый вечер нашего знакомства с Чикаго провели с Оксаной. Остались очень довольны первым впечатлением и от города, и от гида.
    читать дальше

    Оксана- очень обаятельный человек, и,к тому же, грамотный гид, влюблённый в свой город. Было очень приятно вместе с ней обследовать этот удивительный город, и слушать удивительные рассказы о его истории и сегодняшнем дне!

  • В
    Виктория
    25 февраля 2022
    Добро пожаловать в Чикаго
    Ничто так не обогащает впечатления от посещения нового места как общение с увлечённым и эрудированным экскурсоводам. Мы обратились к Оксане
    читать дальше

    и очень рекомендуем ее для прогулок по Чикаго. Оксана встретила нас в аэропорту и гибко подстроилась под наши детские нужды и капризы погоды, провела нас по самым значимым местам, а когда началась метель, экскурсия продолжилась на машине. Напоследок она составила список и ориентиры тех мест, куда нам хотелось или куда мы не дошли по причине погодных условий. Она оставалась с нами на связи все дни нашего пребывания в Чикаго. С ней было интересно и легко!

  • А
    Анастасия
    12 января 2022
    Добро пожаловать в Чикаго
    Потрясающе!! Очень увлекательно! Советую всем

