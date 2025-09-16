читать дальше

площадки и самые интересные места — маршрут был очень хорошо продуман и насыщенный, без спешки и суеты.



Оксана — невероятно интересный рассказчик. Она делится историей города с такой любовью и трепетом, что невозможно не влюбиться в Чикаго вместе с ней. Нам очень понравилось, как она увлечённо и доступно рассказывает даже самые сложные детали истории и архитектуры.



Отдельно хочется отметить её пунктуальность и комфорт. Экскурсия проходила на очень удобном и чистом автомобиле, благодаря чему перемещения по городу были максимально приятными.



В итоге мы не только отлично провели время и узнали много нового, но и увезли с собой кучу классных фотографий и эмоций. Даже не заметили как пролетело время! Спасибо большое, Оксана! Мы остались очень довольны и смело рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Чикаго.