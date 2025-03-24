Билеты
Чикагский институт искусств
Откройте для себя богатейшую коллекцию мирового искусства в Чикаго. Вас ждут древние артефакты и шедевры импрессионистов
Начало: У Института искусств
«Аудиоэкскурсия начнётся на 1-м этаже с изучения экспонатов разных культур — Китая, Японии, Индии и Африки»
Сегодня в 11:00
26 мар в 11:00
$72 за билет
Аудиогид
Музей науки и промышленности в Чикаго: билет и аудиоэкскурсия
Войти в торнадо, прокатиться на футуристическом поезде и узнать секреты наследственности
Начало: У Музея науки и промышленности
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$50 за человека
Билеты
Музей Филда: билет и аудиоэкскурсия
Путешествие в мир истории и науки ждёт вас в Музее Филда. Исследуйте экспозиции с аудиогидом, наслаждаясь свободой передвижения и познания
Начало: У музея Филда
«Как проходит экскурсия с аудиогидом»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$58 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Чикаго в категории «Аудиогиды»
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