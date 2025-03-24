Найдено 3 экскурсии в категории « Аудиогиды » в Чикаго на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности 3 часа Билеты Чикагский институт искусств Откройте для себя богатейшую коллекцию мирового искусства в Чикаго. Вас ждут древние артефакты и шедевры импрессионистов Начало: У Института искусств «Аудиоэкскурсия начнётся на 1-м этаже с изучения экспонатов разных культур — Китая, Японии, Индии и Африки» $72 за билет На поезде 1.5 часа Аудиогид Музей науки и промышленности в Чикаго: билет и аудиоэкскурсия Войти в торнадо, прокатиться на футуристическом поезде и узнать секреты наследственности Начало: У Музея науки и промышленности «Как проходит экскурсия с аудиогидом» $50 за человека 3 часа Билеты Музей Филда: билет и аудиоэкскурсия Путешествие в мир истории и науки ждёт вас в Музее Филда. Исследуйте экспозиции с аудиогидом, наслаждаясь свободой передвижения и познания Начало: У музея Филда «Как проходит экскурсия с аудиогидом» $58 за билет Другие экскурсии Чикаго

Ответы на вопросы от путешественников по Чикаго в категории «Аудиогиды»

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