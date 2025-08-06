Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Чикаго на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 3 часа Билеты Чикагский институт искусств Откройте для себя богатейшую коллекцию мирового искусства в Чикаго. Вас ждут древние артефакты и шедевры импрессионистов Начало: У Института искусств Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 $72 за билет 3 часа Билеты Музей Филда: билет и аудиоэкскурсия Погрузитесь в историю Земли в Музее Филда. Вас ждут динозавры, мумии и аудиогид, который проведёт по самым интересным экспонатам Начало: У музея Филда Расписание: ежедневно в 10:00 $58 за билет На поезде 1.5 часа Аудиогид Музей науки и промышленности: аудиоэкскурсия Путешествие в мир науки и техники в Чикаго: от поезда Pioneer Zephyr до выставки «You!». Включён входной билет в музей Начало: У Музея науки и промышленности $50 за человека Другие экскурсии Чикаго

Ответы на вопросы от путешественников по Чикаго в категории «Групповые»

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