Билеты
Чикагский институт искусств
Откройте для себя богатейшую коллекцию мирового искусства в Чикаго. Вас ждут древние артефакты и шедевры импрессионистов
Начало: У Института искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
$72 за билет
Билеты
Музей Филда: билет и аудиоэкскурсия
Погрузитесь в историю Земли в Музее Филда. Вас ждут динозавры, мумии и аудиогид, который проведёт по самым интересным экспонатам
Начало: У музея Филда
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$58 за билет
Аудиогид
Музей науки и промышленности: аудиоэкскурсия
Путешествие в мир науки и техники в Чикаго: от поезда Pioneer Zephyr до выставки «You!». Включён входной билет в музей
Начало: У Музея науки и промышленности
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$50 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Чикаго в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чикаго
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Чикаго
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Чикаго в августе 2025
Сейчас в Чикаго в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 72.
Забронируйте групповые экскурсии в Чикаго из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Чикаго по низким ценам в 2025. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь