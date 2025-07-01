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Увидеть самое главное в Чикаго

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Чикаго на русском языке, цены от $240. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Чикаго - родина небоскрёбов
Пешая
3 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Чикаго - родина небоскребов
Погрузитесь в атмосферу Чикаго, где небоскребы соседствуют с историей мафии и уникальной культурой. Откройте для себя город, который вас удивит
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$240 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Чикаго
Пешая
3 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Чикаго
Погрузитесь в историю Чикаго, узнав о его знаковых местах и людях, которые сделали его уникальным. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайны города
Начало: У отеля «Интерконтиненталь»
Сегодня в 21:00
6 авг в 10:00
$250 за всё до 4 чел.
Чикаго покоряет с первого взгляда
На машине
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Чикаго покоряет с первого взгляда
Погрузитесь в историю Чикаго, от первых резиденций до современных небоскрёбов. Узнайте о гангстерах и местных легендах, наслаждаясь видами города
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
$350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жосселина
    1 июля 2025
    Чикаго покоряет с первого взгляда
    Отличная экскурсия по Чикаго с Оксаной!

    Хотим поблагодарить Оксану за замечательную экскурсию по Чикаго! Мы успели посмотреть все основные достопримечательности, обзорные
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    площадки и самые интересные места — маршрут был очень хорошо продуман и насыщенный, без спешки и суеты.

    Оксана — невероятно интересный рассказчик. Она делится историей города с такой любовью и трепетом, что невозможно не влюбиться в Чикаго вместе с ней. Нам очень понравилось, как она увлечённо и доступно рассказывает даже самые сложные детали истории и архитектуры.

    Отдельно хочется отметить её пунктуальность и комфорт. Экскурсия проходила на очень удобном и чистом автомобиле, благодаря чему перемещения по городу были максимально приятными.

    В итоге мы не только отлично провели время и узнали много нового, но и увезли с собой кучу классных фотографий и эмоций. Даже не заметили как пролетело время! Спасибо большое, Оксана! Мы остались очень довольны и смело рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Чикаго.

    Отличная экскурсия по Чикаго с Оксаной!Отличная экскурсия по Чикаго с Оксаной!
  • Е
    Елена
    13 мая 2025
    Чикаго покоряет с первого взгляда
    Оксана - превосходный экскурсовод! Нам все понравилось. Сразу видно, что человек любит Чикаго и свою профессию. В ходе экскурсии Оксана
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    приводила много интересных фактов из истории города и показывала уникальные места. Все основное, что мы хотели узнать в первый свой визит в Чикаго, мы узнали. И благодаря Оксане тоже влюбились в этот город!

  • И
    Игорь
    13 ноября 2024
    Чикаго покоряет с первого взгляда
    Оксана отличный экскурсовод и рассказчик; смогла окамодировать все наши просьбы и пожелания; пунктуальный человек, безопасный водитель и интересный собеседник. Рекомендую всем её и её маршрут по Чикаго!

Ответы на вопросы от путешественников по Чикаго в категории «Самое главное»

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Сколько стоит экскурсия по Чикаго в августе 2025
Сейчас в Чикаго в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 350. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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