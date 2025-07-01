Индивидуальная
до 6 чел.
Чикаго - родина небоскребов
Погрузитесь в атмосферу Чикаго, где небоскребы соседствуют с историей мафии и уникальной культурой. Откройте для себя город, который вас удивит
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Чикаго
Погрузитесь в историю Чикаго, узнав о его знаковых местах и людях, которые сделали его уникальным. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайны города
Начало: У отеля «Интерконтиненталь»
Сегодня в 21:00
6 авг в 10:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чикаго покоряет с первого взгляда
Погрузитесь в историю Чикаго, от первых резиденций до современных небоскрёбов. Узнайте о гангстерах и местных легендах, наслаждаясь видами города
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
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Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖосселина1 июля 2025Отличная экскурсия по Чикаго с Оксаной!
Хотим поблагодарить Оксану за замечательную экскурсию по Чикаго! Мы успели посмотреть все основные достопримечательности, обзорные
- ЕЕлена13 мая 2025Оксана - превосходный экскурсовод! Нам все понравилось. Сразу видно, что человек любит Чикаго и свою профессию. В ходе экскурсии Оксана
- ИИгорь13 ноября 2024Оксана отличный экскурсовод и рассказчик; смогла окамодировать все наши просьбы и пожелания; пунктуальный человек, безопасный водитель и интересный собеседник. Рекомендую всем её и её маршрут по Чикаго!
Ответы на вопросы от путешественников по Чикаго в категории «Самое главное»
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