Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Чикаго
Погрузитесь в историю Чикаго, узнав о его знаковых местах и людях, которые сделали его уникальным. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайны города
Начало: У отеля «Интерконтиненталь»
«Вы исследуете визитные карточки Чикаго: Великолепную милю и водонапорную башню, морской пирс и колесо обозрения, Гранд парк и Букингемский фонтан»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Чикаго
Увидеть Миллениум-парк и морской пирс - и понять, как устроен город сегодня
«Мы проедем по главным точкам города: Миллениум-парк, морской пирс, набережная озера Мичиган, улица Магнифисент-Майл и другим»
2 мая в 10:00
3 мая в 10:00
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Чикаго по винодельням штата Мичиган
Путешествие из Чикаго по винодельням Мичигана - это шанс познакомиться с уникальными сортами вин и насладиться атмосферой местных хозяйств
«Остановимся в парке округа Вест-Сайд и посетим смотровые площадки озера Мичиган»
2 мая в 08:00
3 мая в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга22 февраля 2026Я была проездом на день в Чикаго и взяла обзорную экскурсию с Оксаной на 3 часа. Оксана показала мне самые
- ААнна28 августа 2025Прекрасная экскурсия, чудесный гид, столько впечатлений. Маршрут продуман, вы то идете по оживленной улице, то попадаете в лобби великолепного отеля
- ЕЕлена18 июня 2025Экскурсия понравилась. Оксана прекрасно владеет материалом. Заглянули в несколько зданий. Услышали интересные истории из жизни города. Очень поразил подземный Чикаго.
- ЛЛенар28 мая 2025Мы здорово провели время! Очень интересно и душевно. Большое спасибо. Однозначно рекомендую!!!
- EElena12 июля 2024Оксана связалась с нами заблаговременно. Направила перечень интересных место помимо экскурсии, развернуто ответила на все мои вопросы, связанные с поездкой
- ААлёна15 июня 2024Счастлива, что выбрала Оксану как гида. Я тоже гид, в Бостоне, и понимаю все особенности и нюансы нашей работы. Оксана
- ААркадий23 мая 2024Отличная экскурсия! Всё организовано, как по нотам. Хотите получить удовольствие от знакомства с Чикаго? Заказывайте и, уверен, не пожалеете. Очень
- ААлександр17 июля 2023Очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Оксаной по центру Чикаго! Приятно было видеть заинтересованность Оксаны своим делом, ее знания по архитектуре, истории, значимым людям. Получилось проникнуться к Чикаго особенной симпатией. Спасибо, Оксана!
- AARKADIY7 июня 2023Отличный гид. Рекомендую.
- ИИнга15 мая 2023Всем рекомендую Оксану!
Отличный гид и прекрасный, обаятельный компаньон! Если Вас никто не ждёт в Чикаго, доверьтесь Оксане!
Все ее рекомендации великолепны!
Экскурсии на русском языке в Чикаго (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Парки», 30 ⭐ отзывов, цены от $280. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь