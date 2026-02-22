Экскурсии по паркам Чикаго

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Чикаго на русском языке, цены от $280. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Добро пожаловать в Чикаго
Пешая
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Чикаго
Погрузитесь в историю Чикаго, узнав о его знаковых местах и людях, которые сделали его уникальным. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайны города
Начало: У отеля «Интерконтиненталь»
«Вы исследуете визитные карточки Чикаго: Великолепную милю и водонапорную башню, морской пирс и колесо обозрения, Гранд парк и Букингемский фонтан»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
$280 за всё до 4 чел.
Знакомство с Чикаго
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Чикаго
Увидеть Миллениум-парк и морской пирс - и понять, как устроен город сегодня
«Мы проедем по главным точкам города: Миллениум-парк, морской пирс, набережная озера Мичиган, улица Магнифисент-Майл и другим»
2 мая в 10:00
3 мая в 10:00
$350 за всё до 6 чел.
Из Чикаго по винодельням штата Мичиган
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Чикаго по винодельням штата Мичиган
Путешествие из Чикаго по винодельням Мичигана - это шанс познакомиться с уникальными сортами вин и насладиться атмосферой местных хозяйств
«Остановимся в парке округа Вест-Сайд и посетим смотровые площадки озера Мичиган»
2 мая в 08:00
3 мая в 08:00
$550 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    22 февраля 2026
    Добро пожаловать в Чикаго
    Я была проездом на день в Чикаго и взяла обзорную экскурсию с Оксаной на 3 часа. Оксана показала мне самые
    знаменитые здания Чикаго, увлекательно рассказала про их историю, про историю самого города от его истоков и до наших дней. Маршрут построен очень эффективно и доступно для любого возраста и уровня. Оксана прекрасный рассказчик и историк с глубокими знаниями и интересной подачей. Она так же дала много рекомендаций и советов что посетить после экскурсии. С удовольствием обращусь к ней, если приеду снова!

  • А
    Анна
    28 августа 2025
    Добро пожаловать в Чикаго
    Прекрасная экскурсия, чудесный гид, столько впечатлений. Маршрут продуман, вы то идете по оживленной улице, то попадаете в лобби великолепного отеля
    или офисного здания, которое хранит удивительные шедевры периода конца 19 - начала 20 века. Сам Чикаго очень понравился. Оксане огромное спасибо, что подсветила то, что сами бы навряд ли увидели.

  • Е
    Елена
    18 июня 2025
    Добро пожаловать в Чикаго
    Экскурсия понравилась. Оксана прекрасно владеет материалом. Заглянули в несколько зданий. Услышали интересные истории из жизни города. Очень поразил подземный Чикаго.
  • Л
    Ленар
    28 мая 2025
    Добро пожаловать в Чикаго
    Мы здорово провели время! Очень интересно и душевно. Большое спасибо. Однозначно рекомендую!!!
  • E
    Elena
    12 июля 2024
    Добро пожаловать в Чикаго
    Оксана связалась с нами заблаговременно. Направила перечень интересных место помимо экскурсии, развернуто ответила на все мои вопросы, связанные с поездкой
    в Чикаго.

    Помимо интересного рассказа у Оксаны есть раздаточный материал, дополняющий повествование.
    Плюсом к прогулке были еще и фото, которые гид делала на наш телефон достаточно красиво и старательно. Очень приятный и интересный человек. Отсутсвует политическая повестка, что невероятно приятно. Без нее мы бы точно не увидели и не узнали столько деталей про город. После прогулки с Оксаной наши воспоминания о Чикаго будут намного ярче.

  • А
    Алёна
    15 июня 2024
    Добро пожаловать в Чикаго
    Счастлива, что выбрала Оксану как гида. Я тоже гид, в Бостоне, и понимаю все особенности и нюансы нашей работы. Оксана
    превзошла мои ожидания! За полдня, проведенные вместе с нами, она смогла передать уникальный дух города, помогла сориентироваться для следующих прогулок. Мы обязательно приедем в Чикаго ещё раз, спасибо, Оксана!

    Счастлива, что выбрала Оксану как гида. Я тоже гид, в Бостоне, и понимаю все особенности и
  • А
    Аркадий
    23 мая 2024
    Добро пожаловать в Чикаго
    Отличная экскурсия! Всё организовано, как по нотам. Хотите получить удовольствие от знакомства с Чикаго? Заказывайте и, уверен, не пожалеете. Очень
    благодарны Оксане за прекрасный рассказ! Отдельное спасибо за то, что пошла нам на встречу и заехала за нами, и вернула после экскурсии.
    Настоятельно рекомендуем!

  • А
    Александр
    17 июля 2023
    Добро пожаловать в Чикаго
    Очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Оксаной по центру Чикаго! Приятно было видеть заинтересованность Оксаны своим делом, ее знания по архитектуре, истории, значимым людям. Получилось проникнуться к Чикаго особенной симпатией. Спасибо, Оксана!
  • A
    ARKADIY
    7 июня 2023
    Добро пожаловать в Чикаго
    Отличный гид. Рекомендую.
  • И
    Инга
    15 мая 2023
    Добро пожаловать в Чикаго
    Всем рекомендую Оксану!
    Отличный гид и прекрасный, обаятельный компаньон! Если Вас никто не ждёт в Чикаго, доверьтесь Оксане!
    Все ее рекомендации великолепны!
    Очень внимательно относится ко всем вопросам. Ответы на все вопросы💯
    Сразу после подтверждения гид выходит на связь, общается очень доброжелательно и содержательно.
    А какой она фотограф! Уедете с прекрасными впечатлениями и роскошной фотосессией влюбленными в Чикаго

Ответы на вопросы от путешественников по Чикаго в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чикаго
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Добро пожаловать в Чикаго;
  2. Знакомство с Чикаго;
  3. Из Чикаго по винодельням штата Мичиган.
Какие места ещё посмотреть в Чикаго
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Миллениум-парк;
  2. Самое главное;
  3. Военно-морской пирс;
  4. Грант-парк;
  5. Музейный кампус Чикаго;
  6. Павильон Джея Прицкера;
  7. Чикагская водонапорная башня;
  8. Великолепная миля;
  9. Клауд-Гейт;
  10. Букингемский фонтан.
Сколько стоит экскурсия по Чикаго в апреле 2026
Сейчас в Чикаго в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 550. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Чикаго (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Парки», 30 ⭐ отзывов, цены от $280. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь