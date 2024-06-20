Индивидуальная
3.5 часа
Добро пожаловать в Чикаго
Узнать историю и увидеть все главные достопримечательности «города ветров» на обзорной экскурсии
7 июля в 10:30
9 июля в 10:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чикаго - родина небоскребов
Гангстеры, джаз и высотные здания «города ветров»
Сегодня в 13:00
7 июля в 09:00
$190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в музей автомобильной компании Студебеккер
Историческими экспонаты некогда знаменитого производителя и родной город Майкла Джексона
7 июля в 09:00
10 июля в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena20 июня 2024Роман, прекрасный гид и очень интересный рассказчик. Погружается в атмосферу города на 100%. Умеет заинтересовать историями и показывает такие уникальные места в городе, про которые знают единицы. Рекомендую. Не пожалеете!!!!
- AAlena15 июня 2024Счастлива, что выбрала Оксану как гида. Я тоже гид, в Бостоне, и понимаю все особенности и нюансы нашей работы. Оксана
- ААркадий23 мая 2024Отличная экскурсия! Всё организовано, как по нотам. Хотите получить удовольствие от знакомства с Чикаго? Заказывайте и, уверен, не пожалеете. Очень
- ККсения7 мая 2024Исключительная удача. Гид высочайшего уровня. И к тому же очень разносторонний энергичный и очень приятный человек. Влюбил в Чикаго.
- ППолина7 мая 2024Роман великолепный рассказчик, самостоятельно мы бы ни за что не исследовали город, как вместе с ним. Мы провели замечательные 3 часа,
- ААлександр17 июля 2023Очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Оксаной по центру Чикаго! Приятно было видеть заинтересованность Оксаны своим делом, ее знания по архитектуре, истории, значимым людям. Получилось проникнуться к Чикаго особенной симпатией. Спасибо, Оксана!
Ответы на вопросы от путешественников по Чикаго в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Чикаго в июле 2024
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