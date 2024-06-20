Экскурсии выходного дня в Чикаго

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Чикаго на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Добро пожаловать в Чикаго
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
25 отзывов
Добро пожаловать в Чикаго
Узнать историю и увидеть все главные достопримечательности «города ветров» на обзорной экскурсии
7 июля в 10:30
9 июля в 10:00
$250 за всё до 4 чел.
Чикаго - родина небоскребов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Чикаго - родина небоскребов
Гангстеры, джаз и высотные здания «города ветров»
Сегодня в 13:00
7 июля в 09:00
$190 за всё до 6 чел.
Путешествие в музей автомобильной компании Студебеккер
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в музей автомобильной компании Студебеккер
Историческими экспонаты некогда знаменитого производителя и родной город Майкла Джексона
7 июля в 09:00
10 июля в 09:00
$400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    20 июня 2024
    Чикаго - родина небоскребов
    Роман, прекрасный гид и очень интересный рассказчик. Погружается в атмосферу города на 100%. Умеет заинтересовать историями и показывает такие уникальные места в городе, про которые знают единицы. Рекомендую. Не пожалеете!!!!
  • A
    Alena
    15 июня 2024
    Добро пожаловать в Чикаго
    Счастлива, что выбрала Оксану как гида. Я тоже гид, в Бостоне, и понимаю все особенности и нюансы нашей работы. Оксана
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    превзошла мои ожидания! За полдня, проведенные вместе с нами, она смогла передать уникальный дух города, помогла сориентироваться для следующих прогулок. Мы обязательно приедем в Чикаго ещё раз, спасибо, Оксана!

    Счастлива, что выбрала Оксану как гида. Я тоже гид, в Бостоне, и понимаю все особенности и
  • А
    Аркадий
    23 мая 2024
    Добро пожаловать в Чикаго
    Отличная экскурсия! Всё организовано, как по нотам. Хотите получить удовольствие от знакомства с Чикаго? Заказывайте и, уверен, не пожалеете. Очень
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    благодарны Оксане за прекрасный рассказ! Отдельное спасибо за то, что пошла нам на встречу и заехала за нами, и вернула после экскурсии. Настоятельно рекомендуем!

  • К
    Ксения
    7 мая 2024
    Чикаго - родина небоскребов
    Исключительная удача. Гид высочайшего уровня. И к тому же очень разносторонний энергичный и очень приятный человек. Влюбил в Чикаго.
  • П
    Полина
    7 мая 2024
    Чикаго - родина небоскребов
    Роман великолепный рассказчик, самостоятельно мы бы ни за что не исследовали город, как вместе с ним. Мы провели замечательные 3 часа,
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    в которые успели поговорить не только о Чикаго, но и о других местах Штатов. Это наш первый опыт прогулки с гидом, мы боялись, что это будет поверхностно и банально, но Роман опроверг на корню все опасения. Экскурсия очень классно построена, и ни минуты не теряется, даже когда время перекуса (Роман предлагает для них здоровские места). В общем, очень рекомендуем, и хочется написать отдельное большущее спасибо, что этот день мы провели вместе с Романом.

  • А
    Александр
    17 июля 2023
    Добро пожаловать в Чикаго
    Очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Оксаной по центру Чикаго! Приятно было видеть заинтересованность Оксаны своим делом, ее знания по архитектуре, истории, значимым людям. Получилось проникнуться к Чикаго особенной симпатией. Спасибо, Оксана!

Ответы на вопросы от путешественников по Чикаго в категории «На выходные»

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  1. Добро пожаловать в Чикаго
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  3. Путешествие в музей автомобильной компании Студебеккер
Сколько стоит экскурсия по Чикаго в июле 2024
Сейчас в Чикаго в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 400. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Чикаго (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 61 ⭐ отзыв, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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