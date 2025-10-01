Индивидуальная
до 4 чел.
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
Прокатитесь по вечернему Лас-Вегасу на джипе с открытым верхом, наслаждаясь огнями Стрипа и историей города. Включены трансфер и гид
Начало: В вашем отеле в Лас-Вегасе
1 окт в 17:00
2 окт в 17:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Фантастическая Долина Огня: индивидуальная экскурсия из Лас-Вегаса
Долина Огня - это уникальное место с терракотовыми скалами и древними пещерами. Погрузитесь в мир древних индейцев и узнайте тайны пустыни Мохаве
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
$525 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Все краски Лас-Вегаса
Узнайте историю Лас-Вегаса, посетите знаменитые отели-казино и насладитесь шоу танцующих фонтанов. Экскурсия на комфортабельном минивэне с опытным гидом
Начало: Отель
Завтра в 15:00
14 сен в 15:00
$375 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лас-Вегасе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Лас-Вегасу в сентябре 2025
Сейчас в Лас-Вегасе в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 525. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Лас-Вегасе (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 23 ⭐ отзыва, цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь