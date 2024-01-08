Долина Смерти: низкая, жаркая, сухая
Индивидуальная экскурсия в Лас-Вегасе

Увидеть Плохую воду, Дыру дьявола, Золотой каньон и движущиеся камни

Долина Смерти — это не ад на Земле, а настоящая сокровищница планеты: крупнейший национальный парк США. Здесь каждый пейзаж фантастичен, а формы жизни — уникальны. В оазисе парка живёт рыбка, которой 10 тысяч лет. А после ливней пустыня покрывается ковром цветов. Хотите увидеть чудеса природы, возможные только в Долине Смерти? Отбросьте страхи — и едем с нами!
Долина Смерти: низкая, жаркая, сухая
Долина Смерти: низкая, жаркая, сухая
Долина Смерти: низкая, жаркая, сухая
Долина Смерти: низкая, жаркая, сухая
Долина Смерти: низкая, жаркая, сухая
Долина Смерти: низкая, жаркая, сухая
Долина Смерти: низкая, жаркая, сухая
Долина Смерти: низкая, жаркая, сухая
Долина Смерти: низкая, жаркая, сухая
Долина Смерти: низкая, жаркая, сухая
Ближайшие даты:
8
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Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Самые сухие и жаркие низины в Северной Америке. Одна из наиболее любопытных — Плохая вода (Badwater), расположенная на 86 м ниже уровня моря.
  • Телескоп-пик (Telescope Peak) — самый высокий пик горного хребта Панаминт (Panamint Range), достигающий 3366 м
  • Красивые песчаные дюны (Eureka Dunes, Mesquite Flat Dunes) и скалистые каньоны: Золотой каньон/ ущелье Гауэр (Golden Canyon/Gower Gulch).
  • Рейстрек-Плайя (Racetrack Playa) — высохшее озеро, на котором можно наблюдать феномен движущихся камней
  • Дыру дьявола (Devils Hole) — оазис в пустыне и место обитания маленькой рыбки Pupfish, возраст которой более 10 тысяч лет

Редкие ливни возрoждают к жизни огромные площади полевых цветов. Возможно, вам повезёт их увидеть.

Организационные детали

  • В стоимость входят: трансфер на комфортабельном седане или минивэне, услуги гида
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк — $30 на группу, обед (по желанию)
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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