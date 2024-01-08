Увидеть Плохую воду, Дыру дьявола, Золотой каньон и движущиеся камни
Долина Смерти — это не ад на Земле, а настоящая сокровищница планеты: крупнейший национальный парк США. Здесь каждый пейзаж фантастичен, а формы жизни — уникальны. В оазисе парка живёт рыбка, которой 10 тысяч лет. А после ливней пустыня покрывается ковром цветов. Хотите увидеть чудеса природы, возможные только в Долине Смерти? Отбросьте страхи — и едем с нами!
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Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Самые сухие и жаркие низины в Северной Америке. Одна из наиболее любопытных — Плохая вода (Badwater), расположенная на 86 м ниже уровня моря.
- Телескоп-пик (Telescope Peak) — самый высокий пик горного хребта Панаминт (Panamint Range), достигающий 3366 м
- Красивые песчаные дюны (Eureka Dunes, Mesquite Flat Dunes) и скалистые каньоны: Золотой каньон/ ущелье Гауэр (Golden Canyon/Gower Gulch).
- Рейстрек-Плайя (Racetrack Playa) — высохшее озеро, на котором можно наблюдать феномен движущихся камней
- Дыру дьявола (Devils Hole) — оазис в пустыне и место обитания маленькой рыбки Pupfish, возраст которой более 10 тысяч лет
Редкие ливни возрoждают к жизни огромные площади полевых цветов. Возможно, вам повезёт их увидеть.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер на комфортабельном седане или минивэне, услуги гида
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк — $30 на группу, обед (по желанию)
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Лас-Вегасе
Провели экскурсии для 56 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда профессиональных русскоязычных гидов. С радостью раскроем для вас секреты юго-запада США: от гор до пустынь, от шахтерских городов Невады и Аризоны до каньонов Юты и тихоокеанского побережья Калифорнии. До встречи!
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