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Лас-Вегас — первое знакомство

Марина Л.
Марина Л. – Гид из Ласа-Вегаса
О Лас-Вегасе много говорят, но его стоит увидеть собственными глазами! Многочисленные казино, отели, ежедневные концерты и шоу притягивают туристов со всего мира.

Всего на территории города сосредоточено более восьмидесяти казино, несколько тысяч игровых павильонов, множество фешенебельных отелей.

Лас-Вегас — это Голливуд с Вашей персоной в главной роли.

Это единственное место в мире, где Вы сможете увидеть древние иероглифы, Эйфелеву башню, Бруклинский мост и каналы Венеции разом всего за один день.
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Лас-Вегас — первое знакомство
Лас-Вегас — первое знакомство

Что вы увидите

  • Все самые знаменитые отели-казино Лас-Вегаса: "Луксор"
  • "Венеция"
  • "Нью-Йорк, Нью-Йорк"
  • «Белладжо»
  • «Дворец Цезарей»
  • «Экскалибур»
  • «Мираж» и др.
О Лас-Вегасе много говорят, но его стоит увидеть собственными глазами! Многочисленные казино, отели, ежедневные концерты и шоу притягивают туристов со всего мира. Всего на территории города сосредоточено более восьмидесяти казино, несколько тысяч игровых павильонов, множество фешенебельных отелей. Лас-Вегас — это Голливуд с Вашей персоной в главной роли. Это единственное место в мире, где Вы сможете увидеть древние иероглифы, Эйфелеву башню, Бруклинский мост и каналы Венеции разом всего за один день.
«Город Огней» предлагает больше развлечений, чем могут предоставить большинство городов за всю неделю. Мы с Вами посетим его самые главные достопримечательности: воссозданную в виде казино Египетскую пирамиду в отеле «Луксор», площадь Святого Марка и Большой канал в отеле «Венеция», а также уменьшенную копию Манхэттена в отеле «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Обязательно посетим восточные, древнеримские, парижские и иные известные дворцы. Отель 🏨 «Белладжо» — чудо на итальянский лад, имитирующее побережье озера Комо с его изящными фонтанами. Отель-казино «Дворец Цезарей» в стиле Древнего Рима с итальянскими мраморными колоннами просто неподражаем. Не менее интересны такие отели как «Экскалибур» эпохи средневековья, «Мираж» с действующим вулканом и «Остров сокровищ», где ежедневно проходит морское сражение с грохочущей пушечной стрельбой и безрассудными пиратами.
Лас-Вегас — это не только отели и казино. Неазартным людям город 🏙️ предоставляет огромные возможности для развлечений: парки 🌳 с многочисленными аттракционами, отдых на пляже в отеле «Mandalay Bay», сады, фонтаны, музеи 🖼, океанариум с дельфинарием, самое большое в мире колесо обозрения Хай роллер, огромный купольный кинотеатр под открытым небом на знаменитой улице Фримонт-стрит, прогулки на гондоле по венецианским каналам, бесконечные клубы, бары 🍹, кафе, рестораны, концерты популярных исполнителей музыкальной эстрады и иллюзионистов, а также единственные и неповторимые в своем роде представления Cirque Du Soleil.
Примечание: Развлекательные мероприятия (шоу, концерты, колесо обозрения) очень популярны, поэтому советую бронировать их заранее! При заказе тура Вы получите список лучших шоу Лас-Вегаса.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Билеты
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🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 Ваш отель или любое другое место на Ваш выбор
Лас-Вегас — первое знакомство
Лас-Вегас — первое знакомство
Лас-Вегас — первое знакомство
Лас-Вегас — первое знакомство
Лас-Вегас — первое знакомство

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Марина Л.
Марина Л.
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