Алексей Х. проводит ещё 3 экскурсии

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Однодневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас

Алексей Х.
Алексей Х. – Гид из Ласа-Вегаса
Для тех, у кого нет времени на более продолжительное посещение Лас-Вегаса, я разработал специальную однодневную экскурсию ⛳.
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Однодневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас
Однодневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас
Для тех, у кого нет времени на более продолжительное посещение Лас-Вегаса, я разработал специальную однодневную экскурсию ⛳ в Лас-Вегас из Лос-Анджелеса включает все главные достопримечательности 🏛️ города-сказки: Древний Египет с отелем-пирамидой, Древний Рим во «Дворце Цезаря», роскошный «Белладжио» с самым большим в мире музыкальным фонтаном, Париж 20-х годов с Эйфелевой башней, венецианскую архитектуру и шикарные гондолы, катающие по каналам туристов, самую большую в мире гостиницу «MGM Grand», средневековый замок 🏰 короля Артура, «Остров Сокровищ» и многое другое всего за один день!
Что входит
  • Услуги гида
  • трансфер
Что не входит
  • Еда и напитки
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 Ваш отель или любое другое место на Ваш выбор
Однодневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас
Однодневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас
Однодневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас
Однодневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас
Однодневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Х.
Алексей Х.
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