Алексей Х. проводит ещё 3 экскурсии

Для тех, у кого нет времени на более продолжительное посещение Лас-Вегаса, я разработал специальную однодневную экскурсию ⛳ в Лас-Вегас из Лос-Анджелеса включает все главные достопримечательности 🏛️ города-сказки: Древний Египет с отелем-пирамидой, Древний Рим во «Дворце Цезаря», роскошный «Белладжио» с самым большим в мире музыкальным фонтаном, Париж 20-х годов с Эйфелевой башней, венецианскую архитектуру и шикарные гондолы, катающие по каналам туристов, самую большую в мире гостиницу «MGM Grand», средневековый замок 🏰 короля Артура, «Остров Сокровищ» и многое другое всего за один день!