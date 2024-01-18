1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Все краски Лас-Вегаса
Узнайте историю Лас-Вегаса, посетите знаменитые отели-казино и насладитесь шоу танцующих фонтанов. Экскурсия на комфортабельном минивэне с опытным гидом
Начало: Отель
7 июля в 15:00
8 июля в 10:00
$325 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по плотине Гувера и обзорная площадка озера Мид
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию к плотине Гувера! Вас ждут живописные виды озера Мид, прогулка по плотине и интересные истории о её строительстве
Начало: В вашем отеле
Завтра в 13:00
7 июля в 10:00
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия на джипе к Seven Magic Mountains и обед в Pioneer Saloon
Посетите уникальную инсталляцию Seven Magic Mountains и узнайте о её значении. Возможен обед в старейшем баре Южной Невады. Вода в машине включена
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина18 января 2024Гуляла по Лас Вегасу два дня и поняла, что без гида не обойтись. Ходила по ателям, как слепой котенок…. потеряла
Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Лас-Вегасу в июле 2024
Сейчас в Лас-Вегасе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 350. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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