Экскурсии выходного дня в Лас-Вегасе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Лас-Вегасе на русском языке, цены от $160. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все краски Лас-Вегаса
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Все краски Лас-Вегаса
Узнайте историю Лас-Вегаса, посетите знаменитые отели-казино и насладитесь шоу танцующих фонтанов. Экскурсия на комфортабельном минивэне с опытным гидом
Начало: Отель
7 июля в 15:00
8 июля в 10:00
$325 за всё до 3 чел.
Плотина Гувера на реке Колорадо
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по плотине Гувера и обзорная площадка озера Мид
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию к плотине Гувера! Вас ждут живописные виды озера Мид, прогулка по плотине и интересные истории о её строительстве
Начало: В вашем отеле
Завтра в 13:00
7 июля в 10:00
$160 за всё до 4 чел.
Арт-объект посреди пустыни - Seven Magic Mountains
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия на джипе к Seven Magic Mountains и обед в Pioneer Saloon
Посетите уникальную инсталляцию Seven Magic Mountains и узнайте о её значении. Возможен обед в старейшем баре Южной Невады. Вода в машине включена
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    18 января 2024
    Все краски Лас-Вегаса
    Гуляла по Лас Вегасу два дня и поняла, что без гида не обойтись. Ходила по ателям, как слепой котенок…. потеряла
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    много времени и устала. Решила взять обзорный тур, За мной приехала чудесная женщина Виктория и я ей объяснила что я хочу и, т. к. я была одна и уже за два дня что-то уже посмотрела, она скоректировала маршрут и мы чудно провели 4 часа. Я получила море информации, посмотрела больше, чем ожидала и сделали чудесные фото и видео. Я пожалела только об одном, что не сделала этого в первый день. Виктория провела меня везде короткими путями, объехала все пробки на дорогах и все 4 часа сопровождались интерейснейшим рассказом. По цене- это стоит того, я в первые дни посетила пару музеев, один удачно, а второй не удачно. Брала несколько раз такси, т. к не знала где можно найти др. Транспорт. И потратила самостоятельно денег не меньше, и потратила много времени блуждая по ателям. А последний день с Викторией провела чудесное время и за 4 часа посмотрела и узнала больше, чем за два предыдущих дня. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Лас-Вегасу в июле 2024
Сейчас в Лас-Вегасе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 350. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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